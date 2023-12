Etter to år med rekordhøye tall, har nybilsalget bremset kraftig opp i år. Samtidig er elbilene i ferd med å ta nesten helt over.

Når det gjenstår én måned av året, er det til sammen registrert 114.770 nye personbiler i Norge. Det er 14,9 prosent færre enn på samme tid i fjor, og det er nedgang i antall for alle typer drivlinjer.

I november alene, ble det det registrert 10.348 nye personbiler. Det er en nedgang på hele 47 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Ikke sett siden 1960

– Tallene forteller to ting veldig klart: Det ene er at nye, rene bensinbiler er i ferd med å fases ut i Norge. Nye dieselbiler går i samme retning. Det andre er at nybilsalget så langt i 2023 viser at folks økonomi er under hardt press som følge av kraftig prisstigning og høye renter, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Så langt i år er det bare registrert 1.310 nye personbiler med ren bensinmotor. Det er tall vi ikke har sett siden 1960, da salget av personbiler ble frigitt etter å ha vært regulert.

LØSNET: Da bilsalget ble frigitt i 1960 ble bil for alvor også tilgjengelig for mange nordmenn. Dette er for øvrig en Skoda fra 1962.

I ferd med å forsvinne

I november var det kun 59 førstegangsregistrerte nye personbiler med ren bensinmotor. Så langt i år utgjør nye bensinbiler kun 1,1 prosent av alle personbilregistreringer. Og i løpet av de siste 23 årene er det blitt én million færre bensinbiler i personbilbestanden i Norge.

– Det er en tydelig trend at rene bensin- og dieselbiler er i ferd med å forsvinne, en utvikling som kanskje har gått under radaren for de fleste. I løpet av 2023 vil det være mer enn 25 prosent elbiler i personbilparken. Elbilandelen utgjør nå drøyt 83 prosent av nybilsalget, og det nivået ser ut til å ha festet seg, sier Solberg Thorsen.

Større effekt i Norge

Mens antall førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge har falt markant i år, sammenlignet med de to siste årene, har Danmark og Sverige en motsatt situasjon: I Danmark har nybilregistreringene økt med 15 prosent, og i Sverige er økningen på nesten tre prosent, selv om også svenskene opplevde en nedgang i bilsalget i november.

– I disse dager merker de fleste nordmenn tydelig de kraftige pris- og renteøkningene. Effekten av renteøkningene er større her enn i Danmark og Sverige, fordi vi i mindre grad har fast rente. Det får en rask effekt på folks økonomi og igjen på bilsalget, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

ØKER: På andre siden av denne grensen øker bilsalget i år, det er en solid kontrast til Norge.

Mer normalt år

Han minner også om at selv om det er en kraftig nedgang i nybilregistreringene nå – sammenlignet med de rekordhøye årene 2021 og 2022 – så ligner dagens situasjon mer på «normale» år før dette.

– I desember i fjor hadde vi tidenes høyeste registreringstall, med nesten 40.000 nye biler. Mye av det var utlevering av biler som var bestilt lang tid i forveien. I tillegg var det rush til bilbutikkene fordi det skulle innføres moms på elbiler og nye økninger i bilavgifter fra årsskiftet. Går vi tilbake til 2019 er årets novembertall helt på linje, sier Solberg Thorsen.

