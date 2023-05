Mercedes E-Klasse er en gammel traver og svært populær familiebil i Norge i mange år. Modellen har røtter helt tilbake til 1953.

Nå er den tid forbi. Det går ikke lenger an å bestille en ny E-Klasse i Norge. Det handler om overgangen til fullelektriske satsning fra Mercedes her hjemme.

Bilen som på mange måter tar over for klassikeren er elektriske EQE. Den har en startpris på 667.000 kroner – med en rekkevidde på hyggelige 639 kilometer.

MEN: Går du for litt diverse ekstrautstyr, som de aller fleste gjør, da øker prisen, samtidig som rekkevidden reduseres...

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Mercedes EQE her.

KOMFORT: Du finner deg fort til rette bak rattet. Komfort er stikkordet her.

Hva er dette?

EQE 300 er navnet på vår testbil, og altså den rimeligste modellen i EQE-familien.

Her må du klare deg med bakhjulsdrift og 245 hestekrefter. Batteripakken er på 89 kWt netto, altså nøyaktig samme som på de dyrere utgavene.

Tohjulsdrift og lavere vekt er positivt for rekkevidden, som er inntil 639 kilometer. Vår testbil, med sitt utstyr, gjør at rekkevidden faller til 617 kilometer. Det er fremdeles et godt tall i denne klassen.

SNILL: Mercedes trykker ikke akkurat hardt med designpennen på sine EQ-modeller. EQE er intet unntak.

Hvordan fungerer det?

Selv om vi kjører innstegsmodellen, og den rimeligste varianten, føles det ikke slik bak rattet. EQE 300 serverer fantastisk komfort også med standard understell – uten luftfjæring.

Dette er en herlig milsluker. Du sitter godt, støynivået i kupéen er lavt og understellet tar deg pent over ujevnhetene.

BRA: Plassen i baksetet er god. Legg også merke til alt lyset du får med panorama-soltak.

Testbilen har ikke Mercedes sin gigantiske Hyperscreen. Men for å være helt ærlig synes vi standardskjermen på 12,8 tommer fungerer vel så fint. Den bidrar også til litt mer «design» på innsiden – på den måten at ikke hele dashbordet består av en diger glassflate.

Vi rekker akkurat å få med oss de siste snø-restene i vår testperiode. Opp en halvbratt hyttevei i Trysil – dekket med snø – klarer bilen seg helt fint med bakhjulsdrift. Du merker at ESP-systemet jobber aktivt, men det er helt uproblematisk.

Oppgitt forbruk på EQE 300 er 16,0 - 18,8 kWt/100 kilometer.

I vår høyst uhøytidelige test, fra Oslo til Gördalen i Sverige, oppnår vi ikke de tallene. Vårt forbruk etter 280 kjørte kilometer ender på 21,4 kWt/100 kilometer.

FORBRUK: Vi ender opp med 21,4 kWt/100 kilometer med 80 km/t som snitthastighet.

På samme strekning sjekker vi også hastigheten på hurtiglading. Maks ladehastighet er oppgitt til 170 kW. Med forvarmet batteri oppnår vi 151 kW på det beste.

Nye EQE skal på sett og vis erstatte tradisjonelle E-Klasse i Norge. Det gjør det også på mange områder, men på det rent praktiske leverer ikke nykommeren på samme nivå.

Bagasjerommet er for eksempel en god del mindre. Vi snakker 430 liter, mot 540 liter i E-Klasse sedan, som også er noe kortere.

Kanskje ikke helt overraskende er også hengervekten lavere på EQE. Her kan du trekke inntil 750 kilo. E-Klasse sedan med dieselmotor kan til sammenligning dra 2,1 tonn. En mer nærliggende bil å sammenligne EQE med er Hyundai Ioniq 6 – som kan dra 1,5 tonn.

GODT NOK: Med 245 hestekrefter får du ikke direkte panikk når du trykker gassen i bånn. 0-100 km/t tar 7,3 sekunder.

Konklusjon

Hvis du klarer deg med en helt standard EQE 300, uten noe ekstrautstyr, ender prislappen på 667.000 kroner. Da får du mye rekkevidde, komfort og elbil for pengene.

Utfordringen er at det sjelden går an å bestille en helt ny Mercedes uten noe ekstra på listen. Vår testbil ender på 939.000 kroner. Her går det fint an å kutte ned på noe, slik at du får en ferdig konfigurert bil til i alle fall under 900.000 kroner.

Hvis EQE er på vurderingslisten din, er utvilsomt 300-versjonen det mest fornuftige kjøpet.

OK, du får ikke firehjulsdrift, men det er omtrent den eneste haken også. Selv på innstegsmodellen får du herlig kjørekomfort, god rekkevidde og ikke minst en bil som serverer deg premiumfølelsen du forventer av en bil med stjerne i grillen.

KLASSISK: Testbilen har fått 19 toms felger og den nokså klassiske fargen Obsidian black metallic.

Mercedes EQE 300 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk

Effekt: 245 hk og 550 Nm

0-100 km/t: 7,3 sekunder

Toppfart: 210 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 89 kWt netto

Elektrisk rekkevidde: 639 km

Elektrisk rekkevidde testbil: 617 km

Forbruk: 16,0 - 18,8 kWt/100 kilometer.

Hurtiglading: 170 kW Mål, vekt og volum: Lengde/bredde/høyde: 4,94/1,96/1,51 meter

Vekt: 2.310 kg

Bagasjerom: 430 liter

Taklast: 100 kg

Hengervekt: 750 kg Pris fra: 667.625 kroner Pris testbil: 939.023 kroner

