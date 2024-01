Ble stoppet – da skjedde dette

Mye snø på kort tid skaper ikke bare problemer på veiene. Mange bileiere sliter også med andre ting: Som at det legger seg veldig mye snø på bilen. Og det kan fort by på utfordringer.

De fleste skraper tilstrekkelig av rutene før de kjører av gårde, Men altfor ofte slurves det med å fjerne snø fra både panser, bak og bakenden av bilen.

Dette har Statens vegvesens kontrollører hatt fokus på de siste ukene. Og de opplever litt av hvert.

Skjedde på kontrollplassen

Som da de stilte seg opp på Grimen kontrollplass sør for Bergen denne uken og bokstavelig talt fikk snøen i fanget.

– Flere av kjøretøyene fikk snøen nedover frontruten da de ble vinket inn på kontrollplassen, med slike mengder nytter det ikke å bruke vindusviskere, her må det stoppes opp og gå ut og fysisk fjerne snøen, skriver Vegvesenets Lars Harald Drange i sin rapport.

Han legger til:

– Skjer dette ute i trafikken, kan det oppstå farlige situasjoner. Vi oppfordrer alle med snø på taket å få det fjernet før kjøringen starter.

Varebilen hadde over ett tonn (!) snø på taket

BRÅSTOPP: Hele 22 biler fikk bruksforbud i løpet av kontrollen, de fikk ikke kjøre videre før snøen var fjernet. Foto: Statens vegvesen.

Dekker frontruten

Hele 22 kjøretøy ble gitt bruksforbud i løpet av kontrollen. De fikk ikke kjøre videre før snøen var fjernet. Også en del større varebiler ble stoppet da de hadde mye snø på taket.

– Kommer det regn i snøen og den fryser, blir det til is. Kommer denne seilende av taket, kan den også treffe andre harde og myke trafikanter. Etter mange dager med mye snøvær er det mange biler som kjører rundt med et godt lass på taket, temperaturen er på vei opp og da smelter snøen ofte slik at den løsner fra taket. Dette medfører at snøen sklir letteste veien ned, ved en liten oppbremsing dekker den frontruten slik at sikten forsvinner helt, skriver Drange.

Oppfordringen må dermed bli. Skrap rutene og ikke glem at også snøen skal bort!

Så lett var det å skjønne at denne bilen hadde sommerdekk

Video: Hvor mye må du skrape? Her får du oppskriften