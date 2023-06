Dagens bilreklamer handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det sterkt fokus på sikkerhet – og det er mye konkret informasjon. Forsiktigheten med superlativer er veldig synlig.

Det var annerledes før. Om vi går noen tiår tilbake var tonen en helt annen, og mye «løsere i snippen». Broom har sett litt på hva som preget bilreklame den gangen, og kan slå fast at forskjellen på bilreklame da og nå er enorm.

Har vært en kjempesuksess i Norge

De – med stor D

Hvordan så bilannonser ut for eksempelvis tidlig på 1970-tallet? For å få svar på dette, har vi sett nærmere på en Mazda-annonse i Oslo-avisen Morgenposten fredag 26. februar 1971. «De får alltid mer når De velger Mazda», var hovedbudskapet, med hilsen forhandlerne Edgar Haugen Bilforretning på Grønland og Ullern Bil på Røa – og importøren Kolberg Motors.

For uavhengig av bilmerke var høfligheten gjennomført – her var man nøye med tiltaleformene. I bilannonser på 1960-tallet og de første årene etter 1970 var det veldig sjelden noe «du» å se – tiltaleformen var selvsagt De, med stor D...

LIKE: Riktignok en 1500 - men fra denne vinkelen var de like. Foto: Mazda

Ren skjær fornuft

Annonsen presenterte merkets flaggskip den gangen, Mazda 1800, som «-en familiebil med enda mer...»

Og hva mente så importør og forhandlere med «enda mer»? Det kan i hvert fall ikke ha vært enda mer sikkerhet – for sikkerhet er ikke nevnt med ett eneste ord i annonsen, heller ikke var det nevnt noe som helst annet som kan relateres til dette viktige emnet.

Det nærmeste måtte være bemerkningen om motoren på 104 hk: «Mer kraft er ren skjær fornuft.» Og det er jo sånn sett riktig, men var neppe den mest politisk korrekte påstanden på en tid da antall omkomne i trafikken lå rundt 500 årlig. Et dramatisk tall, med trafikkmengde på brøkdelen av hva vi har i dag...

Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne er et kupp!

Luksus er standard

1970, 1971 og de nærmeste årene før og etter var preget av forferdelige ulykkestall. Det norske veinettet var av – mildt sagt – blandet kvalitet, og bilenes ulykkesforebyggende systemer, både aktive og passive, var ennå mer og mindre ikke-eksisterende, med unntak av noen av de mest fremoverlente bilprodusentene.

Det Mazda-forhandlerne fridde til i annonsen, var bilkjøpernes ønsker om luksus og krefter. Om det første kunne man melde at «Luksus er standard for Mazda» Under denne tittelen fikk vi vite at «Japanerne har en utpreget sans for det behagelige og komfortable. Spesielt på dette område vil vi gi Dem noe ekstra...

FAMILIEBIL: Slik ble Mazda 1800 presentert i annonsen i Morgenposten i 1971. Foto: Skjermdump

«De vil sette pris på dem»

«Virkelig kjørekomfort, - deilige myke seter (liggeseter foran, med nakkeputer selvfølgelig), - perfekt avfjæring, - effektivt klimaanlegg, som kan stilles inn for alle tenkelige forhold,- overdimensjonert varmeapparat,- sigarett-tenner, - trippteller, - hvite dekksider... til og med et lite blått lys på dashbordet som hjelper Dem å finne askebegeret i mørket og en rød varsellampe som lyser om De skulle kjøre avsted med håndbrekket på. Detaljer, selvfølgelig, men De vil sette pris på dem,» skriver Mazda-forhandlerne, som deretter går over til en lovprisning av motoren.

Norge er et av landene som får denne først

160 km/t er rene galskapen

«Mer kraft,» er neste tittel. Her får vi vite at Mazda 1800 har hele 104 hk å by på: «Javisst, under panseret finner De en kraftig og «sint» motor på hele 104 hk. Motoren arbeider uanstrengt selv med full bil i motbakke. Det er alltid godt å vite at man har litt ekstra.

Mer kraft er ren og skjær fornuft,» blir det fastslått. Et snev av fornuft får plass under «Mer fart». «Selvsagt, men å kjøre i 160 km/t er jo rene galskapen – her må man beherske seg. Det er akselerasjonsevnen som er det vesentligste – evnen til å lystre Deres minste «vink».»

SPEIL: Speil plassert langt fremme på forskjermene var vanlig i 1971. Foto: Mazda

Verdens mest avanserte bilfabrikk

Og det var stort sett hva potensielle kjøpere fikk av opplysninger – med en tilleggsopplysning om at luftinntaket på panseret var den mest synlige forskjellen på Mazda 1500 og 1800 – og at 1800 «er verdt prisforskjellen.»

Ja, og så fikk vi i tillegg vite at bilene kom «fra verdens mest avanserte bilfabrikk.»

Det var alltids noe...

Et av Norges smarteste bilkjøp blir ny

Flaggskipet

1800-modellen var på denne tiden Mazdas flaggskip, en stor familiebil med bra plassforhold og god komfort. Her er noen tall:

Motor: 1,8 liter, 104 hk, maks dreiemoment 152 Nm.

Drivverk: Bakhjulsdrift, 4-trinns manuell girboks.

Lengde x bredde x høyde: 4,37 x 1,63 x 1,41 m

Bakkeklaring: 180 mm

Akselavstand: 2,50 m

Egenvekt: 1.070 kg

Akselerasjon, 0-100 km/t: 12,9 sek

Toppfart 165 km/t

Bensinforbruk ved blandet kjøring: 1,08 l/mil.

...og Mazda 1500/1600/1800 var den sjette mest solgte bilen i Norge i 1971 (kilde: Bilnorge).

Du fikk ikke mange bedre biler for 47.000 kroner



