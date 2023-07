Blant mange klassiske Volvo-modeller er kanskje Amazon den aller mest ettertraktede. Fortsatt er det mange som mener at denne modellen hadde Volvos mest vellykkede design noensinne, både som sedan og som stasjonsvogn – eller Herregårdsvogn, som Volvo kaller sistnevnte

Hvor populær bilen er i veteranbilkretser, fikk Hanne Grymyr i Oslo raskt oppleve da hun la ut sin 1961-modell til salgs på Finn.no.

– I løpet av kort tid hadde 2.773 unike personer sett annonsen, og mer enn 2.900 hadde mottatt pushvarsel. Nærmere hundre hadde favorittmerket den, og 258 hadde besøkt annonsen mer enn en gang, forteller hun til Broom, og legger til at de første direkte henvendelsene også kom ganske så kjapt.

– Ja, det var tydelig at det var stor interesse for modellen. Det tok heller ikke lang tid før den var solgt for 95.000 kroner, forteller hun.

I annonsen på Finn.no ble bilen presentert som «Restaureringsobjekt Volvo Amazon -61 modell B16A – kr. 90.000,-.

Gammel Volvo kan sette prisrekord



VEKKER MINNER: Amazonens bagasjerom vekker minner for alle som husker hvordan det var å være bilist på 1960-tallet. Her er det både oljeflaske, reserve-viftereim, spylevæske, verktøy for hjulskift - og en ekstra original hjulkapsel. Foto: Privat

Amazon nummer to

Bilen har stått tørt og fint i garasje i 25 år, er avregistrert og ikke kjørbar. Den fremstår som ganske strøken både innvendig, utvendig og under panseret. Interiøret er spesielt fint, og alt er tilnærmet originalt. Til og med den gamle gode lukta er intakt!

Kun én tidligere eier, kjøpt i 1991. Kilometerstand nå 98.050 km.

Bilen har stått på felgen, annet hjulsett ble fylt med luft og satt på. Lett å få løsnet mutterne, og hjulene går fint rundt.

Ikke mye rust å se, ser også forholdsvis fin ut under – har dog kun fått tatt noen bilder under med selfiestang. Rustbehandlet utvendig og i hulrom i 1971 og 1982.

Bilen er et restaureringsobjekt, og selges som den er.»

Derfor kjører Geir Andre «gammal Amazon»

Ville selge til dame

For Hanne var dette Volvo Amazon nummer to:



– Den første var en 1966-modell jeg kjøpte i studietiden, med helt ferskt sertifikat og null interesse for mekking. Selgeren var bestemt på å selge den til en dame for 5.000 kroner, selv om han kunne få 8.000 kroner av en annen interessent. Dermed fikk jeg tilslaget, som eneste interesserte dame. 5.000 kroner var det jeg fikk skaffet som ekstra studielån, og da hadde jeg akkurat nok til et nytt batteri i tillegg, minnes hun.

Med studentøkonomi var det viktig å kunne hjelpe seg selv og bli mekkeinteressert:

– Ja, jeg mekket en hel del på denne bilen, som jeg solgte etter ni år for 4.000 kroner. Å være hobbymekaniker har jeg dessverre ikke lenger mulighet til nå, så da må løsningen for 1961-modellen dessverre bli å selge.

STRØKENT: Interiør og førerplass er lite preget av tidens tann - det ser veldig bra ut. Foto: Privat

Sitter fast

– Er det mye å ta tak i?

– Det er ikke godt å si, men når en bil har stått urørt i så lang tid, er det mange ting som må ordnes før man i det hele tatt kan starte bilen opp igjen. Selv om den hele tiden har stått tørt og godt beskyttet i garasje, har det selvsagt skjedd ting med pakninger, foringer, gummi og mye annet. Fordelen er at Amazon er en oversiktlig bil. Det er lett å komme til, og det er lett å få tak i deler.

– Clutchen går rett i bunn, bremsepedalen sitter til gjengjeld fast og trenger rustløser, bare for å nevne noen åpenbare detaljer, sier Hanne Grymyr til Broom.

Gammel råner-Volvo satte pris-rekord

667.791 Volvo Amazon

I 1961-modellen hun solgte, sitter en 1,6 liter 4-sylindret rekkemotor med 60 hestekrefter, og det er 6-volts batteri. Bilen var relativt tidlig ut med 4-trinns fullsynkronisert girkasse, og hadde trepunkts sikkerhetsbelter i forsetene - noe Volvo Amazon var aller først ute med allerede i 1959-modellen.

Amazon ble produsert i perioden 1957 til 1970, og arvet både motor og en noe omkonstruert forstilling fra den litt mindre PV544. Akselavstanden var også lik. I løpet av 14 års produksjon rullet det ut 667.791 Volvo Amazon til kundene. Godt og vel halvparten var 2-dørs sedan, mens det var ca. 235.000 4-dørs sedan og drøyt 73.000 stasjonsvogner (Herregårdsvogn). Stasjonsvogn kom med i modellserien i 1962. Bare 2-dørs sedan ble produsert gjennom hele modellens levetid, siden 4-dørs sedan gikk ut av programmet i 1967.

LANG: Noen som kjenner seg igjen her - med den lange girstangen og askebegeret innfelt i dashbordet øverst til høyre. Foto: Privat

Firkantet, treg og kjedelig - akkurat som eierne

Krigerske amasoner

Og navnet Amazon? Jo, det henspiller som du kanskje har gjettet på gresk mytologi, der amasonene var en betegnelse på et krigersk folk av bare kvinner, som etter tradisjonen var bosatt nord og øst for Svartehavet. Store norske leksikon forteller også dette om amasonene: «Amasonene var dyktige bueskyttere. For å kunne spenne buen kraftig, skulle de ha latt brenne av sitt høyre bryst. Penthesileia og Hippolyte blir nevnt i mytene som amasonenes dronninger. Penthesileia kom trojanerne til hjelp, og ble drept av Akilles. Hippolyte måtte overlate sitt berømte belte til Herakles og senere ble Thesevs' hustru.

Ifølge mytene hadde amasonene omgang med menn fra nabofolket én gang i året. De drepte alle de guttebarn de fødte og lot bare døtrene vokse opp.»

– Men for meg var Amazonen likevel en mann, og 1966-modellen het Amadeus. Som liten hadde jeg nemlig en tendens til å rote litt rundt på navn – det ble fort Wolfgang Amazon og nettopp Volvo Amadeus, slutter Hanne Grymyr.

Trengte bare en liten del - endte opp med å kjøpe hele bilen



Video: Her er en annen Volvo som har blitt en klassiker