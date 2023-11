Salg og kjøp av bruktbiler kan være et minefelt, og minene ligger tettere og tettere jo eldre og mer brukt bilen faktisk er. Denne saken er et godt eksempel på det.

Starten på den ulykkelige historien var da en vestlending i fjor reiste til Kristiansand for å kjøpe en noe tilårskommen Toyota Avensis for 22.000 kroner. Det handlet om en 2008-modell, som altså var 14 år gammel da vestlendingen kjøpte den.

Hvordan er det med rust?

I annonsen på Finn.no så det bra ut – «Toyota selges rimelig. Bra stand. Service. Div. utstyr. Ring for mer info.»

Kjøper tok kontakt for å høre om bilen hadde hengerfeste, noe selger ikke var helt sikker på. Sikker var han derimot på at det var en «kjempegrei bil – fulgt av to tommel-opp emojier».

Før han skulle hente bilen, vippset vestlendingen 5.000 kroner til innklagde i slutten av februar, og meldte at han ville komme med fly om kvelden, en dag i begynnelsen av mars. I e-posten sto det videre blant annet at «Du møter meg der... Jeg vil ikke kjøpe katten i sekken, og vil vite hvordan det står til med rust i kanaler og karosseri. Siden jeg handler med et firma, har vel selger et visst ansvar her?»

FAVORITT: På stasjonvognmarkedet Norge var denne Toyota-modellen en av favorittene i mange år. Foto: Toyota

Ikke godkjent

Et par dager før klageren reiste for å hente bilen, betalte han resten av kjøpesummen på 17.000 kroner. Da han landet, var det ingen selger der – han «måtte finne bilen i mørket, og drivstoffmåleren lyste gult».

Noen dager senere fikk klageren gjort EU-kontroll av bilen på et lokalt verksted, og dommen var klinkende klar: Ikke godkjent. Kontrollseddelen viste at bilen på dette tidspunktet hadde gått over 211.000 kilometer. Felles for feilene med bilen var at de var «større feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres ved etterkontroll av godkjent kontrollorgan før kjøretøyet kan godkjennes.»

Listen var lang

- Bremsene ligger på, venstre foran

- Hovedlykter - feil lysbilde

- El-forbindelse mellom bil og henger – fastmontert komponent ikke forsvarlig festet – og virker ikke korrekt

- For stor slakk i hjullager, høyre foran

- Fjærbrudd høyre bak

- Bærearmer og opphengsarmer for sterkt korrodert, 1. og 2. aksel

- Eksosanlegg ikke tilstrekkelig festet.

INTERIØR: Her merkes det godt at dette ikke lenger er noen nybil.

Ikke svar

På bakgrunn av dette, gikk det en rask melding til innklagde fra klageren, der han mente å ha kjøpt «den berømte katten i sekken».

Dette ble fulgt opp dagen etter, og noe mer utdypet: «Du har lurt meg, og nå har jeg et stort problem – bilen er råtten. Verksmesteren som så på bilen, mener at den ikke var verdt mer enn 5.000 - 6.000. Om du betaler tilbake de siste 17.000 jeg sendte, skal vi glemme saken. Jeg har kollidert min egen Avensis, og kan ta deler fra denne. Men jobben må gjøres på verksted, og det blir ikke billig. Jeg hadde aldri kjøpt bilen om jeg hadde visst det jeg vet nå.»

Innklagde svarte at dette var «uff, veldig kjedelig. Hadde ikke kjennskap til dette. Vi må prøve å finne en løsning, men er dessverre blitt syk. Tar kontakt igjen.»

Men flere forsøk på kontakt kom ikke – heller ikke som svar til Forbrukertilsynet. Klageren hevder at han heller ikke fikk svar på klage vedlagt bilder til innklagde.

Ikke småtteri

Teknisk gikk tingene sin gang likevel, og i slutten av samme måned ble bilen reparert for over 20.000 kroner på det lokale verksted – og ble EU-godkjent. Det var ikke småtteri som var gjort:

- Skiftet komplett bakstilling

- Demontert, renset og justert bremser bak

- Skiftet høyre bærebru foran

- Sjekket bremseheng venstre foran, demontert og renset

- Justert lys

- Skiftet fjær, høyre bak

- Festet tilhengerkontakt og koblet på nytt

- Festet eksosanlegg bak

- Skiftet hjullager høyre foran

- Må følge med på oljeforbruk, en del søl etter påfyll av olje

Forbrukt 17,55 timer – fakturert tid 12,66 timer.

DIESEL: Mange Avensis-kjøpere valgte dieselmotoren på 126 hk. Foto: Toyota

Svært rusten

Senere samme år innhentet klageren en sakkyndig uttalelse fra teknisk leder på verkstedet. Han slo fast at dersom ikke bileieren kunne hentet deler fra egen delebil, «ville det ikke lønt seg å reparere.

Bilens verdi var på kjøpstidspunktet kr. 3.000,-, som tilsvarer vrakpanten... Bilen var trafikkfarlig slik den fremsto da den kom til vårt verksted. Høyre bærebro foran var nesten rustet av. Bakstillingen var også svært rusten, og bærebroene bak kunne man slå hull i med en hammer (over 50 prosent stålsvekkelse minst). Vi anbefalte kunden å vrake bilen, da kostnadene ved å sette den i stand langt ville overstige verdien av den,» konkluderte han.

Full erstatning

Forbrukerklageutvalget måtte ta stilling til klagerens erstatningskrav på kr. 21.698,-, og ga klageren medhold i at de alvorlige feilene ved bilen var ting som en næringsdrivende burde kjenne til, og informere kjøper om.

Utvalget bemerket også at innklagde ikke hadde benyttet anledningen til å gi svar til hverken Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget. Saken er dermed blitt avgjort på grunnlag av klagerens fremstilling.

Dermed endte det som det måtte: Innklagde ble tilpliktet å betale kr. 21.698,- til klageren, med tillegg av forsinkelsesrenter.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

