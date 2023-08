Ble stoppet før det gikk galt: – Kunne ha eksplodert!

Alle som har dratt en henger etter bilen, vet at jo høyere vekta blir, desto mer blir kjøreegenskapene påvirket – negativt. Og blir det for tungt, kan det fort bli direkte farlig.

Det ser ikke ut til å bekymre en bilist fra Jessheim i nevneverdig grad.

Ekstrem overlast

Nylig ble vedkommende stoppet med en henger full av belegningsstein. Hengeren hadde en maksvekt på 750 kilo, men ble veid inn på 1.700 kilo, noe som gir en overlast på hele 950 kilo.

Bilen han kjørte, en Mazda 6, har dessuten en øvre grense for hengervekt på 1.500 kilo.

– Dette var en enkel henger som er konstruert for lett last fra butikken, gartneriet og lignende. Den hadde heller ikke bremser, forteller seniorinspektør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen til Broom.

1.700 KILO: Her står den enkle hengeren full med belegningsstein. Heldigvis ble føreren stoppet før det gikk galt. Foto: Statens Vegvesen

Risikerer dekkeksplosjon

– Hva risiker man når man kjører med så stor overlast?



– Det som ofte skjer på disse enkleste hengerne, er at dekkene eksploderer. De er på ingen måte dimensjonert for denne typen last.

ADVARER: Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen sier de ofte stopper kjøretøy med overvekt. Han advarer mot konsekvensene.

Når dekkene har eksplodert, kan det ofte utløse en kjedereaksjon.

– Det starter gjerne med at hengeren får sleng. Konstruksjonen består av myke materialer, og med så stor overvekt kan hengeren i verste fall ta med seg hele bilen av veien når den begynner å slenge, sier han.



– Skjer det ofte at dere stopper bilister med så stor overlast?

– Nesten hver gang vi har kontroller stopper vi kjøretøy og hengere med overlast. Så stor overlast som i dette tilfellet, skjer heldigvis ikke så ofte, sier Rogneby.

– Vi opplever imidlertid å stoppe en del varebiler med ekstrem overlast. Vi har eksempler på at varebiler med tillatt totalvekt på 3.500 kilo har blitt veid inn til godt over 6.000 kilo.

Slik overlast kan få dramatiske konsekvenser, ifølge inspektøren.

– Ingenting ved bilene er konstruert for en slik vekt, verken bremser, karosseri, støtdempere, fjæring eller styring. Ting virker rett og slett ikke slik de skal, advarer han.

Tatt flere ganger tidligere

Når det gjelder den aktuelle hendelsen med hengeren på Jessheim, opplyser Rogneby at samme fører har blitt tatt med overlast flere ganger tidligere, men da i varebil. Nå vanker det anmeldelse.

– Nå er det opp til politijuristene å avgjøre hva som skjer videre. Her risikerer man både bot og førerkortbeslag, sier Rogneby.

Vegvesenet har mange vektstasjoner langs norske veier. På nettsidene deres finnes et kart over alle plassene det er mulig å stoppe for å veie bil og henger.



