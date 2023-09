Brannskadd elbil heises ut – rett i vannbad

25. juli startet en brann om bord i det enorme frakteskipet Fremantle Highway, utenfor kysten av Nederland. Om bord befant det seg blant annet 3.783 nye biler som skulle fraktes fra Tyskland via Egypt, gjennom Suez og videre til Singapore.

Totalt skal det ha vært 498 elbiler om bord, og det dukket tidlig opp lydopptak av redningsarbeidere som antydet at brannen hadde startet med en eksplosjon i en elbil. Dette har senere blitt tilbakevist, da elbilene ifølge rapporter skal ha befunnet seg på dekk som ikke ble direkte berørt av brannen.

TV-bilder viser skadde elbiler

Etter at brannen var slukket, ble lasteskipet tauet til Eemshaven i Nederland, der det har ligget siden. Etter en tid startet man jobben med å hente ut biler fra skipet, og den 8. september var alle bilene som kunne reddes, hentet ut. Ifølge The Maritime Executive skal det dreie seg om rundt 1.000 kjøretøy. De resterende skal fortsatt befinne seg om bord.

TV-bilder som blant andre avisen Eemskrant har lagt ut på Youtube, viser at mange biler ser uskadde ut, og flere av dem skal ha blitt kjørt ut av skipet via en rampe. TV-bildene viser samtidig at en rekke elbiler blir heist ut av lasteskipet, muligens på grunn av skade. Minst én av disse ser ut til å ha brent.

Bilen, som sannsynligvis er en Mercedes EQE eller EQS, blir umiddelbart heist ned i en container fylt med vann. Dette er en vanlig prosedyre når det har tatt fyr i batteripakken på elbiler, fordi slike branner ofte er svært vanskelig å slukke på andre måter.

Etter få sekunder ser man at det begynner å stige tett røyk opp fra vannet, noe som kan tyde på at temperaturen i kjøretøyet fortsatt er svært høy, eventuelt at brannen har blusset opp igjen.



RØYK: Få sekunder etter at bilen er plassert i containeren, begynner det å stige røyk opp fra kjøretøyet. Foto: Eemskrant.nl / YouTube

Deretter legger redningsarbeidere presenning over containeren, for å hindre oksygentilførsel og videre eskalering. Hendelsen har senere blitt bekreftet av redningsselskapet Boskalis.



Neppe årsaken til brannen

At denne bilen skal være årsaken til brannen om bord i skipet, er imidlertid svært lite sannsynlig. Ifølge eksperter kan elbilene og batteripakkene ha fått skader som følge av overoppheting av de lukkede rommene de stod i, noe som igjen kan ha ført til brann under bergingsaksjonen.

Før de forlot skipet ble imidlertid alle bilene vasket for å fjerne eventuelle kjemikalier og andre rester fra brannen. De skadde bilene er nå plassert i et sikret område på kaiområdet for videre inspeksjon.

Blant de 3.783 bilene var det en rekke premiumbiler fra BMW, Mercedes, Rolls-Royce og Porsche, ifølge kilden. Årsaken til brannen er fortsatt under etterforskning.

