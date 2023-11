Ble en bra bil – men det tok noen år

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Citroën BX – spennende familiebil i mellomklassen, som ble lansert i 1982.

Etter den ganske runde GS-serien, var det et helt annerledes design Citroën slo i bordet med, da BX så dagens lys. Den nye modellen i mellomklassen var langt mer firkantet og preget av rette linjer. Bilen var litt større enn GS, og den var lettbygd – med mange karosserideler av plast. Egenvekten var da dermed beskjedne 870 kilo.

Mye plast

Etter Visa i 1978, var BX den andre Citroënmodellen som dro nytte av fusjonen med Peugeot noen år tidligere. BX delte blant annet plattform med den atskillig mer konvensjonelle Peugeot 405 som kom i 1987. Da hadde BX allerede gjort unna de første fem årene av sin levetid, som for øvrig tok slutt i 1994.

Helt likt var understellet i de to bilene ikke. Citroën BX skilte seg klart ut med sitt hydropneumatiske fjæringssystem som ga bilen en glimrende kjørekomfort i vanlig Citroën-stil. Skilte seg ut gjorde også panser, bakluke og støtfangere i plast – og skivebremser på både for- og bakhjul.

Mest solgte diesel

For Citroën var BX uten tvil en vellykket modell alt i alt, med godt over 2,3 millioner biler produsert. Men bildet var absolutt ikke uten gråtoner, for kvaliteten på de første årgangene var svært variabel.

Et dårlig rykte er det erfaringsmessig tungt å snu, men det er ingen tvil om at bilene ble bedre etter hvert, og salgstallene var tidvis bra på flere store markeder. For eksempel var BX mest solgte personbil med dieselmotor i Storbritannia flere år på rad på slutten av 1980-tallet, etter midtlivsoppgraderingen av BX i 1986.

STOR: Stasjonsvognen var ekstra populær, blant annet i Norge. Størrelsen imponerte mange. Foto: Citroën

Stort bagasjerom

Citroën BX kom som femdørs kombi og femdørs stasjonsvogn. Fra starten var fire bensinmotorer tilgjengelig – 1,1, 1,4, 1,6 eller 1,9 liter, men allerede fra 1983 var bilen også tilgjengelig med dieselmotor på 1,8 liter.

Motorene var navngitt på modellnavnet med sifrene, 11, 14, 16, 19 og så videre. Når du så merket BX16 på bakluken, visste du altså at bilen hadde 1,6 liters motor.

Her på berget var selvfølgelig stasjonsvognen ekstra populær, for utover 1980-tallet var det denne biltypen stadig flere norske bilkjøpere foretrakk. BX-stasjonsvognen var på markedet som 1986-modell. Bilen var stor, med bagasjerom på 512 liter. Det økte til over 1.800 liter med baksetet nedfelt.

Svekker ikke tendensen

I Vi Menn nr. 6 i 1986 kunne jeg fortelle leserne mer om den nye BX-modellen, og konklusjonen etter å ha testet toppmodellen 19 TRS Break var klar allerede innledningsvis:

«Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.» Jeg fastslo videre at «BX-serien har allerede trukket mange nye kunder til Citroën, mer markedstilpasset og allment akseptabel som den er, sammenlignet med tradisjonelle Citroën-modeller. Vi tror ikke den nye stasjonsvognen på noen måte vil svekke denne tendensen.»

ANNERLEDES: Dette var førermiljøet i Citroën BX 1982. Her tok Citroën godt vare på sine tradisjoner for å være annerledes. Foto: Citroën

Spesielt fjæringssystem

I min beskrivelse av bilen fastslo jeg også at fabrikken hadde klart å ta vare på Citroën-identiteten, «men ikke så dominerende at det lenger bare har appell til «menigheten». I nettopp dette ligger selvsagt også hovedforklaringen på at BX har slått så bra an alt i alt.»

Sett i ettertid, er det ikke overraskende at jeg brukte en del plass på Citroëns spesielle fjæringssystem, som jeg mente ga nettopp stasjonsvognen spesielle fordeler. En slik type bil skal like ofte transportere mye gods som mennesker, noe som stiller spesielle krav.

Ikke mange ville dra på langtur med denne

Ingen diskusjon

«Med sitt spesielle hydrauliske fjærings- og støtdempersystem har Citroën et bedre utgangspunkt enn de fleste for å oppfylle flere av disse kravene effektivt. Ikke minst er det viktig at man med dette systemet er sikret konstant bakkeklaring og riktig bremsekraft bak uansett belastning.

