Blir ikke billigere å ha elbil som firmabil

Lavere firmabilskatt var lenge en av mange elbilfordeler her til lands. Dette gjorde det langt gunstigere å ha elbil som firmabil, enn en bensin- og eller dieselbil.

Dette forsvant imidlertid fra i fjor. Nå betaler du like mye skatt, om du velger elbil eller fossilbil.

Fra flere hold har det blitt hevdet at dette gjør det mindre attraktivt å ha elbil som firmabil. Og ikke minst: At det forsinker overgangen til elbiler.

Her ser vi nemlig et klart skille mellom biler kjøpt av privatpersoner – og leasing/firmabilmarkedet.

– Sterkt beklagelig

Første halvår i år valgte 94,3 prosent av privatbilistene en helelektrisk bil. I leasing- og firmabilmarkedet ser det ganske annerledes ut. Der var elbilandelen på 66,9 prosent.

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er blant dem som har tatt til orde for å reversere skatteordningen for firmabiler:

– Firmabilmarkedet henger etter på elektrifisering, og det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke foreslår å sette verdsettelsen tilbake til 80 prosent. For NBF er det åpenbart at firmabilbrukere er utsatt for en kraftig overbeskatning. Vi vil jobbe videre med en gjennomgang av hele ordningen, sier Ida Krag som er leder næringspolitikk i NBF.

Elbil blir dyrere å eie enn bensin- og dieselbiler

LADBART: Mange som velger firmabil går for ladbar hybrid. Disse har nå samme skatteregler som elbiler.

Håper på SV

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør. De tar inn merker som Audi, Volkswagen og Skoda til Norge. Også de er skuffet over at regjeringen ikke har funnet nye løsninger for å elektrifisere markedet for firma- og leiebiler.

– Brorparten av de som kjøper nye fossilbiler i dag, er firmabilkjøpere eller bilutleie- eller bildelingsaktører. Det er ikke noe som tyder på at dette statsbudsjettet kommer til å endre på det. Da må vi feste vår lit til SV, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Under halvparten vil ha elbil som sin neste bil

VELGER ULIKT: I privatmarkedet står elbilene for over 94 prosent av alt salg. I leasing- og firmabilmarkedet ser det ganske annerledes ut.

Ladbart blir dyrere

Med det mener han at regjeringen må ha støtte fra minst ett annet parti for å få statsbudsjettet gjennom. Og her fungerer SV i dag i praksis som et støtteparti. Det betyr også at de kan kreve endringer underveis, for statsbudsjettet endelig spikres.

I dag velger en god del firmabilkjøpere ladbare hybrider. Dette er de eneste bilene som får avgiftsøkning fra årsskiftet. Den såkalte vektavgiften blir nå fjernet, det betyr at mange ladbare hybrider går betydelig opp i pris. Det er ventet at dette vil påvirke salget sterkt, også at flere av dagens ladbare hybrider vil forsvinne fra det norske markedet.

LES MER: Nå haster det å kjøpe disse bilene

Video: Alt endrer seg hos Jaguar – snart forsvinner denne