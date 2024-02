Bilmarkedet er i stor endring. De siste årene har det stort sett kun blitt solgt nye elbiler her hjemme, og på bruktmarkedet finnes det nå snart flere elbiler enn dieselbiler.

Utvalget i billig-klassen blir stadig større, og det finnes nå et hundretalls brukte elbiler på Finn til under 50.000 kroner.

Fire av disse er Kia Soul. Bilmodellen har vært på markedet i snart ti år, og er nå inne i sitt siste år som nybil. Senere i år kommer etterfølgeren, som har fått navnet EV3.

I øyeblikket ligger det godt over 250 brukte, elektriske Soul til salgs på Finn, og prisene varierer fra 39.000 kroner for den billigste 2015-modellen, til 419.000 kroner for den mest eksklusive 2023-modellen.

Og selv om bilene tilsynelatende er ganske like på utsiden, har det skjedd temmelig mye på innsiden. I denne saken forteller vi deg mer om forskjellene, og annet du bør tenke på hvis du vurderer en brukt Kia Soul.

115.000 kilometer med saktelading i Kia Soul

Generasjoner og batteristørrelser

Kia Soul hadde opprinnelig kun forbrenningsmotorer, og den første generasjonen kom på markedet allerede i 2008. Den første elektriske utgaven var bygget på andre generasjon Soul. Den kom i 2014 og ble døpt Soul EV.

Dette navnet hadde den fra modellår 2015 til 2019. I denne perioden så bilen temmelig lik ut fra år til år, men i 2018 ble batteripakken oppgradert fra 27 til 30 kWt. Dermed økte også rekkevidden fra 190 kilometer til litt over 200 kilometer – på en god dag.

Har du mye langkjøring på programmet, er kanskje ikke Soul EV førstevalget, for å si det slik. I tillegg er bilene fra perioden utstyrt med ladesystemet ChaDeMo, som betyr maks 50 kW hurtiglading. Stadig færre nye ladestasjoner bygges med støtte for ChaDeMo, noe som også begrenser lysten på langkjøring.

I 2020 fikk bilen en temmelig stor facelift. Den ble noen centimeter større, fikk blant annet ny design og nye lykter foran og bak. Det meste av instrumenter, betjening og skjermer ble også byttet ut og modernisert.

Samtidig endret Kia navnet på modellen til e-Soul.

Det viktigste var imidlertid at bilen nå kom med ny ladestandard (CCS) og nye batteripakker, én på 39 kWt og én på 64 kWt. Sistnevnte mer enn doblet rekkevidden fra Soul EV, til 450 kilometer. Og i motsetning til mange av konkurrentene, viste testene at e-Soul holdt det den lovet på rekkevidde.

I 2023 fikk e-Soul en siste finpuss, med blant annet ny grill, lykter og støtfangere.

23.000 nordmenn har kjøpt den – men nå er det slutt



ARVTAKEREN: Kia EV3 erstatter e-Soul senere i år.

Dette får du

Kia Soul EV og e-Soul er en kompakt og høyreist bil. Den byr på en kupé som oppleves langt romsligere enn mange forventer. Bagasjeplassen er imidlertid ikke superstor, den er på rundt 315 liter, nok til fredagshandelen eller et par mellomstore kofferter til langturen.

Bilen kan leveres med hengerfeste, men maksvekten er på bare 300 kilo. Den kan i tillegg frakte taklast på inntil 75 kilo.

Merk at Kia Soul EV og e-Soul kommer med sju års nybilgaranti i Norge, eller 150.000 kilometer (det som inntreffer først). Det gir en ekstra trygghet når du kjøper en bil fra 2018 eller nyere.

Soul er ellers kjent for å ha relativt lite feil. Derfor hender det ganske ofte at forhandlere gir egne garantier på eldre utgaver, så dette er noe du bør sjekke før kjøp. Bilene er dessuten ofte rimelige å forsikre.

2015-2017: Fra 49.900 kroner

49.900 KRONER: Denne bilen selges av Telemark Bilutsalg, og er i skrivende stund den billigste Soul EV uten oppgitte feil på Finn. Foto: Forhandleren

Billigste Soul som ligger til salgs på Finn nå, kan bli din for 39.305 kroner. Det er en blå 2015-modell som har gått 131.870 kilometer.

I annonsen kommer det fram at bilen har en feil på batteriet som gjør at rekkevidden er dårlig. Her bør man få tatt en ordentlig diagnose før man eventuelt slår til, da kostnaden til nytt batteri langt overgår bilens verdi.

Legger du på til 49.900 kroner, får du en 2015-modell som har gått 113.500 kilometer, som kun har hatt én eier. Dette er en Exclusive-utgave med soltak og skinnseter med ventilasjon. Bilen selges fra en forhandler, som påpeker at bilen selges som den er, uten noen form for garanti.

I den anledning er det verdt å minne om endringene norske myndigheter innførte fra nyttår, som setter begrensninger for hva forhandlere kan fraskrive seg av ansvar.

«Støvsuget» Europa for elbiler



2018-2019: Fra 89.900 kroner

89.900 KRONER: City Bil i Skien selger denne 2018-modell Soul EV for 89.900 kroner. Kilometerstanden på denne er lav. Foto: Forhandleren

Ønsker du en 2018-modell med 30 kWt-batteripakke, får du den fra 89.900 kroner. Eksemplaret vi fant, har kun rullet 88.700 kilometer, og har da i utgangspunktet fortsatt nybilgaranti.

Forhandleren oppgir ikke noe om dette i annonsen, så det er verdt å sjekke opp. Er bilen bruktimportert, gjelder reglene for nybilgaranti i landet den ble solgt ny. Disse kan avvike fra de norske. Garantien kan også ryke hvis bilen ikke har vært fulgt opp med nødvendige servicer.

Her er det også verdt å merke seg at den norske importøren selv bruktimporterte mange eksemplarer fra andre europeiske land. Dermed kan det være litt uoversiktlig å vite hva som gjelder av garantiregler for alle bilene på markedet nå.

Kjøpe bruktbil? Dette har mye å si for prisen

2020-2023: Fra 200.000 kroner

220.000 KRONER: Mobile selger denne e-Soulen for 220.000 kroner. Alle servicer er fulgt, og bilen har fortsatt garanti. Foto: Forhandleren

Siste generasjon Soul heter altså e-Soul, og kom i 2020. Ønsker du en av disse, må du belage deg på å gå ganske mye opp i pris, men får til gjengjeld en bil som er langt mer up-to-date teknologisk og som har mye bedre rekkevidde.

Du kan finne biler til under 200.000 kroner, men da ofte med det minste batteriet (39 kWt) og/eller høy kilometerstand – og da uten nybilgaranti.

For rundt 220.000 kroner, får du biler som er mer kurante – og med fortsatt lenge igjen av nybilgarantien. Vi fant for eksempel en blå 2020-modell Exclusive, som bare har gått 71.000 kilometer, til 219.000 kroner. Forhandleren omtaler bilen som «i topp stand».

Denne kommer blant annet med en rekke førerstøttesystemer, inkludert adaptiv cruisekontroll og filskiftassistent, ryggekamera, regnsensor, seter i delskinn, rattvarme, samt tonede vinduer.

Bilen ble registrert første gang i mai 2019. Det betyr at det i utgangspunktet er mer enn to år igjen av nybilgarantien. Forhandler oppgir ikke noe om dette, så det bør man sjekke opp før et eventuelt kjøp.

