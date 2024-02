Det er bare en måned til BMW skal lansere sin splitter nye iX2 i Norge. Her snakker vi kompakt, sporty og elektrisk SUV.

iX2 er lavere og har en mer aerodynamisk fasong enn søstermodellen iX1 som kom på markedet i fjor. Bilen er samtidig fem centimeter lengre enn iX1, og er vesentlig større enn tidligere modeller i X2-serien.

Lengden er strukket med nesten 20 centimeter, til 455 centimeter.

Starter på 544.900 kroner

I dette størrelsessegmentet finner du mange av de mest populære familiebilene på det norske markedet nå. BMW iX2 er for eksempel kun tre centimeter kortere enn storselgeren Volkswagen ID.4.

Da BMW åpnet for salget i fjor høst, var startprisen på 544.900 kroner, for utgaven som heter iX2 xDrive30 Charged. Som vanlig hos BMW: xDrive betyr at bilen har 4x4.

STØRRE: iX2 er både større og lavere enn søstermodellen iX1. Designet er også mer vågalt, og plassen om bord mer familievennlig.

Rekkevidde: 439-478 kilometer

Nå annonserer BMW at de har en rimeligere modell på gang. Her har de droppet firehjulstrekk, iX2 eDrive20 har drift på forhjulene. Da synker også prisen: Til 480.800 kroner.

BMW har altså klart å presse den under en halv million. Til de pengene får du en bil som har én elektrisk motor på forakselen, med maksimal effekt på 204 hestekrefter. Akselerasjonen fra 0–100 km/t gjøres unna på 8,6 sekunder.

Offisielt strømforbruk er oppgitt til 15,3–16,9 kWh/100 km (avhengig av utstyr), noe som gir rekkevidde fra 439 til 478 kilometer.

NYTT: iX2 kommer med nytt infotainmentsystem, med en rekke funksjoner.

Produksjonen snart i gang

Nettokapasiteten til batteriet er 64,7 kWt og det kan hurtiglades med relativt moderate 130 kW.

For øvrig leveres iX2 med et helt nytt infotainmentsystem, som blant annet skal gjøre det mulig med mer digitalt innhold, flere nettjenester, inkludert spill. BMW lover også mer sømløs og raskere oppdatering «over the air».



BMW har allerede åpnet for bestilling av den nye utgaven, produksjonen starter i mars.

