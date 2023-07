Kjempesuksess

Peugeot 205 ble lansert vinteren 1983 og ble en gedigen suksess for den franske bilprodusenten. Også her i Norge. Den ga merket en tiltrengt opptur og var et fint supplement i småbil-segmentet til de større 305 og 505-modellene. 505 solgte forresten også veldig godt på 80-tallet.

Peugeot 205 var nesten Peugeots svar på «Folkevogna» og den fantes i mange varianter. Både som tre- og femdørs, som cabriolet og som «van», men ikke i Norge.

Man fikk den med flere ulike motoralternativer. Også diesel. Sistnevnte er en motortype Peugeot alltid har vært langt framme på. Dessuten kom en rekke spesial- og utstyrsvarianter av 205. Alt fra små-snobbete Lacoste, til tøffe 205 Rallye.

SOSSETRALLE: Spesialutgaven 205 Lacoste bygde i bunn og grunn på XR-utgaven, men hadde en del særegne detaljer som grønt gulvteppe, grønne sikkerhetsseler og lakkerte støtfangere – og selvfølgelig krokodille-emblemer. Noen slike eksemplarer ble solgt i Norge.

Rallyløypene

Apropos rally: Peugeot 205 Turbo 16 i gruppe B – herjet i rallyløypene midt på 80-tallet med sterke førere som Ari Vatanen og Timo Salonen bak rattet. Det ble seier i rally VM i både 1985 og 1986.

Det var naturligvis verdifull merkevarebygging for Peugeot, samtidig som de fikk eksponert at bilene deres var kjøreglade og bygget for å prestere.

CABRIOLET 205 fikk man i to takløse versjoner. Enten som CTI, som på dette bildet, eller som den litt enklere CT.

Danket ut VW Golf

For de unge og bilinteresserte er det nok likevel GTI-utgaven av 205 som huskes best. 80-tallet var jo GTI-enes tiår også. 205 ble den mest populære av dem alle og danket ut selveste VW Golf GTI på salgsstatistikkene. Først med en 1,6-liters motor på 105 hestekrefter i den lille og lette bilen. Dette ble økt til 115. Før den kom med 1,9-liters motor på hele 130 hestekrefter.

Disse appellerte til unge menn med hockeysveis, spredte dunforekomster på overleppa, stripete Ball-genser, bleika Levi`s bukser og mokasiner med «dusk». Og helt sikkert også noen flere. Den ble en

Nå er den en klassiker som har steget i pris.

Kjempesuksess

Likevel var det «husmor-utgavene» XR og GR som, naturlig nok sto for det meste av salget. Liten, men romslig og med gode kjøreegenskaper, moderne design og hint av fransk komfort til en relativt rimelig penge. Det var et vinner-konsept.

Den ble produsert mellom 1983 og 1998. Nesten 5,5 millioner 205-er så dagens lys. Det er dermed en av Peugeots aller, aller største suksesser noensinne som nå runder 40 år.

Vi gratulerer den lille sjarmklumpen hjerteligst med 40-års jubileet!

