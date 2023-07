Midt i den lille byen Telč i Tsjekkia, møter vi en skikkelig entusiastisk kompisgjeng fra Trondheim.

Og det til tross for at de har mistet én av bilene sine på veien...

I likhet med 250 andre nordmenn, er de med på Eurorally. En biltur som strekker seg fra Göteborg til nettopp Tsjekkia.

– Dette er et lite eventyr å være med på. Vi har vært med siden første tur i 2016. I år var planen å kjøre sammen hele veien fra Trondheim. Men helt sånn ble det jo ikke, forteller Kurt Antonsen til Broom.

Vi møter Kurt og bilene. Se video øverst i saken.

GLADGJENG: Selv om de har mistet én bil på turen, er kompisene fra Trondheim like fornøyd. Fra venstre: Espen Lund, Sindre Langberg og Kurt Antonsen

Full stopp i Polen

Sammen med kompisene Espen og Sindre, har de valgt å gjøre litt ekstra stas på årets deltakelse. Derfor har de foliert bilene sine i samme farge og kaller seg for «Team Dunlop».

LEKKASJE: Her lekker det olje fra girkassen. Dermed er det over og ut...

Bilene står det heller ikke på. Vi snakker Lamborghini Gallardo, Chevrolet Corvette og Nissan GT-R. Sistnevnte er Kurt sin – som også endte turen sin midt i Polen.

– Jeg hadde akkurat kjørt av motorveien og var på en morsom landevei da bilen plutselig begynte å riste bak. Jeg trodde først at et hjul kanskje hadde løsnet, men det var det ikke. Jeg har kontakt med de som ligger bak meg. Plutselig sier de «STOPP!» og at det ryker fra bilen, forteller Kurt.

Dermed ble det bokstavelig talt en bråstopp for Kurt og hans GT-R på en landevei i Polen.

Test Audi RS 6 Performance: Denne er det få som matcher!

PAUSE: Det ble en lang pause i Polen. Gjengen måtte vente seks timer på bergingsbil.

Politi og brannvesen

Heldigvis er teamkameratene like bak og hjelper til med det praktiske.

– Det lekker olje fra girkassen, så vi finner fort ut at det ikke er noe mer håp for bilen på denne turen. Det ender opp med at vi venter seks timer på bergingsbil. Ettersom vi står ganske utsatt til kommer også politiet, i tillegg til brannvesenet på grunn av oljesølet. Så det ble litt oppstyr, humrer Kurt når vi snakker med han på telefon i etterkant av hendelsen.

Ikke nok med det, dukker det også opp en del tilskuere langs veien.

– Det er nok ikke alle der som er vant til å se både Corvette, Gallardo og GT-R stående langs veien. Men det var bare hyggelig med godt selskap!

Far og sønn på bilferie i 14 dager: – Vi bikket nesten 300 km/t

PIT STOP: Her er hele gjengen i Eurorally samlet i den lille byen Telč. Gamlebyen med drøyt 5.000 innbyggere ble for øvrig ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i 1992.

385.000 kroner

Kurt forteller til Broom at hans forsikringsselskap i utgangspunktet ønsket å få fraktet bilen til nærmeste verksted i Polen.

– Jeg var ikke like begeistret for det. Dette er en spesiell bil, som jeg ønsket til Nissan GT-R-spesialister i Norge. Men bilen ble likevel fraktet til et verksted i Warszawa. De konkluderte med at hele girkassen måtte byttes, og at regningen ville komme på 148.000 polske zloty. Det tilsvarer rundt 385.000 kroner.

V10: Det er ikke veldig ofte du ser Lamborghini Gallardo på veien. Dette er LP560-4, med V10-motor og 560 hestekrefter.

Heldigvis ble Kurt og forsikringsselskapet enig om å frakte bilen videre til Norge. Der ble girkassen reparert for en brøkdel av prisen.

– Problemet viste seg å være et lagerhavari på utgående aksel på girkassa. Det er nå fikset og bilen er god som gull igjen. Endelig!

– Opplevelsen skremmer deg ikke fra ny Europatur til neste år?

– Absolutt ikke! Vi skal alle tre på Eurorally igjen og er allerede i gang med planleggingen. Jeg kan jo røpe at én av oss har kjøpt ny bil alt. Vi gleder oss skikkelig, avslutter entusiasten.

Eurorally: Idéen startet i Flekkefjord – nå har det tatt helt av

Hils på Kurt og bilene til Team Dunlop: – Vi finner alltid på noe sprell!

Dette er Eurorally: Se hele reportasjen fra turen: