Hva om du får vite om en ulykke på veien foran deg – før du kommer til den?

Det er akkurat det en ny sikkerhetsløsning fra Volvo skal gjøre. Accident Ahead Alert kalles den. Her brukes sanntidsdata fra en trafikksentral og oppkoblet teknologi til å advare sjåførene. De får varsel om at de nærmer seg et ulykkessted – og kan forberede seg på det som kommer.

Åsa Haglund er leder for Volvo Cars Safety Center. I et Teams-møte med Broom forteller hun at de har jobbet med dette i flere år:

Ofte svært kaotisk

– Vi er de første som kombinerer data fra en trafikksentral og fra bilene vi har ute på veiene. Poenget er å hjelpe sjåfører med å unngå ubehagelige overraskelser, samtidig som dette bidrar til å gjøre veiene tryggere for alle.

SIKKERHET: Åsa Haglund leder Volvo Cars Safety Center. Foto: Volvo.

Haglund peker på at det ofte er svært kaotisk på et ulykkessted. Mange stopper opp, noen går også ut av bilene sine.

Det igjen gir fare for at det skjer flere påfølgende ulykker.

Redningsetatene som jobber på stedet trenger også å kunne ha fullt fokus. Derfor kan det være så viktig å varsle i forkant.

NESTE SVING: Volvos nyeste sikkerhetssystem skal varsle deg om det er en ulykke rundt neste sving.

Startet i 2016

– Når vil dette komme til Norge?

– Vi kan ikke gå ut med noen eksakt dato. Men målsetningen er så raskt som mulig, sier Haglund.

Volvo introduserte sin oppkoblede sikkerhetsteknologi første gang i 2016, denne bruker sanntidsdata fra Volvo Cars egen sky.

Teknologien lar Volvo-biler kommunisere med hverandre og varsle sjåfører om glatte veiforhold eller farer i nærheten.

TEKNOLOGI: Volvo har i flere tiår vært i front på å gjøre bilene mest mulig kollisjonssikre. Det handler også om å bruke ny tekonologi best mulig.

En million biler

Haglund understreker at målet er å få med så mange bilprodusenter som mulig på den nye løsningen, slik at flest mulig biler kan sende og motta informasjon.

Volvo har forpliktet seg til å dele sine oppkoblede data slik at dette også kan integreres i sikkerhetsteknologi utviklet av andre aktører.

Bilprodusenten har selv rundt én million biler ute på veiene som kan bidra til trafikksikkerhet gjennom å dele sine data. Dette aktiveres ved å velge alternativet «tilkoblet sikkerhet» i bilens infotainmentsystem.

FORDELER: Det er mange fordeler ved å advare om ulykker i forkant, blant annet redusere faren for at flere ulykker oppstår samme sted.

Snart tilgjengelig i Norge

Bilen vil da kunne varsle sjåføren om en ulykke foran ved å bruke varsellysvarselet i dashbordet, og hvis tilgjengelig, head-up-displayet. Kun essensiell informasjon vil bli delt med andre biler, og dataene anonymiseres for å sikre personvernet.

Accident Ahead Alert er for øyeblikket tilgjengelig i Danmark på alle Volvoer i 40-, 60- og 90-seriene, fra årsmodell 2016 og fremover. Den vil snart bli gjort tilgjengelig på de samme bilmodellene i flere europeiske markeder, inkludert Norge.

