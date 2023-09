Bilgigant innrømmer: Må jobbe mye raskere

Hvor lang tid tar det å utvikle en ny bilmodell? Det kommer helt an på hvilken bilprodusent du spør. Hos Volkswagen er svaret 54 måneder, eller 4,5 år. Hos en kinesisk bilprodusent kan det være det halve.

Under årets IAA-messe i München ble dette et tema da Volkswagens tekniske sjef Kai Grunitz lettet mer på sløret rundt fremtidige elbil-modeller, deriblant ID. GTI og ID.2all.

Der kom det fram at Volkswagen nå tar grep for å korte ned utviklingstiden betydelig, og det starter med ID.2all.

Ikke bra nok: VW sparket designsjefen



Kineserne er den nye målestokken

Ifølge Autocar uttalte Grunitz at de framover ser seg nødt til å utvikle nye bilmodeller mye raskere enn tidligere, for å møte den stadig tøffere konkurransen – særlig fra Kina.

I praksis vil Volkswagen strebe etter å redusere utviklingstiden med 18 måneder på nye modeller – fra fire og et halvt til tre år.

EFFEKTIVISERER: Kai Grunitz og Volkswagen ser seg nødt til å utvikle nye modeller mye raskere enn tidligere.

– Våre kinesiske konkurrenter viser jo at det er gjennomførbart. Vi har også konkrete tanker om hvordan vi skal få det til, sier han.



Blant aktuelle tiltak nevner han å redusere antall testsykluser og gjøre alle vintertestene i løpet av én sesong, ikke to eller tre som i dag. Kortere utviklingsløp vil ifølge Grunitz også kreve nye simuleringsverktøy og måter å validere utviklingsarbeidet på.

– Risikoen er at du ikke vet hvor du havner når du starter utviklingsprosessen. Vi vil ikke risikere at vi lanserer nye biler med mange feil. Utfordringen blir å opprettholde kvaliteten med færre testsykluser, sier han.



Nok en gang viser han til hvordan kineserne løser det. Særlig imponert er han over det BYD har fått til.

– De har en ekte plattformstrategi, lave kostnader og et veldig godt batteri. Hvis noe dukker opp, finner de en løsning. Det må vi gjøre i Tyskland også. Det blir en annen tilnærming, men det er absolutt mulig, sier Grunitz.

– Vi må også unngå å starte fra bunnen hver gang vi skal utvikle en bil, men i stedet videreføre 70-80 prosent av en modell mellom generasjoner. De siste 20 prosentene representerer den nye bilen og de nye funksjonene. Det er nøkkelen til suksess, og vi vet hvordan vi skal komme dit, sa han.



Etterspørselen stupte – men nå kommer flaggskipet

ID.2all i 2025

Den kompakte folkebilen ID.2all («ID til alle») er én av tre pilotmodeller som skal følge det nye utviklingsløpet på tre år. Den ble vist fram i mars i år, og skal etter planen være på veiene i 2025.

Volkswagen sammenligner bilen med klassiske Bobla, som også var en bil for alle.

For 25.000 euro (ca 300.000 kroner) får man en bil som innvendig blir litt større enn en Golf. 0-100 km/t skal være unnagjort på under sju sekunder, og rekkevidden skal være rundt 450 kilometer. Samtidig lover Volkswagen at batteriet skal kunne lades fra 10-80 prosent på akseptable 20 minutter.

STILRENT: I klassisk Volkswagen-stil skal ID.2all ha et enkelt og funksjonelt oppsett for sjåføren.

Bagasjeplassen er overraskende stor på en såpass kompakt bil, den oppgis til 440 liter. Det er større enn for eksempel Volvo XC40 og Ford Mustang Mach-E, som begge er større biler utvendig.

Volkswagen har store ambisjoner for elektrifisering av porteføljen. Fram mot 2027 skal de lansere hele 11 mye elbilmodeller. Sist ut er den store sedanen ID.7, som er ventet til Norge i løpet av høsten.

Vi venter mer informasjon om ID.2all og de andre Volkswagen-nyhetene i månedene framover.

Henter fram legendarisk navn

Fikk du med deg denne?