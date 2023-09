Brukt elbil? Ikke glem å sjekke dette

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei Broom!

Hva mener dere om å kjøpe brukt elbil? Tenker blant annet på batteriet. Dør de fleste etter rundt fem år? Ser de aller fleste som blir solgt går til eksport.

Hilsen Broom-leser

Broom svarer:

Takk for aktuelt spørsmål! Det er mange som er usikre på levetiden på elbiler, og særlig er det batteripakka som går igjen som det største usikkerhetsmomentet. Dette er som kjent den dyreste enkeltkomponenten i en elbil, og kan koste hundretusener å bytte ut.

Nå er det rundt 12 år siden elbil-boomen startet, og fortsatt er det mange tilårskomne Nissan Leaf og Tesla Model S som fortsatt ruller på veiene. Tar du en titt på brukbiler på Finn, vil du se at mange av dem har rullet flere hundre tusen kilometer.



En del av de eldste har byttet batteripakke. Andre har fått kraftig redusert rekkevidde, og man har ikke lenger noen garanti. Det må man ha i bakhodet om man ser etter en billig elbil.

Samtidig har kvaliteten på batteriene heldigvis blitt bedre de senere årene. Det er ingen ting som tyder på at bilene dør etter fem år, uansett klasse.

Nå leveres også nye elbiler normalt med en batterigaranti som gjelder mye lenger enn garantien på resten av kjøretøyet. Som regel er den åtte år fra bilen ble registrert første gang, eller til man når en viss kjørelengde – normalt rundt 160.000 kilometer. Enkelte tilbyr enda bedre batterigarantier, noe du kan lese mer om hos Forbrukerrådet.

BLANT DE BESTE: Mercedes-Benz EQS og EQE leveres med ti års batterigaranti, eller 250.000 kilometer.

Det er likevel greit å vite at man må regne med at det blir noe tap i kapasitet etter hvert som årene går. Dette tar også batterigarantiene høyde for. Er det 75-80 prosent restkapasitet etter åtte år, er det innenfor normalen. Sjekk også at serviceprogrammet er overholdt, da dette ofte kan være et krav for at batterigarantien skal gjelde.

Hvor raskt kapasitetstapet skjer, kan man til en viss grad påvirke selv. Unngår man hyppig hurtiglading og stopper ladeprosessen på 80 prosent i det daglige, har man kommet langt på vei.

Det er imidlertid ikke alltid lett å vite hvordan en bruktbil har blitt behandlet på dette punktet. Derfor anbefaler både NAF og Elbilforeningen at man tar en såkalt batterihelsetest i forbindelse med kjøp av brukt elbil.

Etter å ha tatt en slik test, får man et sertifikat som dokumenterer blant annet restkapasiteten. Hør derfor med forhandler om mulighetene for å få tatt batterihelsetest før kjøpet.

Som privatperson koster slike tester gjerne fra 1.500 til 2.000 kroner, blant annet gjennom Viking og Elbilforeningen. Kjøper du brukt elbil fra privatperson, kan man for eksempel bli enige om å dele kostnaden i to.

Til slutt: Det er riktig at en del brukte elbiler selges ut av landet, men for øyeblikket er det særlig biler med forbrenningsmotor som er interessante objekter å selge til utenlandske kjøpere. Dette skyldes blant annet lav kronekurs og at selger kan få refundert en stor del av engangsavgiften ved eksport. Det kan du lese mer om her:

Vill vekst i eksport av brukte biler fra Norge

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Få også med deg denne: