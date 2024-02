BMW-en du kanskje ikke vet du trenger

Det er ikke mange bilprodusenter som lager samme antall modeller og varianter av disse som BMW. De har også fokus både på elektrifisering, ladbare hybrider og hydrogen - i tillegg til klassiske bensin- og dieselmotorer.

Nå har de nettopp fylt nok et rom ingen egentlig visste at fantes. Nemlig en modell som legger seg mellom X1, X3, X4 og iX3. Da er kanskje ikke navnet overraskende: X2. Eller, for det norske markedet, iX2.

Vi har dratt til Portugal for å teste nykommeren. Med en startpris på rundt 620.000 kroner for en fullspekket modell, er dette ingen billig bil.

Spørsmålet er om den likevel plukke kunder fra Tesla Model Y. Vi kan allerede nå røpe at vi tror svaret er «ja». Men det er noen klare forbehold.

PORTUGAL: Broom var på plass i Portugal da bilen ble lansert.

Tysk system

BMW har fortsatt et system i modellbetegnelsene sine, som skal hjelpe deg å forstå hvilken type bil det er snakk om. X i navnet betyr for eksempel SUV i en eller annen form. Tallet bak indikerer størrelsen – og forteller også noe om hvilke kunder den er ment for.

Jo lavere tall, jo mindre bil. Oddetall indikerer fokus på fornuft – partall brukes på bilene med litt mer sportslige egenskaper eller design.

X2 betyr en kompakt SUV, men i motsetning til X1 har den en coupeaktig taklinje og fokuset på kjøreegenskaper er større.

i-en i iX2 forteller oss at den er elektrisk. Du får den med bensinmotor, også. Men den norske importøren tar i utgangspunktet ikke inn disse.

Innstegsmodell

iX2 blir tilgjengelig med to motoralterantiver: iX2 20eDrive med 204 og forhjulstrekk – eller iX2 30xDrive med 313 hestekrefter og firehjulsdrift.

Innstegsmodellen klarer å presse seg under 500.000 kroner i startpris – og koster fra 494.000 kroner. Her har de droppet firehjulstrekk. iX2 eDrive20 har drift på forhjulene.

iX2 med firehjulsdrift koster fra 537.000 kroner.

BMW har allerede åpnet for bestilling av den nye utgaven, produksjonen starter i mars.



EL OG BENSIN: X2 kommer både som ren elbil (iX2) og med bensinmotor. Til høyre er toppmodellen X2 235i xDrive. De har 300 hestekrefter. Den matte grønnfargen er forøvrig ny – og lekker! Til Norge kommer kun iX2.

Hva er nytt?

Plattformen, motorer og batteripakke i iX2 er identisk med iX1, som vi har blitt kjent med allerede.



De største endringene er utsiden. Bilen har fått en coupeaktig taklinje, som skal gjenspeile bilens fokus på sportslighet.

Faktisk er iX2 også 5,4 centimeter lengre enn iX1. Det kommer hovedsaklig av økt overheng bak. En hyggelig bieffekt av dette, er at bagasjerommet blir større. Her har du 525 liter. På papiret mer enn i iX1. Men det må sees i sammenheng med at volumet måles kun opp til toppen av baksetene. I iX1 kan du naturligvis stable mer i høyden, enn i iX2.

For øvrig er nye X2/iX2 hele 22 centimeter lenger enn forrige generasjon, så her har det skjedd mye.

En annen fordel med det nye designet er at luftmotstanden er mindre enn på en tradisjonell SUV. Dermed øker rekkevidden. Litt. iX2 skal ifølge WLTP klare opptil 449 kilometer på én lading med firehjulsdrift. iX2 20eDrive klarer opptil 478 kilometer..

iX1: Slik ser den mer tradisjonelle iX1 ut. Her er det mindre coupe-linjer – og kortere overheng bak.

Hurtiglading er den samme som i X1. Det betyr 130 kW. BMW sier at 20-80 prosent skal gå på under en halvtime.

iX2 har også nytt oppsett på dempere og understell. Det er senket og demperne er strammet, for å sikre mest mulig grep og kontroll i svingene.

Innvendig er det lite som skiller iX2 fra iX1. Det er den samme curved display-løsningen med stående skjerm – som inneholder både infotainment og digitale instrumenter.

