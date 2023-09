Braksuksess i Norge: Nå forsvinner den snart

Da Jaguar lanserte i-Pace i 2018, var den blant de første av de mer eksklusive elbilene. Det førte til stort salg, ikke minst her i Norge. Faktisk ruller det mer enn 7.500 eksemplarer av bilen på norske veier.

Totalt er det solgt rundt 60.000 over hele verden, så en ganske stor andel av disse har norske eiere.

De siste årene har salget imidlertid bremset opp. Det har heller ikke kommet noen flere elbiler fra Jaguar. I fjor høst ble det klart at bilprodusenten er i gang med store omstillinger, og at det ikke ville komme noen nye modeller før i 2025.

Nå kommer også nyheten om at i-Pace ikke inngår i framtidsplanene for Jaguar.

Jaguar kommer ikke med noen nye biler før i 2025



Store endringer

Ifølge britiske Autocar vil modellen bli tatt av markedet før selskapets relansering i 2025.

Dette står i kontrast med uttalelser fra den tidligere Jaguar Land Rover-sjefen Thierry Bollorés, om at bilen både skulle videreutvikles og kanskje også komme i helt ny utgave.

Hans etterfølger Adrian Mardell sier at i-Pace nå hovedsakelig selges i Storbritannia og fastlands-Europa for å sikre at selskapet overholder utslippsmålene. I Norge er det registrert 47 eksemplarer så langt i år, mange av dem solgt til sterkt rabattert pris.

– I-Pace har vært til stor hjelp i planleggingen av fremtidige elbilmodeller. Den gjør at vi forstår hvordan bilene skal bygges, sier han til Autocar.



Nå kan du spare 200.000 kroner på helt ny bil



STOR SUKSESS: Norge har vært et svært viktig marked for Jaguar i-Pace.

Mer eksklusiv retning

Det var i februar i 2021 at Jaguar la frem det de kalte sin Reimagine plan. Kort fortalt hvordan de skal endre Jaguars posisjon i markedet de kommende årene. Og her går de drastisk til værs.

Jaguar skal slutte å jage volum. I stedet skal merket løftes i eksklusiv retning. Det vil nødvendigvis også føre til en kraftig nedgang i antall solgte biler.

Nøyaktig sluttdato for i-Pace er foreløpig ikke klar, men Jaguar planlegger å vise sin neste elbil mot slutten av 2024. Denne vil bli bygd på en ny, elektrisk arkitektur kalt JEA.



Vi møtte I-Pace første gang på et islagt vann langt nord i Sverige



Ikke avklart situasjon i Norge

I september i fjor ble det kjent av den norske Jaguar-importøren er sagt opp av importøren. Det samme gjelder alle forhandlerne her hjemme.

Noen av dem har fått tilbud om ny kontrakt og dermed få bli med videre. Mens andre må belage seg på å skru ned Jaguar-skiltene.

Av dagens ni forhandlere, er det ventet at maks fem får bli med videre.

– Det er ennå ikke avklart hva som skjer med importør-situasjonen. Men det skal fortsatt være en importør av Jaguar Land Rover i Norge også etter at dagens avtale utløper neste sommer, sier Fam Christina Gudim hos importør BC Norway, til Broom.



BilNytt-redaktøren: – Salget skal strupes



Få også med deg denne videoen: