Bilsalget: Se hvem som kjører forbi Tesla

Nybilsalget har mildt sagt vært skralt i 2023. I september var antall registrerte biler hele 29,3 prosent lavere enn samme måned i fjor. Dramatiske tall.

Det ble ikke lystige tall i oktober, heller. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) forteller at det ble registrert 8.925 nye personbiler, som er 3.633 færre enn i oktober i fjor. Tilsvarende en nedgang 28,9 prosent.

Antallet registrerte biler hittil i år er 104.422, mot 115.311 til samme tid i fjor. Totalt for året er nedgangen på 9,4 prosent.

Men for Toyota er det likevel et lyspunkt. For første gang på to og et halv år troner de øverst på merkestatistikken. Med 1.126 biler og 12,6 prosent markedsandel slo de Volvo på andreplass (737 biler) med god margin.

Umulig å slå

Det er ingen som har klart å måle seg med salgstallene til Tesla de siste årene. Model S, Model 3 og Model Y har alle solgt i et voldsomt volum.

VINNER: Tesla Model Y blir den klart mest solgte bilen i 2023. Men i oktober var altså Toyota største merke i Norge.

Ingen er heller i tvil om at Tesla kommer til å trone på toppen av statistikken når de endelige tallene for 2023 skal gjøres opp.

Model Y har bikket 20.000 registrert biler i 2023. Det er mer enn tredobbelt så mange som nestemann på lista – VW ID.4.

Men i oktober må Tesla altså se seg slått. Og det er ikke bare elbilen, bZ4X som sørger for førsteplassen til Toyota. De har også gode tall for sin ladbare hybrid RAV4 og crossoveren Yaris Cross.

Høy elbilandel

– Selv om bZ4X er største modell i et elbildominert marked, fortsetter etterspørselen etter hybridmodellene våre å være sterk. Toyota har sin styrke i nettopp et bredt utvalg modeller til gode priser, som treffer ulike typer bilkjøpere, sier informasjonssjef i Toyota, Espen Olsen.



Men det er altså elbilene som drar lasset. Både for Toyota og de andre merkene. Elbilen bZ4X utgjør ganske nøyaktig halvparten av Toyota-registreringene i oktober, en elbil-andel som aldri har vært høyere for merket.

– Vi er spesielt glade for å konstatere at bZ4X-kundene er våre mest fornøyde kunder på tvers av modeller og drivlinjer, fortsetter Olsen.



I oktober var elbilandelen i Norge på 84,2 prosent.



IKKE ELEKTRISK: SUVen RAV4 leveres som ladbar hybrid, og er fortsatt populært blant norske kjøpere.

Tror på et vanskelig 2024

Basert på den vesentlige reduksjonen i nye kontrakter for alle bilimportører, forventer mange at det svake markedet fortsetter å slå ut i registreringsstatistikken fremover.

Toyota Norge-sjef Piotr Pawlak forventer at det vil selges 120.000-140.000 person- og varebiler i Norge i 2024, gitt at det ikke skjer en vesentlig forbedring av markedsforholdene.

Dette er en vesentlig nedgang fra de siste årene. Vi må tilbake til tiden etter finanskrisen for å finne tilsvarende nivåer.

Topp 10 i oktober.

Gjør det godt i tøft marked

– Vi kommer til å være berørt av det svake markedet, men vi vet likevel at Toyota har gjort det relativt bra i tidligere perioder med lavkonjunktur og svakt bilsalg. Dette var eksempelvis tilfellet i 2009 i lavkonjunkturen etter finanskrisen, da Toyota var landets mest solgte personbilmerke. Kanskje ser vi tendensen til det samme nå i oktober. Toyotas brede utvalg av modeller med ulike prispunkter og kampanjer, treffer kjøperne i et marked preget av trangere økonomiske tider, sier informasjonssjef i Toyota, Espen Olsen.

Planen for Toyota er å lansere ti nye elbilmodeller innen 2026, og dermed opprettholde en bred portefølje av modeller som passer bilkjøpernes ulike behov.



PS: Aldri før har så mange personbilmerker vært representert på statistikken. 52 merker er med!