Det nye infotainmentsystemet skal blant annet gjøre det mulig med mer digitalt innhold, flere nettjenester, inkludert spill. BMW lover også mer sømløs og raskere oppdatering «over the air».

I tillegg kommer iX2 i en del nye farger – inkludert en matt grønn og blå lakk som virkelig får fram designet.

Hva er nytt?

Det tar ikke lang tid å kjenne at denne bilen er bygget for å være god på kjøreglede. Styringen er BMW-tung – og gir god kontakt med det som skjer med og under forhjulene. Understellet er fast og kontant.

Presser du den, svarer den med å dra deg med rundt svingene med stabilitet og trygghet.

Justerbart understell leveres som standard i iX2. Det er bra. Særlig Sport-programmet leverer mye kjøreglede. Men den er også ganske fast i fisken når du har den i det vanlige kjøreprogrammet. For noen vil de oppleves for hard når du møter ujevnt underlag.

ROMSLIG: Det er god plass i baksetet, men utsynet blir noe begrenset på grunn av den fallende taklinjen. De med ekstra lange bein kan få det trangt, om personen foran har setet langt bak og lavt nede.

Vi får et for kort møte til å gjøre gode målinger på forbruket. Men etter å ha snakket litt med andre kolleger, virket det som om den vil ha rundt 17-18 kWt per 100 kilometer.

Det vi er mest spent på, innvendig, er plassen i baksetet. Med fallende taklinje, blir det fort trøbbel for de som må sitte her. Men det går overraskende bra. Det er brukbar plass til beina, også. Selv for meg på 190 centimeter.

Frasparket med elmotoren på 313 hestekrefter er absolutt nok. 0-100 km/t tar 5,6 sekunder. Ikke Tesla-raskt, selvsagt. Men mer enn tilstrekkelig for de aller fleste.

STORT: Bagasjerommet er dypt, takket være den ekstra lengden på drøyt 5 centimeter, sammenlignet med iX2. Her har du 525 liter til rådighet.

BMW bruker også her en Boost-hendel på rattet. Den gir deg tilgang på all effekten i bilen i kortere perioder. Høres litt tullete ut, kanskje. Men det bidrar til lavere forbruk når den ikke er i bruk. Samtidig som det er sjelden at du trenger bånn gass noe særlig mer enn 10 sekunder.

Elbilen er faktisk bare 0,2 sekunder tregere enn toppmodellen med bensinmotor – M35i. Sistnevnte har en 2-liters firesylindret motor på 300 hestekrefter. Prisen på denne er imidlertid rundt 900.000 kroner. Så det er fullt forståelig at BMW Norge velger å ikke ta inn den.

FARGERIK: iX2 er typisk en bil som fortjener farge som framhever linjene og gjør at bilen skiller seg ut.

Konklusjon:

Som vi allerede har nevnt i innledningen: Noen kunder vil la seg friste bort fra det «opplagte» valget – i form av Tesla Model Y. Men det blir nok ikke veldig mange. Det er de som ikke lar seg distrahere av en rekkevidde som er betydelig dårligere enn Model Y. Eller at hurtigladingen er tregere – og at nettverket av hurtigladere er dårligere/dyrere.

De som velger iX2 tar ikke nødvendigvis feil. Men man må la følelsene styre mer enn fornuften.

iX2-kundene bytter bort mye av det mange mener er det viktigste med elbil – best mulig rekkevidde og hurtiglading – men får mye av det mange mener er det viktigste med en bil.

RYDDIG: Interiøret er både ryddig og oser høy kvalitet. Her er det stor forskjell sammenlignet med for eksempel Tesla Model Y.

For deg:

Ikke vil ha samme bil som naboen

Ikke for deg:

Ønsker best rekkevidde og raskest lading for pengene

BMW iX2 Motor og ytelser: Motor: 2 x elmotor

Effekt: 313 / 494 Nm

0-100 km/t: 5,6 sek.

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 16,3 - 17,7 kWt per 100 km Batteri/lading: Batteripakke: 64,7 kWt

Rekkevidde: 417-449 km (WLTP)

Hurtiglading: 130 kW

Ombordlader: 22 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 454 x 184 x 156 cm

Bagasjerom: 525 / 1,400 liter

Vekt: 2.093 kg

Tilhengervekt: 1.200 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 537.700 kroner (4WD) / 494.000 (FWD)

Pris testbil: 626.000 kroner

Video: Se vår video fra møtet med BMW iX2 her: