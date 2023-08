25. juli startet en brann om bord i det enorme frakteskipet Fremantle Highway, utenfor kysten av Nederland. Om bord befant det seg blant annet 3.783 nye biler som skulle fraktes fra Tyskland til Egypt.

Totalt skal det ha vært 498 elbiler om bord, og det dukket tidlig opp lydopptak av redningsarbeidere som antydet at brannen hadde startet med en eksplosjon i en elbil.

Nå hevder imidlertid bergingsselskapet Royal Boskalis Westminster at dekkene med elbiler ser ut til å være intakte.

Tauet til Nederland

Lenge så det ut til at man ikke skulle få kontroll på brannen, og at skipet skulle synke. Det kunne i så fall ha ført til en stor miljøkatastrofe i området, i tillegg til at man aldri ville få svar på brannårsaken.

Men mot alle odds klarte til slutt brann- og redningsmannskapene å slukke brannen. Skipet ble deretter tauet til Eemshaven i Nederland, for videre inspeksjon og tømming av drivstoff.

BERGES: Her taues frakteskipet til en havn i Nederland for videre etterforskning. Foto: Den nederlandske kystvakten

Elbil-dekkene skal være intakte

Hva som startet brannen er fortsatt ikke avklart.

De første rapportene viser at de fire øverste av de tolv dekkene er fullstendig utbrente, og at brannen etter all sannsynlighet har startet i ett av disse.

– Brannen startet i ett av toppdekkene. Vi antar at det må ha vært det åttende dekket, siden det er i svært dårlig forfatning. En del av dekket er fullstendig kollapset, sa Peter AM Berdowski, administrerende direktør i Boskalis.



Samtidig ser de fire nederste ut til å være intakte. Ifølge Berdowski er det her elbilene befinner seg, skriver Heise online. Dermed kan teorien om at brannen startet i en elbil, vise seg å være feil.

Den videre etterforskningen vil forhåpentligvis gi et klart svar, men det store skadeomfanget i de øverste dekkene gjør arbeidet vanskelig.

Totalt skal det befinne seg rundt 1.000 uskadde biler om bord. Ifølge Berdowski kan det ta flere uker å få hentet ut all lasten.

Eksperter fra flere bilprodusenter, inkludert Volkswagen, BMW og Mercedes-Benz, vil delta i det videre arbeidet, skriver nettstedet.



