Borte fra Norge – etter 50 år

Volkswagen Golf er en av de største bilsuksessene i moderne tid.

Her i Norge var Golf i mange år den mest solgte personbilen. Først med bensin- eller dieselmotor. Så var Golf tidlig ute med elektrifiserte utgaver – og kom både som elbil og ladbar hybrid.

e-Golf og Golf GTE solgte svært bra og fulgte opp suksessen til de fossile drivlinjene. Men da Volkswagen kom med elbilen ID.3 var det også over og ut for e-Golf.

Fra årsskiftet var det så slutt for alle Golf-utgaver. Den norske Volkswagen-importøren har nemlig bestemt seg for å ta inn kun elektriske personbiler. Dermed forsvant også Golf ut.

TØFFING: Ny GTI-utgave er også plass, denne modellbetegnelsen har en helt spesiell plass i hjertet til mange bilinteresserte.

Opplyst for første gang

Det igjen gjør at vi nordmenn ikke får tilgang på modellen Volkswagen nå lanserer: Nemlig bilen som markerer at Golf i år runder litt av en milepæl: 50 år på markedet.

Her snakker vi den tekniske mest avanserte Golfen så langt, den har blant annet nytt infotainmentsystem med ChatGPT-integrasjon (avansert, kunstig intelligens).

Den ladbare hybrid-utgaven skal nå klare rundt 100 kilometer på strøm under ideelle forhold. Designmessig er det også endringer: Et skarpere frontdesign er på plass. VW-logoen er for første gang opplyst – for å nevne noe.

Derfor forsvant e-Golf



NYTT: Også innvendig har det skjedd mye, dagens Golf er naturlig nok den mest avanserte så langt.

– Føles litt rart

Stian Blindheim er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge. Han er som regel kjapt ute med pressemateriell når det kommer nye modeller og utgaver. Men ikke denne gangen:

LITT RART: Stian Blindheim er kommunikasjonssjef for VW i Norge.

– Det føles naturligvis litt rart å ikke lage noe på ikoniske Golf, som vi vet står mange Volkswagen-kunders hjerter nært. Samtidig føles det helt riktig etter vårt valg om å bli 100 prosent elektriske på Volkswagen personbil fra årsskiftet i år, sier Blindheim.

Hos VW handler alt nå om de elektriske ID.-modellene. Det startet med ID.3 som langt på vei er en elektrisk oppfølger til nettopp Golf. Så har de kommet etter: ID.4, ID.5, ID.Buzz og nå: Den store familiebilen ID.7.

LES MER: Nærmere perfekt Norgesbil er det vanskelig å komme



SISTE NYTT: Elektriske ID.7 har akkurat kommer til Norge. Dette er langt på vei en elektrisk oppfølger til Passat.

Gjelder ikke nyttekjøretøy

For ordens skyld: Overgangen til elbil i Norge gjelder personbilene fra Volkswagen, ikke varebil eller pickup:

– Volkswagen Nyttekjøretøy selger fortsatt biler med dieselmotor, som Transporter, Caddy, Crafter og Amarok, opplyser Blindheim.

Men elbilene kommer her også: ID. Buzz og ID. Buzz Cargo selger svært bra, nå kommer også legendarsiske Transporter i elektrisk versjon.

Vant kåring: Årets beste bilkjøp i Norge



Video: Her ser vi nærmere på VW ID.7