Bilen var bruktimportert – det fikk ikke kjøperen vite

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange! Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

Ikke sjelden er det bruktbilhandel mellom private som ender opp hos Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget. Denne saken er et eksempel på hvor viktig det er å gi korrekte opplysninger om bilen som skal selges – og hva det kan koste om man ikke passer på dette.

På hjemvei med bruktbil - så falt hjulet av

Restgaranti i 46 måneder

Klageren i denne saken, er en rogalending som reiste til Oslo for å kjøpe en nesten ny Mercedes-Benz B250 E av 2017-modell. Som typebetegnelsen antyder, snakker vi her om en elbil. På kjøpstidspunktet våren 2018 var bilen kjørt bare 13.500 kilometer – og prisen var 260.000 kroner.

I henhold til kontrakten ble bilen solgt «som den er», og innklagde hadde i kjøpekontrakten krysset av for at bilen ikke var bruktimportert. Av salgsannonsen fremgikk det at bilen ble solgt med gjenværende nybilgaranti i 46 måneder eller 100.000 kilometer, noe som snart skulle vise seg ikke å holde stikk.

Kunne vært gratis

I forbindelse med at klageren måtte bytte sensorer i dekkene hos en Mercedes-forhandler, ble han nemlig gjort oppmerksom på at bilen var bruktimportert, og at garantitiden derfor var utløpt. Klageren oppdaget da at bilen var bruktimportert 10.02.2020, noe han gjorde innklagde oppmerksom på måneden etter.

Klageren har lagt frem dokumentasjon på reparasjon av dekktrykksensorer, og at denne reparasjonen hadde vært dekket under norsk garanti om bilen hadde vært levert av importøren Bertel O. Steen. Klageren har også opplyst at Mercedes-forhandleren har uttalt at det største problemet med bilen er motoren, siden det tilsynelatende hadde vært problemer med denne. En slik reparasjon kunne blitt dekket under garantien, og det er fremlagt et pristilbud for en slik reparasjon på kr 121.568,77.

Oppløst og slettet

Når det gjelder informasjon om hva en lignende bil er verdt i markedet med ett års garanti igjen, så uttaler klageren at det var en gjennomsnittlig pris på kr 165 000,- på de to bilene han fant på finn.no.

Innklagde bestrider klagerens anførsler, og avviser at det foreligger en mangel. Han opplyser at han ikke har skjult informasjon for klageren, og viste til sin kjøpekontrakt med en bilforhandler, der det fremgår at bilen hadde fabrikkgaranti til 15.02.2022 eller 100 000 km. I kjøpekontrakten var feltet for bruktimport ikke besvart. Den aktuelle bilforhandleren ble oppløst og slettet i Brønnøysundregistrene i november 2020.

Erstatning: 25.665 kroner

Partene ble ikke enige i Forbrukerrådet, og saken havnet derfor i Forbrukerklageutvalget. Klagerens påstand var at innklagde skulle betale erstatning med kr. 10.665,- og i tillegg gi et prisavslag på kr. 95.000,-. Subsidiært ønsket han å heve kjøpet.

Utvalget fastslo at det med manglende opplysning om bruktimport forelå en kjøpsrettslig mangel. Når det gjelder motoren, finner ikke utvalget at eventuelle feil med denne var tilstrekkelig dokumentert. Resultatet ble til slutt at innklagde måtte betale i alt kr. 25.665,- til klageren – 15.000 av dette var et skjønnsmessig prisavslag, mens resten dekket utgiftene til dekktrykksensorer. Som altså ville vært en garantisak om bilen ikke hadde vært bruktimportert, men tatt til Norge av Mercedes-importøren Bertel O. Steen.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

