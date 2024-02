Bilen stoppet – ny del koster 105.000 kroner

Overgangen til elbiler handler om mer enn rekkevidde og lading. Den handler også om skyhøye delepriser, blant annet hovedbatterier som koster sekssifrete beløp.

Men det er langt fra bare batteriene som er dyre. En ombordlader til en fransk elbil i mellomklassen krever forhandleren 47.457 kroner for – før momsen plusses på. Og jobben med skifting.

Og så er det Øystein Johnsen i Trondheim, da, som for kort tid siden fikk full driftsstans på sin 2016-modell Hyundai Ioniq electric.

105.000 med moms

– Ekstra sært var det selvsagt at dette skjedde like etter at jeg hadde skrytt veldig av hvor bra bilen faktisk var, sier han til Broom.

– Vi kjøpte bilen da den var ett år gammel, for 250.000 kroner, og har senere kjørt 80.000 kilometer med den, uten nevneverdige feil. Så skjer dette, og merkeverkstedet Strandveien Auto i Trondheim kunne snart melde at styreenheten til elmotoren (EPCU) er defekt og må byttes. Den kommer, ifølge verkstedet, på 105.000 kroner inkludert moms. Så kommer selvsagt jobben i tillegg, sier en lettere oppgitt Johnsen.

OPPSIKT: Ingen tvil om at Hyundai vakte oppsikt med lanseringen av sin virkelig hybride nye modell Ioniq i 2016. Her kunne kundene velge mellom ren bensinbil, ladbar hybrid eller ren elbil i nøyaktig samme karosseri. Dette er elbilen. Foto: Frank Williksen

Hva med miljøaspektet?

– Bilen er i dag verdt 120.000 -130.000 kroner og for meg - og sikkert alle andre - fremstår dette som en hodeløs delepris. Den betyr i praksis vraking av en sju år gammel bil som har gått bare 113.000 kilometer. Verkstedet har lav avanse på delen, 15 prosent, og tilbyr oss 10 prosent i avslag, men det monner jo lite i denne sammenhengen. Hvor er miljøaspektet i en sånn sak, i en tid da mye handler om bærekraft og gjenbruk? undrer Øystein Johnsen

Hyundai er han veldig fornøyd med, faktisk så fornøyd at han kjøpte ny Ioniq 5 litt før jul.

Ville hjelpe

Det så ut til å gå mot vraking av 2016-modellen.



– Ja, selv med avslag på deleprisen ville dette vært for høy pris å betale i forhold til hva bilen faktisk er verdt. Så i verste fall kunne vi jo ha endt med å si at det tross alt var billig bilhold de årene vi har hatt bilen, sier han videre.

Men så kom Aleksander Haga i Vuku Bilsenter (Mekonomen) i Verdal på banen.

– Jeg hørte om EPCU-problemet til Johnsen av en kollega på et kurs, og fikk lyst til å hjelpe ham ut av knipen. Vi jakter gjerne etter brukte deler der dette er mulig for å hjelpe folk til å spare litt penger, og verkstedet vårt kjøpte brukte deler for over 1,2 millioner bare i fjor, forteller Haga til Broom.

Ny teknologi

– Var det vanskelig å finne brukte EPCU-enheter?

– Nei, absolutt ikke. Vi hadde mange å velge blant fra flere bildemontører, og endte med en 2016-styreenhet som er brukt 40.000 kilometer, og som vi er sikre på vil gjøre god tjeneste i Øystein Johnsens Ioniq i mange år fremover, sier han videre.

– Er dette en type feil dere er borti ofte?

– Vi har sett en del slike og lignende tilfeller på tidlige elbilmodeller. Dette er egentlig ikke så merkelig som det kan virke. Det er snakk om ny teknologi på et tidlig stadium av utviklingen, og da må man regne med at noen barnesykdommer kan komme.

17.000 -fiks ferdig

– Når det er sagt, så må jeg jo si at deleprisen i dette aktuelle tilfellet er nærmest av det ufattelige slaget. Men det skal absolutt tilføyes at det kan bli høye summer for brukte deler også. Vi har blant annet byttet hovedbatteri på en Tesla – og da kostet den brukte batteripakken over 100.000 kroner, slutter Aleksander Haga.

Og hva endte så prisen på for bytte av EPCU hos Vuku Bilsenter? Jo – like under 17.000 kroner, programmering og bytte i bilen inkludert!

Broom har bedt om en kommentar til den spesielle deleprisen fra Hyundai Motor Norway. Kommunikasjonsdirektør Øyvind Knudsen svarer slik.

Avansert komponent

– Det blir feil for oss å gå inn i enkeltsaker, men det er aldri hyggelig å høre at kunder har negative opplevelser. På generelt grunnlag må vi poengtere at dette er et ganske spesielt tilfelle delemessig. Denne delen er noe helt annet enn for eksempel en bremseskive eller andre enklere deler, og en EPCU er en helt sentral del av motorstyringen.

– Dette er en avansert komponent som er individuelt tilpasset hver enkelt bil, og det er ikke en del som kan repareres, av sikkerhetsårsaker. Det er heller ikke en del som kan erstattes med brukte deler, igjen på grunn av sikkerhet. Denne delen må dermed byttes, og det skjer heldigvis sjelden at det er problemer med dette, sier Øyvind Knudsen.

