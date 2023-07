Bompenge-boom: Sjekk den utviklingen!

Opplever du at du betaler mer i bompenger nå enn du gjorde for et år siden? I så fall er du ikke alene. I løpet av ett år har nordmenns bompengeregninger i snitt økt med 21 prosent i måneden, viser beregninger foretatt av Fremtind Service.

Fremtind Service er Norges største bompengeinnkrever (Autopass-utsteder) med mer enn 1,3 millioner bilister fra hele Norge som kunder.



Størst økning for elbilster

For alle personbil-eiere sett under ett, har bompengebetalingen økt i snitt fra 255 kroner til 309 kroner måneden. For elbilister er det fortsatt rimeligere å passere i bomstasjonene, men denne gruppen har måttet tåle den kraftigste økningen.



I første halvår 2022 betalte elbilistene i snitt 172 kroner i måneden i bompenger. Ett år senere betaler de i snitt 259 kroner måneden. Det betyr en økning på hele 50 prosent.

OPPDATERT: De først tallene vi fikk fra Fremtind viste en økning på 76 prosent for elbilene. Dette viste seg å være for høyt. Den riktige tallet skal altså være 50 prosent.

Flere bomstasjoner og reduserte rabatter

Fremtind forklarer den sterke økningen for elbilister med at flere bomstasjoner, som tidligere var gratis for elbiler, nå har innført betaling også for disse kjøretøyene. Andre steder har de redusert elbilrabatten i løpet av perioden.

I tillegg har byer som Ålesund og Tromsø innført bompengebetaling, noe som har ført til at langt flere bilister har skaffet seg bombrikke i frontruta.

DOBLING: Møre og Romsdal og Troms og Finnmark har hatt en dobling av AutoPASS-avtaler på ett år, ifølge Svein Skovly i Fremtind Service Foto: Fremtind

– Det har vært en stor økning av elbiler med Autopass-avtale det siste året. I Møre og Romsdal og Troms og Finnmark er det en dobling av elbiler med bombrikke, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service.

Beregningene viser også at elbilister kjører vesentlig oftere gjennom bomstasjoner enn andre bilister; 44 mot 29 ganger i snitt pr måned.

Det er imidliertid store regionale forskjeller. Elbilister hjemmehørende i Oslo betalte i snitt 444 kroner i måneden i bompenger første halvår 2023, mens elbilister i Vestfold og Telemark kun betalte 82 kroner i måneden.

Yngre bilførere betaler mest i bompenger

Tallene fra Fremtind omfatter ikke dem som kjører rundt uten Autopass-avtale. Har man ikke tegnet avtale, går man glipp av rabatter som kan gi vesentlig lavere bomregninger.

– Med Autopass-avtale får man 20 prosent rabatt på alle bompasseringer, og man er sikret 10 prosent rabatt på alle fergeruter innenlands i Norge, sier Skovly til Broom.



Særlig viktig er avtalen for elbilister. Uten avtale risikerer man å bli belastet det samme som dem som kjører biler med forbrenningsmotor. Les mer om fordelene i denne saken:

Slik har de funnet fram til tallene Fremtind Service har analysert bompasseringer som er fortatt av selskapets kunder i første halvår 2023. Utgiftene er fordelt etter kundenes adresse ved utgangen av juni.

Beløpene omfatter bompenger og ferjebilletter uavhengig av hvor bompasseringene eller ferjeturene har skjedd.

Analysen omfatter mer enn én million personkunder som er registrert med bompasseringer i perioden.

Alle tall er per kjøretøy. I gjennomsnitt har hver personkunde 1,2 kjøretøy.