At man samtidig er sikret korrekt lykteposisjon, er en tilleggsfordel som ikke minst møtende trafikanter vil vite og verdsette. Systemet gir også entydige komfortegenskaper, og kjøreegenskapene er det heller ingen stor diskusjon om,» skrev jeg blant annet.

BAKLUKE: Den store bakluken åpnet helt ned til støtfangeren. Foto: Citroen

Flatt gulv

Stasjonsvognutgaven av BX var 17 cm lenger og 3 cm høyere enn kombikupéen. I varerommet fantes det et godt antall surrekroker, slik at det var enkelt å sikre last mot å slenge omkring. Hattehylle som gikk helt ut til bakluken, hindret effektivt innsyn til rommet.

Både gulv, vegger og bakseterygger var rikelig forsynt med beskyttelseslister, og bakluken åpnet helt ned til gulvnivå. En ekstra fordel var at gulvet i varerommet ble helt flatt med nedfelte bakseter.

Citroën tenkte annerledes med GS og GSA

Ekstra overskudd

Motoren i min TRS-testbil var en arbeidsvillig rekkefirer på 1,9 liter med 105 hester. Det betydde høyst akseptable ytelser – akselerasjon 0-100 km/t gikk på småpene 10,5 sekunder, og toppfarten var oppgitt til litt over 180 km/t. Trekkraft var det såpass med at det var bra med fleksibilitet også på høye gir, og det var litt ekstra overskudd å hente til eksempelvis forbikjøringer, kunne jeg fortelle.

LETTERE: Citroën BX var mer lettbygd enn de fleste andre biler på den tiden - med blant annet panser, bakluke og støtfangere i plast. Foto: Citroen

Eneket ratt

Førerplassen i bilen falt bra i smak etter endringene som kom med 1986-oppgraderingen av modellen.

«Setet er ikke så overdådig mykt som tilfellet ofte har vært tidligere hos Citroën, sikten er god i alle retninger, og vi trives nok bedre med det mer tradisjonelle instrumentbordet, som nå har gjort sitt inntog også i denne modellen. Det enekede rattet gir dessuten eksemplarisk oversikt over instrumentene.»

Fem ikoner - vi har en klar favoritt

Et minus

Interesserte lesere fikk videre vite at BX ikke hadde spesielle hendler på rattstammen, men at en rekke funksjoner i stedet var lokalisert til to satelitter – en på hver side av rattet:

«Prinsippet er fingertuppbetjening uten å slippe rattringen, og slik fungerer det også – etter noe tids tilvenning. Et minus er stadig plasseringen av hornbryteren i underkant av høyre satellitt. Det er og blir for lett å støte borti denne med høyre kne i vanvare når man går inn eller ute av bilen,» fortalte jeg, men bekreftet at «ellers er det meste såre vel.»

LEVETID: Citroën BX ble produsert fra 1982 til 1994. Ikke minst stasjonsvognen bidro til hyggelige produksjonstall.

Annerledes

BX 19 TRS Break beskrev jeg som en velutstyrt bil. Begrunnelsen for en slik karakteristikk lå i detaljer som «pusser/spyler på bakruten, høytrykks lyktespylere, servostyring, høyderegulering av førersetet, sentrallås og elektriske vindusheiser – for å nevne en del av de iøynefallende ekstrapoengene,» skrev jeg.

Altså en smule annerledes enn hva man vil forvente for at bil skal være velutstyrt i dag! Men dette var altså for 37 år siden...

Citroën BX 19 TRS Break - noen tall

Motor: 4 sylindre i rekke, vannavkjølt. Slagvolum 1905 cc. Effekt 105 hk. Maks dreiemoment 158 Nm v/3000 omdreininger.

Drivverk: Forhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse

Bremser: Skiver på alle hjul, servoforsterket

Styring: Tannstang, servo – svingradius 5,45 m

Lengde x bredde x høyde: 4,40 x 1,66 x 1,43 m

Akselavstand: 2,66 m

Akselerasjon 0-100 km/ t: 10,5 sekunder

Toppfart: 182 km/t

Bensinforbruk, 90 km/t/bykjøring: 0,59/0,95 l/mil

Drivstofftank: 52 l

Pris: Ca kr. 152.900,- (lev. Oslo)

