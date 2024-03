Få biler har oppnådd større legendestatus i Norge enn Volvo 240. Totalt ble modellen produsert i mer enn 2,8 millioner eksemplarer, og et betydelig antall av dem havnet i Norge. Dette var selve folkebilen for familier som verdsatte god plass og høy sikkerhet – gjennom flere tiår.

Fortsatt ruller det en del 240 på veiene, men de har blitt et langt sjeldnere syn de siste årene – naturlig nok. Vi snakker tross alt om en bil som gikk ut av produksjon for 31 år siden.

Pustet nytt liv i Volvo 240

Mens de fleste nok tenker at tiden har løpt fra Volvo 240, er det enkelte som mener den burde fått leve videre. En av dem er den svenske industridesigneren Marouane Bembli. Han har laget flere skisser av hvordan en moderne Volvo 240 kunne ha sett ut.

Da Broom omtalte skissene første gang i desember, tok det fort fyr i debattfeltene. I en avstemming i artikkelen, sa hele 73 prosent (vi snakker om mer enn 5.000 personer) at de ville ha kjøpt bilen på flekken, om den kom i produksjon.

Vi fulgte opp med et intervju av Bembli, som skjønte at han virkelig hadde truffet en nerve blant norske bilister. Også Volvos norske pressesjef uttalte seg i positive ordelag om skissene i saken.

Broom-leserne har talt: Bygg den!

Volvos globale designsjef tok kontakt

Det viste seg imidlertid raskt at sakene hadde nådd mye lenger enn vi hadde sett for oss. For nylig fikk Broom-redaksjonen en uventet henvendelse fra Volvos globale designsjef, selveste Jeremy Offer.

SISTE ORDET: Jeremy Offer er design-sjef i Volvo. Han sier han er svært opptatt av at Volvo-arven gjenspeiles i designen på de nye bilene fra selskapet.

Han hadde fått med seg engasjementet i kjølvannet av sakne våre, og hadde et stort ønske om å få dele noen av sine egne tanker rundt dette.

– Det er fantastisk å se entusiasmen folk har for de gamle produktene våre, Volvo-arven og bilmerket generelt. Det er virkelig morsomt, sier Offer til Broom, og legger til:

– Og så er det fint å se at noen blåser nytt liv i noen av våre gamle biler, og samtidig viser i hvilken retning de mener Volvos designspråk bør gå videre.

Offer sikter naturligvis til Bembli-skissene. Det er ingen tvil om at fantasi-Volvoen er en 240, men den har blitt «oppgradert» med en rekke designelementer hentet fra moderne Volvo-modeller.

– Det er en stor mengde nostalgi knyttet til dette, særlig når det kommer til Volvo 240. Det ser vi tydelig i kommentarene knyttet til artiklene. Dette er bilen mange har vokst opp med, som foreldrene kjørte, og som de har gode minner fra ferieturer i, sier han.



Dyrere nå enn da den var ny for 39 år siden

ORIGINALEN: Volvo 240 var i mange år blant de aller mest populære bilene i Norge, både på nybil- og bruktmarkedet. Nå er det ikke så mange igjen.

Opptatt av Volvo-arven



– Det er jo litt retro-feber for tiden, og blitt populært å vekke til live gamle, sterke merkevarer. Er det noen sjanse for at Volvo vil bruke 240-navnet igjen?

– Nå er det ikke jeg som bestemmer hva modellene skal hete, men jeg kan si at vi ikke er så opptatt av retro for retroens skyld. Vi er mer opptatt av hva de klassiske modellene våre sto for og bygge videre på det.



– Er det noe igjen av 240 i det hele tatt i de moderne Volvoene?

– Verdiene den sto for er fortsatt svært relevante, og de finner du også i våre moderne biler. Det å skape praktiske, sikre, pålitelige og robuste produkter med menneskene i sentrum, har vi alltid vært opptatt av, og det skal vi også være i fremtiden. Sikkerheten er det viktigste. Når man velger en Volvo, skal man være trygg og beskyttet fra verden rundt.

– Apropos sikkerhet: Enkelte av konkurrentene har alt begynt å tone ned betydningen av store skjermer og fokuserer mer på fysiske knapper igjen, nettopp på grunn av sikkerheten. Er det noe dere også vil gjøre?



– Ja, det er absolutt noe vi vurderer, uten at jeg kan gå i detalj på planene. Det jeg kan love, er at det kommer til å være fysiske knapper også i fremtiden, men vi kommer ikke til å gå tilbake til bare knapper. Vi må se både bakover og fremover. Samtidig må ikke moderne biler bli så mye dingser at man mister de følelselsmessige aspektene ved kjøreopplevelsen.

Mulig med firkantet design i 2024?

– Har du selv noen favoritt fra Volvo-historien?

– 850 er en personlig favoritt. Det var den siste modellen som ble designet av Jan Wilsgaard. Virkelig vakre proporsjoner og en personliggjøring av hans tanker om eleganse og enkelhet.



Denne modellen var imidlertid mange skeptiske til da den kom

FAVORITTEN: Volvo 850 var designet av norsk-svenske Jan Wilsgaard.

– Da må jeg nesten tilbake til Volvo 240-skissene igjen. Hva tenker du, er dette en bil dere kunne vurdert å sette i produksjon?

– Det er litt vanskelig å se for seg at gamle og firkantede design skal kunne leve videre i en elektrisk tidsalder, der lav luftmotstand er svært viktig for å få lengst mulig rekkevidde, svarer Offer.

Helt kategorisk avvisende er han likevel ikke:

– Men det er klart: I en tid der mange biler blir mer og mer like, er det alltid dem som ønsker seg biler som skiller seg ut. Og dette med luftmotstand og rekkevidde kan jo endre seg i fremtiden, når batteriteknologien har kommet lenger.

– Hva med designeren som står bak skissene av den moderne 240-en – har du en ledig plass til ham i ditt designteam?

– He-he! Han er i hvert fall hjertelig velkommen på besøk, og så kan vi ta en prat. Jeg kjenner ikke så godt til ham, men når vi skal ansette er han absolutt velkommen til å søke, avslutter en smilende Jeremy Offer.

Kjøpte unik Volvo for 6.500 kroner

