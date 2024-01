Blir en av verdens dyreste biler

Det er dyrtid, og det merkes særdeles godt i bilmarkedet. Nybilsalget preges i langt mindre grad av luksus og premium enn tidligere. Nå er det fornuftig prisede folkemodeller det meste dreier seg om.

Det er imidlertid alltid et marked for dem som velger biler fra øverste hylle, og det er disse Cadillac ønsker å lokke med luksus-elbilen Celestiq.

Åpnet dørene for utvalgte

På tampen av fjoråret fikk de første kundene adgang til Cadillacs design-studio i Detroit, der de fikk anledning til å skreddersy nettopp sitt eksemplar av doningen.

For Celestiq bygges nemlig kun på bestilling, og kommer med utstrakte muligheter for skreddersøm. Tanken er at kunden skal få bilen akkurat hun eller han vil. Man kan for eksempel velge mellom rundt 100 forskjellige lakkfarger, eller blande sin egen om man ikke er fornøyd.

Ser man bort for selve designet, er det nesten bare lommeboka som setter grensene for personlige tilpasninger. Her er måten Rolls-Royce bygger biler på et nærliggende referansepunkt.

Dette dollargliset tar opp kampen med Tesla og Audi



BILNYHET: Cadillac Celestiq koster fra 340.000 dollar og bygges på bestilling.

Flak av en bil

Vi snakker her om en diger og aerodynamisk sedan som helt klart er ment å vekke oppsikt. Her skal du ikke være i tvil om hva som kommer kjørende.

Cadillac lover at bilen skal by på ultimat kjørekomfort, fullstendig uten kompromisser. Aktiv luftfjæring blir viktig her, for å finne den perfekte balansen mellom komfort og gode kjøreegenskaper.



Her finner vi også mye teknologi som senere skal kunne benyttes på andre av konsernets bilmodeller. Alt tyder på at utviklingsbudsjettene har vært rause.

Ser vi på selve drivlinjen, virker det kanskje ikke like imponerende. Celestiq får en batteripakke på 111 kWt. Totalt yter de to elmotorene 608 hestekrefter. Rekkevidden er estimert til 483 kilometer, og bilen skal gjøre 0-100 km/t på 3,8 sekunder.

Ladehastighet på maks 200 kW er bra, men ikke klasseledende. Her er det flere konkurrenter som kan ta imot mer strøm, også langt rimeligere biler.

Innvendig er det ikke overraskende mye skjerm. En 55-tommer går over hele dashbordbredden. I tillegg er det en 11-tommers skjerm for betjening av blant annet klimaanlegget.

Stemningsbelysning er viktig i biler som dette. Her er det 450 (!) LED-lamper som helt sikkert kan justeres på utallige måter. Interiørdesignerne til Cadillac har funnet plass til ikke mindre enn 38 høyttalere rundt om i kupéen, i tillegg er det tre utvendig.

Dette er bil for deg som tør tenke litt annerledes



BYGD FOR HÅND: Samtlige biler blir utstyrt med dette merket, som bekrefter at de er bygd for hånd i Detroit.

Eksklusivitet koster

En rekke detaljer skal være håndbygget, og Cadillac regner rundt to måneder å få ferdigstilt ett enkelt eksemplar av bilen. Og da skjønner du sikkert at dette hverken er noen budsjetts- eller volummodell. Helt siden de første detaljene om bilen ble kjent, var det klart at dette skulle bli en kostbar og eksklusiv bil.

Først ble det antydet en startpris på rundt 300.000 dollar. Nå er imidlertid prisen justert opp til 340.000 dollar, eller i overkant av 3,5 millioner norske kroner. Det er altså før norske avgifter.

Hvor mange biler som blir bygget, er usikkert – men kilder som sitter tett på bilprodusenten har anslått mellom 100 og 150 biler årlig. Offisielt nøyer Cadillac seg med å si at bilen blir tilgjengelig i et «begrenset antall».

De første kundene får utlevert bilene sine til våren, og ifølge nettstedet Fast Company, skal artisten Lenny Kravitz være blant disse.



General Motors, som eier Cadillac, er på vei tilbake til det norske markedet. Om Celestiq står på planen her, er heller tvilsomt. Men det blir sikkert mulig å få bestilt seg et eksemplar om du har tid og penger nok.

Nå kan det bli comeback i Norge

Få også med deg denne: