Bilen som startet Volvo-eventyret

Den siste tiden har vi på Broom publisert flere saker om noen enkle Photoshop-skisser fra den svenske industridesigneren Marouane Bembli.

Det som egentlig bare var ment som en kuriøs helgesak om hvordan en moderne Volvo 240 kunne sett ut, skapte rett og slett en voldsom retro-feber blant Broom-leserne.

Nådde helt til topps

I en avstemming knyttet til en av sakene, svarte 73 prosent – flere tusen lesere – at dette var en bil de ville kjøpt på flekken, til tross for sitt firkantede og konservative design.

Men engasjementet stoppet ikke der: Sakene nådde helt til topps hos Volvo-ledelsen. Det endte med at bilprodusentens globale designsjef tok kontakt med Broom. Intervjuet med ham kan du lese her:

SLIK KUNNE DEN HA SETT UT: Marouane Bemblis skisser av en moderne Volvo 240 har vakt stor interesse hos Brooms lesere.

VESC banet vei for 52 år siden

Det har altså gått 31 år siden den siste Volvo 240 rullet ut fra fabrikken i Torslanda. Da hadde den vært i produksjon i 19 år, siden 1974. De seks første årene ble den Norges mest solgte bil – hvert eneste år – med god margin.

Men visste du at historien om 240 startet allerede i 1972, med konseptbilen VESC? Joda, vi vet at 240 arvet mye fra forgjenger 140 – som hadde rullet på veiene siden 1966, men det var VESC som satte standarden for mye av sikkerheten om bord i 240.

Så sto da også VESC for Volvo Experimental Safety Car. Konseptbilen ble vist fram på bilutstillingen i Geneve samme år, og hadde en design som i Volvo-sammenheng var både vågal og fremtidsrettet.

Den skrånende fronten og store baklyktene var blant flere design-elementer som ble med videre i de første produksjonseksemplarene av 240.

SIKKERHET I SENTRUM: Flere av løsningene i VESC har blitt bakt inn i senere Volvo-modeller.

Sikkerhet av en annen verden

Men det var på innsiden at VESC virkelig skilte seg ut fra tidligere Volvo-modeller. Og her var Volvo virkelig innovative. Eller hva sier du setebelter som festet seg automatisk rundt føreren når bilen ble startet? Eller skjulte hodestøtter som ble utløst automatisk ved kollisjoner?

Bilen var dessuten utstyrt med en rekke kollisjonsputer, noe som var svært eksotisk på begynnelsen av 70-tallet. De var blant annet integrerte kollisjonsputer i hodestøttene i baksetet.

På førersiden foran sørget systemet samtidig for at rattet ble trukket 15 centimeter unna føreren ved en frontkollisjon, for å minske trykket mot brystkassen.

I tillegg satt du svært godt beskyttet i kupéen, takket være et integrert veltebur og solid nettverk av bjelker i taket og rør på sidene som skulle gi ekstra beskyttelse ved sidekollisjoner.

KRAFTIG UNDERBITT: Kraftigere støtfangere skal du lete lenge etter, men de skulle virkelig utgjøre en forskjell i kollisjoner.

Støtfangere som tålte kollisjoner

De kraftige støtfangerne som ble introdusert med Volvo 142 og 145 i 1974, var her enda mer markante. De skulle sikre at karosseriet ikke tok skade i en kollisjon på inntil 16 kilometer i timen! Det er imponerende, sett i forhold til de mange plastfangerne på moderne biler.

Motoren var dessuten festet på en slik måte at den ble tvunget til å gli under kupéen ved en frontkollisjon dersom fronten ble deformert. Man kan definitivt si at Volvo var opptatt av sikkerhet på et tidligere tidspunkt enn mange av sine konkurrenter.

Ellers kunne VESC by på sikkerhetsutsyr som blokkeringsfrie bremser, automatisk høydejustering etter underlaget og ryggevarsler - for å nevne noe.

VOLVO 240: Slik så Volvo 240 ut på slutten av sin levetid.

Fortsatt imponerende

På motorsiden var VESC også banebrytende på flere måter, blant annet bød B20-motoren på mindre utslipp, og bilen var blant annet utstyrt med det som regnes som forløperen til katalysatoren med Lambda-sensor, som ble introdusert i 1976.

Som nevnt ble flere av sikkerhetsløsningene i VESC implementert i 240 og andre modeller etterhvert, men fortsatt er flere av løsningene å anse som noe som kanskje kommer en gang i fremtiden.

Resten er historie.

