Da elbil-interessen begynte å ta av for alvor, var Volkswagen kjappe med å tilpasse en elektrisk utgave av suksessmodellen Golf. Den sto klar til første visning på Frankfurt-utstillingen i 2013, og hadde da en rekkevidde på opp til 190 km etter den gamle NEDC-målemetoden. Vinterrekkevidden var ventet å bli ca. 80 – 120 kilometer.

I Norge hadde bilen salgsstart i slutten av februar 2014, og de første bilene ble levert til kunder sommeren 2014. e-Golf var en heidundrende salgssuksess fra første dag, og i løpet av de seks årene modellen levde, ble det registrert et stort antall e-Golf her i landet. I løpet av de tre første årene plasserte den seg som nest mest solgte elbil totalt sett.

Bilen ble faset ut av produksjon da den nye elbilen ID.3 ble lansert i 2020.

Bil nummer to

Første generasjon e-Golf hadde en batteripakke på netto 21,8 kWt, og den begrensede rekkevidden var lenge et av de viktigste ankepunktene mot bilen. Dette endret seg med den oppgraderte modellen, som hadde batteripakke på netto 35,8 kWt. Noen nevneverdig synlig forskjell var det ikke på de to utgavene.

Markedet for brukt VW Golf er stort, i midten av juni 2023 ligger nærmere 1.500 brukte Golf ute av de aktuelle årgangene for VW e-Golf, altså 2014 – 2020-modeller. Prisene varierer fra ca. 90.000 til 240.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Mest aktuelle er disse bilene sannsynligvis som bil nummer to.

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

LIKT: En e-Golf var mer eller mindre fullstendig like en tradisjonell modell. Foto: VW

Eierne mener

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

De aller fleste er strålende fornøyde, selv om det finnes noen få unntak. Bilen oppnår nemlig en gjennomsnittskarakter på hele 8,8 av 10 oppnåelige poeng.

Kjempebil

«Det er en grunn til at det kryr av disse i bynære strøk.»

«Meget fornøyd, utmerkede kjøreegenskaper og god vinterbil.»

«Kvikk og morsom bil å kjøre. Fint design og svært lett å manøvrere.»

«Fantastisk bil.»

«Svarer til forventningene på alle punkter. Kjapp og smidig bybil.»

«Kjempebil som passer perfekt for mitt kjøremønster!»

«Meget fornøyd.. Trygg og flott bil»

MINIMALT: Også innvendig avr det bare detaljer som skilte e-Golf fra «vanlig» Golf. Foto: VW

Ikke bare ros

«Komfortabel, lettkjørt bil med premiumfølelse, men mange og dyre feil. Bruktbil med mer enn 60.000 kilometer anbefales ikke utenfor garanti.»

«Har hatt lekkasje i batteripakke som medførte fullstendig stopp og nå lekkasje gjennom begge bakdører. Det er mange som plages med vannlekkasjer på disse bilene...»

«Som elbil fungerer den bra, bortsett fra litt kort rekkevidde. Som bil er den dønn kjedelig. Aldri mer VW på meg.»

«Kan ikke tilråde noen å kjøpe e-Golf, folk bør styre unna. Angrer kjøpet av denne upålitelige bilen.»

Ikke opplevd feil

Noen har tatt seg ekstra tid til å beskrive sin e-Golf litt mer i detaljer – som her:

«En meget bra bil. Glir inn i alle miljøer. Har også en i3, den er kulere og mer sporty, men Golfen er bedre. Den er rett og slett en meget bra bil, uten å gjøre noe mer ut av seg. Velg sportsskinnseter, dynamiske LED-lys og keyless. Velg også active display, og du får faktisk litt følelsen av å kjøre en langt dyrere bil fra Audi.

Det finnes jo sportsligere biler og e-Golf er en komfortrettet elbil, men i sin klasse opplever jeg den som helt i toppen - og den er morsom nok. Samtidig ligger den godt på veien og er meget stillegående. Et slags elbillokomotiv som bare glir sømløst av gårde.

Ikke opplevd noen feil. Bilen virker solid. Selv appen virker bra.

Bra rekkevidde

I sin klasse er dette kjempebra. Og den er dessuten hendig å parkere hvor som helst.

e-Golf er svært billig i drift. Har sjekket pris på deler som dekk og bremser, og det koster svært lite sammenlignet med andre biler jeg er vant med. Avhengig av verditapet er dette trolig den billigste nybilen jeg har hatt.

Bruker litt mye i høye motorveihastigheter. Men ligger man i maks 100-110 har den bra rekkevidde, og det tar ikke lang tid å fylle på med CCS til kr 2,50 pr minutt.

