Broom presiserer og beklager

Broom presiserer:

I vår omtale den 14. september, av Statens vegvesen og Skatteetatens mistanke om ulovlig verkstedvirksomhet og store skatteunndragelser hos virksomheter som trimmer biler, ble bildet over brukt ved et uhell.

Tatt ut av publisering

Det er ikke grunnlag for å hevde at Vestfold Customs er eller har vært innblandet i den omtalte virksomheten eller ulovlig chiptuning. Bildet er tatt ut av publisering. Redaksjonen beklager det inntrufne og de uleiligheter dette kan ha ført til for Vestfold Customs.