Blir ny – får rekord-rekkevidde

Mercedes sitt elektriske flaggskip EQS har fått en omfattende oppgradering. Det inkluderer blant annet økt batterikapasitet, enda lenger rekkevidde og økt komfort i baksetet.

Dessuten har grillen blitt splitter ny, og du får stående stjerne på panseret.

Men kanskje viktigst: Rekkevidden øker.

Takket være økt batterikapasitet, fra 108,4 til hele 118 kWt, øker rekkevidden på EQS 450 4MATIC fra 717 kilometer til 799 kilometer, noe som innebærer en økning på mer enn 11 prosent.

EQS 450+ imponerer med å gå over 800-kilometersgrensen, med en rekkevidde på opptil 822 kilometer. Da bør rekkeviddeangst være et tilbakelagt kapittel for de fleste.

STØRRE BATTERIPAKKE: Mercedes øker batteripakken fra 108,4 kWh til 118 kWh.

Økt tilhengervekt

I tillegg har Mercedes oppgradert både EQE og EQS med 4MATIC firehjulstrekk ved å øke tilhengervekten fra 750 til 1.700 kg, noe som plasserer dem på samme nivå som SUV-variantene i form av tauekapasitet.

Bremsesystemet er også optimalisert. På grunn av høy grad av regenerativ bremsing under vanlig bruk, brukes bremseskivene sjeldnere sammenlignet med biler med forbrenningsmotor.

For å sikre optimal ytelse og vedlikehold, vil i fremtiden en spesiell funksjon vedlikeholde bremsesystemet ved å automatisk legge klossene på skivene fra tid til annen.

MER UTSTYR: Hyperscreen er nå standard på EQS.

Bedre komfort

Sammenlignet med BMW i7, har Mercedes EQS fått noe kritikk for baksetene. Nå tar Mercedes grep.

Nye EQS kan nemlig utstyres med «Rear Comfort Package Plus» med Executive-seter, disse har egen fotstøtte på høyre side. Denne er plassert mellom forsetets skinner, og gir baksetepassasjerene muligheten til å hvile føttene i en skråstilt stilling, noe som merkbart skal forbedre komforten.

Forsetet på passasjersiden kan også vippes fremover, og ryggstøtten bak kan justeres opp til 38 grader, noe som åpner for mer plass. Tilleggsutstyret inkluderer også setevarme ved nakke og skulder.

IKKE HELT: Baksetet i EQS har blitt bedre, men det er fortsatt ikke helt «first class» som i en vanlig S-Klasse i lang versjon.

Mer standardutstyr

Tidligere har Mercedes sin Hyperscreen vært tilleggsutstyr på EQS. Den er nå standard på alle versjoner.

Varmepumpe, som øker klimakomforten og effektiviteten, er nå også standard.

Spillvarmen fra den elektriske enheten og høyvoltsbatteriet kan derfor brukes til å varme opp interiøret, noe som reduserer behovet for strøm og derfor øker rekkevidden.

Regenereringsnivået på EQS har økt, som også bidrar til lengre rekkevidde.

Dessuten har Mercedes optimalisert bremsesystemet. Det skal gi en bedre pedalfølelse, takket være en modifisert bremsekraftsylinder. Akkurat dette er etterlengtet, og noe vi i Broom har poengtert flere ganger på tester av Mercedes sine større EQ-modeller.

