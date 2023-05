Etter noen år med rekordhøyt salg av nye biler, har det bremset opp så langt i år. Etter årets fire måneder er antall førstegangsregistrerte nye personbiler 10,5 prosent ned sammenlignet med samme periode i 2022.

37.641 nye personbiler har fått skilter så langt i år, og én ting er helt spesielt i denne perioden.

Tesla Model Y knuser bokstavelig talt konkurrentene. Etter årets fire første måneder har den alene over 25 prosent av personbilsalget i Norge.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), forteller at dette er en markedsandel vi aldri har sett før for én bilmodell.

Priskutt i januar

Mens det nå bremser for mange merker, har Tesla så langt i år totalt sett mer enn doblet salget sitt i Norge. Det er en knallsterk prestasjon.

Etter fire måneder, har Tesla registrert 10.448 biler og tar med det en suveren førsteplass i Norge. Det er langt ned til Volkswagen på andreplass, med 4.909 biler.

Tesla-oppturen er godt hjulpet av at merket satte ned prisene på Model Y med inntil 120.000 kroner. Dette skjedde i januar, samtidig som mange av konkurrentene satt og regnet på hvor mye de skulle øke sine priser. Ford svarte kjapt med å kutte prisen på sin Mustang Mach-E, men blant de øvrige konkurrentene har det vært ganske stille.

HVER FJERDE: Model Y er en knallsuksess for Tesla på det norske markedet. Så langt i år er hver fjerde nybil her til lands nettopp en Model Y. Foto: NTB

Flere elbiler

Så langt i år har Model Y en markedsandel på hele 25.6 prosent. VW ID.4 på andreplass har til sammenligning 5,2 prosent av salget. Det sier mye om hvor høyt Tesla-salget i Norge nå er.

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler går altså ned, men elbilandelen økt med 3,4 prosentpoeng og utgjør nå 84,2 prosent.

Bensin-hybrider og ladbare bensin-hybridbiler har en samlet andel på nesten 12 prosent. Da er det ikke mye igjen til resten...

Bruktbil? Da holder dieselbilene seg godt

VANLIG SYN: Starten har ikke bare gått på skinner for elbilen Toyota bZ4x. Men nesten 2.000 eksemplarer av bilen er levert så langt i år.

Opptur også for Toyota

– Mange har ventet lenge, og venter fortsatt på biler de har bestilt for mange måneder siden. Brorparten av disse vil være elbiler, og etter hvert som utleveringstakten av nye biler øker, vil vi nok sakte utover året nærme oss en elbilandel på 90 prosent, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Tesla-salget er som nevnt mer enn doblet så langt i år. Også Toyota kan notere seg for svært gode tall, de er opp 93,9 prosent og er nå hårfint bak Volkswagen på registreringsstatistikken.

Elbilen bZ4X har fått en ganske trøblete start i Norge og det er kjent at mange kjøpere har kansellert bestillingen sin på bilen. Mange, men langt fra alle. Med nesten 2.000 registrerte bZ4X så langt i år bidrar modellen sterkt til å gi Toyota denne oppturen.

