Forrige uke hadde Alfa Romeo premiere på sin aller første elbil. Milano heter den. Det vil si: Det gjør den ikke likevel! For bare noen dager etter debuten kommer beskjeden om at Alfa Romeo rett og slett endrer navnet. Nå skal den i stedet hete det langt mer nøytrale Junior.

Det er mildt sagt uvanlig. Men så fikk også Milano en uvanlig start, nettopp på grunn av navnet sitt.

Hjemme i Italia falt det nemlig ikke i god jord at en bil som heter Milano skulle produseres i Polen. Dette dreier seg om både nasjonal stolthet og om arbeidsplasser.

Forbudt etter italiensk lov

Og at mega-konsernet Stellantis som eier Alfa Romeo ikke er bestevenner med den italienske regjeringen (det handler blant annet om det Stellantis mener er en altfor dårlig elbilpolitikk).

Regjeringen var også kjapt på banen og kritiserte navnevalget. Industriminister Adolfo Urso mener det rett og slett strider mot loven.

– En bil som heter Milano kan ikke produseres i Polen. Det er forbudt etter italiensk lov, sier Urso og refererer til en lov fra 2003 som forbyr salg av produkter med italiensk-klingende navn, hvis de ikke er produsert i Italia.

UVANLIG: At biler bytter navn like etter lansering er ikke akkurat dagligdags. Men det har skjedd med Alfa Romeos nyeste nå.

115.000 kroner billigere

Nå er det klart at Alfa Romeo ikke ønsker å ta noen fight rundt dette. I stedet har de i full fart omdøpt bilen til Junior.

I en uttalelse fra Stellantis understreker de at de mener navnet er 100 prosent lovlig. De peker også på at det ble valgt etter en navnekonkurranse i Italia og at det er en hyllest til byen der Alfa Romeo ble grunnlagt. Men blant annet for å unngå mer støy, endrer de fra Milano til Junior.

Konsernsjef Carlos Tavares i Stellantis har tidligere uttalt at fabrikken deres i Polen har et betydelig konkurransefortrinn, sammenlignet med fabrikkene i Italia. Ved å bygge Junior i Polen, skal bilen bli rundt 115.000 kroner billigere, enn det som ville vært produksjonskostnaden «hjemme» i Italia.



