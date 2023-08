Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) ble det registrert 7.525 nye personbiler i juli. Det er 278 flere enn samme måned i fjor, altså en økning på 3,8 prosent, men kraftig ned fra juni (15.566 nyregistreringer).

Bilen det ble registrert flest av, var Volkswagen ID.4, med 975 eksemplarer. På andreplass finner vi Skoda Enyaq med 691 eksemplarer.

Stor VW-dominans

På topp 12 er hele fem modeller fra Volkswagen-konsernet: VW ID.4 og ID.5, Skoda Enyaq samt Audi Q4 e-tron og Q8 e-tron. Markedsandelen for konsernet var på hele 36,8 prosent i juli.

Juli er tradisjonelt ingen god Tesla-måned, og det samme ser vi i år. Kun 220 eksemplarer har blitt registrert, mot godt over 3.000 i juni. 195 av Teslaene var Model Y. Det holdt til en 12. plass denne gang.

Totalt er det registrert i underkant av 16.000 Model Y så langt i år. Det er tre ganger flere enn nummer to på lista, Volkswagen ID.4.

Se hele topplista nederst

Ikke bare elbil

Elbil-andelen holder seg høy også i juli, med 81,7 prosent. Det er imidlertid litt ned fra juni (82,2 prosent).

Så langt i år er markedsandelen til elbilene hele 83,1 prosent.

Samtidig er det interessant å merke seg at det er to biler med fossilmotor på topp fem. På tredjeplass finner vi Toyota RAV4 med 305 eksemplarer, og på femteplass finner vi Toyota Yaris med 243.

Det viser at interessen for alternativer til elbiler fortsatt er til stede.

HOLDER SEG HØYT: Nok en gang er det Toyota RAV4 som er den mest populære bilen med fossilmotor. Denne gang havnet bilen på tredjeplass.

Slik gikk det med kinabilene

Blant de kinesiske bilene er det nok en gang MG som er største merke (hvis vi ser bort fra Polestar), med 3,4 prosent markedsandel. Merk også at Xpeng har sin beste måned noen gang, med 124 eksemplarer av Xpeng P7 og G3i.

Årsaken er imidlertid at Xpeng er en av hovedsponsorene for et sykkelritt som starter i Alta senere i august. Rundt 130 biler fra produsenten benyttes under dette arrangementet.



For de andre Kina-merkene er registreringene relativt beskjedne.

BYD registrerte totalt 59 biler, Nio 28, JAC 4 og Hongqi kun én bil i juli, ifølge Elbilstatistikk.no.

Her er topplisten for juli:



Plass Modell Antall 1 Volkswagen ID.4 975 2 Skoda Enyaq 691 3 Toyota RAV4 305 4 Nissan Ariya 259 5 Toyota Yaris 243 6 Volvo XC40 237 7 Ford Mustang Mach-E 224 8 Volkswagen ID.5 218 9 Audi Q4 e-tron 208 9 Polestar 2 208 11 Audi Q8 e-tron 202 12 Tesla Model Y 195

Kilde: OFV

