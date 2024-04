Polestar 2 har blitt et vanlig syn på norske veier. Mer enn 13.000 eksemplarer har blitt registrert av elbilen, som ble lansert i 2020. Totalt har den solgt rundt 150.000 eksemplarer i 26 markeder over hele verden.

Det siste året har imidlertid den svensk-kinesiske bilprodusenten møtt på en god del motgang. Salget har gått kraftig tilbake, og nye modeller har blitt forsinket. Det var noe av årsaken til at storbanken SEB i februar vurderte verdien av selskapet til null.

Men i mars kom nyheten om at 12 banker går sammen om å spytte inn en milliard dollar for å hjelpe bilmerket videre. Dermed kan Polestar fortsette å planlegge fremtidige modeller.

Erstattes ikke av ny Polestar 2

I et intervju med britiske Autocar, uttaler Polestar-sjef Thomas Ingenlath seg om hva som skjer når Polestar 2 skal erstattes. Det skjer sannsynligvis i 2027.

LETTER PÅ SLØRET: Polestar-sjef Thomas Ingenlath bekrefter at Polestar 2-navnet forsvinner. Foto: Bjørn Eirik Loftås

– Vi kommer ikke til å erstatte med en oppdatert utgave av Polestar 2. Erstatteren skal hete Polestar 7, sier Ingenlath til nettstedet.



Dermed fortsetter Polestar med sin strategi med kronologiske modellnavn.

Polestar 1 var først. Det var en hybridbil. Deretter kom elbilen Polestar 2.

Elbilene Polestar 3 og 4 kommer i år, mens 5 og 6 er ventet i 2025 og 2026. Da passer det fint med en Polestar 7 i 2026.

Ingenlath vil ikke gå inn på detaljer om modellen, annet enn at det blir en modell som vil ha likhetstrekk med Polestar 2.

– Fordi den har et annet nummer, risikerer vi ikke å bli sittende fast i denne naturlige fella hvor vi er innkapslet i konseptet om hva bilen en gang var, sier han.



STOR SUV: Polestar 3 er stor SUV. En coupé-variant kommer også, den har fått navnet Polestar 4. Begge kommer på markedet i rå.

Produseres i Europa?

Det er imidlertid ikke første gang at modellen Polestar 7 blir nevnt. I et tidligere intervju med Automotive News Europe, sa Ingenlath at modellen kan bli den første fra Polestar som blir produsert i Europa – for det europeiske markedet.

– For oss er det viktig å komme til Europa på et tidspunkt. Og det kan være rundt når vi begynner å produsere Polestar 7. Avgjørelsen er opp til Volvo, presiserte Ingenlath den gang.

Den gang var nemlig Volvo majoritetseier i Polestar, men i februar annonserte Volvo planer om å selge seg ned til en andel på rundt 18 prosent. Begrunnelsen for salget er at Volvo mener Polestar er klare for videre vekst på egenhånd.

Det endrer imidlertid ikke det faktum at de har samme eier: Kinesiske Geely. De to bilmerkene deler derfor mye av teknologien om bord i bilene sine, noe de med stor sannsynlighet også vil gjøre i fremtidige modeller.

