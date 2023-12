Broom-leserne har talt: – Bygg den!

Bør Volvo vekke til live den legendariske modellen 240? Ja, mener et stort flertall av Brooms lesere. I en avstemning der mer enn 6.000 lesere har deltatt, svarer hele 74 prosent at de ville kjøpt bilen på flekken!

Men først må vi spole tiden litt tilbake. Tidligere i desember publiserte vi en artikkel her på Broom om hvordan en moderne Volvo 240 kunne sett ut. Saken var basert på skisser som den svenske industridesigneren Marouane Bembli laget for en tid tilbake.

Han tok utgangspunkt i siste produksjonsutgave av Volvo 240 fra 1993, og ved hjelp av Photoshop gjorde han en rekke justeringer i karosseri, vinduer og hjul.

Målet var å gi bilen en design som Bembli mener kunne ha fungert i dag – uten å endre for mye på grunndesignen. Hele prosessen ble publisert på YouTube-kanalen hans TheSketchMonkey.

Se saken: Tenk om Volvo hadde turt ...

OPPGRADERT KLASSIKER: Slik ser industridesigner Marouane Bembli for seg at en moderne Volvo 240 kunne sett ut. Les mer OPPGRADERT KLASSIKER: Slik ser industridesigner Marouane Bembli for seg at en moderne Volvo 240 kunne sett ut. Les mer

– Bare å sette den i produksjon



Broom-saken har skapt et enormt engasjement blant Volvo-fansen, både her på Broom.no og i sosiale medier. Den har allerede nådd en kvart million lesere bare på Facebook, og gjennomgangstonen i kommentarfeltene er at dette virkelig er noe Volvo burde tatt opp til vurdering.

Dette har også designeren selv fått med seg.

– Dette kom som en stor overraskelse. Utrolig kult at folk fortsatt elsker 240-en. Nå gjelder det bare for Volvo å sette den i produksjon, sier designer Marouane Bembli til Broom, med et lite et glimt i øyet.



Bembli bor i USA, men er født og oppvokst i Stockholm. Han er altså utdannet industridesigner og har blant annet studert bildesign i Milano.

De siste årene har han gjort redesign av populære biler til sitt levebrød. Ikke på oppdrag fra bilindustrien, men for sine mer enn 400.000 følgere på YouTube-kanalene TheSketchMonkey og Bembli.

Her demonstrerer han blant annet hva som hadde vært mulig å få til, dersom produsentene hadde våget. Som for eksempel med Volvo og modellen 240.

– Jeg tror folk liker å se gamle biler få nytt liv, selv om det bare er snakk om digitale skisser – særlig hvis man har personlige minner om bilene, sier Bembli.



Og at han tok fatt i nettopp Volvo 240, var slett ikke noen tilfeldighet.

– Jeg vokste opp med 240, 740 og 850 rundt meg. Det var også i en 240 jeg først lærte meg å kjøre bil, sier han.

Nå får du Volvo XC70 for under 100.000 kroner

YOUTUBE-KANAL: Bembli har mer enn 400.000 følgere på YouTube.

– Sier litt om standingen



Benny Christensen, tidligere bilekspert i Broom og Volvo-entusiast, liker det han ser.

– Grunndesignet er pent og elegant, men fronten blir kanskje litt voldsom, flat og veldig firkantet. Slik sett er den jo ikke ulik originalen. Jeg synes den er finest skrått bakfra. Den minner mer om 140 enn 240 synes jeg.

Han er ikke overrasket over at dette er en sak som skaper stort engasjement.

ENTUSIAST: Benny Christensen har en stor lidenskap for klassiske Volvoer. Her avbildet sammen med sin egen Volvo 142 fra 1974.

– Det sier vel først og fremst noe om standingen Volvo 140 og 240 har her i Norge. Dette er nostalgi fra en ikke altfor fjern fortid. Sikkert krydret med gode minner fra barndommen og familieturer, sier han.



– Hva tror du om mulighetene for at Volvo lanserer en bil som bygger på gammelt Volvo-DNA?



– Det har vært vist noen kule retro-konsepter opp i gjennom, blant annet av Volvo PV og P1800. Jeg synes det hadde vært morsomt med en Volvo retro-bil. Hvor økonomisk fornuftig det hadde vært, er jeg derimot veldig usikker på, sier han.

Christensen tror at kinesiske Geely, som eier Volvo, i stedet har blikket rettet andre veier.

– De ser nok mer framover enn bakover. Dermed er jeg redd for at muligheten for at vi får se en slik bil er svært liten.

Her får vi en forsmak på Volvos neste elbil



Volvo: – Fantastisk gøy!

Bilprodusenten selv har imidlertid fått med seg både Broom-saken og engasjementet rundt den.

– Det er fantastisk gøy å se hvor stort engasjement disse designskissene har skapt. Det er et stort kompliment til designeren naturligvis, men vi opplever det også som en hyllest til en ikonisk Volvo.

Det sier Volvos kommunikasjonssjef Erik Trosby, til Broom.

IMPONERT: Erik Trosby og Volvo gir et stort kompliment til designer Marouane Bembli.

Han er ikke fullt så kategorisk som Christensen om mulighetene for at vi får se en fremtidig retro-Volvo gå i produksjon.

– 240 har en spesiell plass i Volvo-historien og i folks hjerter, noe oppslutningen rundt denne saken er et bevis på. Om vi i fremtiden får se en ny generasjon Volvo 240 på veien eller ikke gjenstår å se, sier han.

Designer Bembli er i hvert fall overbevist om at det ville vært et smart trekk.

– Volvo har fortsatt et veldig skandinavisk designspråk – minimal styling med sterk identitet, rette linjer og klassiske proporsjoner. Det hadde vært utrolig kult om de slapp en mer nostalgisk modell. Jeg tror det hadde blitt en stor hit, avslutter han.



Volvo-søsken kommer til Norge og får super-garanti

Få også med deg denne: