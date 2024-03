Bilen lader tregt – nå vil han heve kjøpet

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei Broom!

Jeg har kjøpt en Audi Q4 e-tron som har en mye lavere ladehastighet enn jeg hadde forventet. Uansett temperatur og hvilken lynlader jeg benytter, oppnår jeg ikke mer enn 50 kW.

Spørsmålet mitt er ganske enkelt: Er den trege ladingen tilstrekkelig til å få hevet kjøpet? Hilsen anonym

Broom svarer

Heisann! Du er nok ikke alene om å bli skuffet over ladehastigheten for tiden, hverken blant Q4-eiere eller andre. Å lade er ikke det samme som å fylle bensin, og det er dessverre en rekke faktorer som påvirker hastigheten.

Vi kan begynne med det mest grunnleggende: Da Audi lanserte Q4 e-tron i 2021, ble hurtigladeeffekten oppgitt til 125 kW. Dette er imidlertid det vi kaller for peak-effekt, altså den høyeste effekten du kan oppnå under ladesyklusen. Snitteffekten er som regel mye lavere.

Dessuten må du starte med nesten tomt batteri, siden denne toppen som regel kommer tidlig i ladeprosessen. Ikke nok med det – batteriet må i tillegg ha en viss temperatur for å kunne takle denne effekten. Er batteriet kaldt, kan du som regel bare glemme det.

Dette skyldes begrensninger i batterikjemien. Et iskaldt litium-ion-batteri klarer rett og slett ikke å ta imot energien i samme tempo som et temperert batteri.

I tillegg må naturligvis også hurtigladeren være i stand til å levere nok effekt. Hvis to biler for eksempel deler en ladestolpe med makseffekt på 150 kW, er det vanlig at det blir maks 75 kW på hver.

BEDRING: Mange nye elbiler lader raskere også på vinteren, takket være effektiv forvarming. På bildet ser du en av dem: Xpeng G9 ladet med effekter på over 270 kW da vi testet den i vinter.

Mange skuffet etter årets vinter

Vinteren vi legger bak oss nå har vært svært kald mange steder, og det er mange som sitter igjen med de samme erfaringene som du har. Mange har for det meste småkjøring, slik at batteriet aldri rekker å bli varmt. Hvis man i tillegg starter ladingen med 30-40 prosent gjenværende kapasitet, vil man dessverre sjelden oppleve å være i nærheten av peak-effekten.

Mange elbiler har støtte for forvarming av batteriet, slik at det har en optimal temperatur når du ankommer hurtigladestasjonen. Det har også den nye generasonen Q4 e-tron, som for øvrig har fått økt ladeffekten til maks 175 kW. Vi har allerede testet dette ved 11 minusgrader på nye VW ID.4, som er bygd på samme arkitektur. Hvordan det gikk, kan du se her.

Tilbake til spørsmålet ditt om heving av kjøpet: Hvis du fortsatt tror det er noe galt ved din bil etter å ha lest dette, bør du få tatt en sjekk av batteri- og ladesystem. Bilen har mest sannsynlig fortsatt nybilgaranti, så det bør ikke være noe problem

Om det er grunnlag for heving av kjøpet er nok dessverre tvilsomt. Forbrukerkjøpsloven gir deg god anledning til å klage på bilkjøp i fem år hvis du har kjøpt fra en forhandler, men i utgangspunktet skal forhandler få mulighet til å utbedre eventuelle feil lenge før det kan bli aktuelt med heving.

Denne siden hos Forbrukerrådet forteller deg mer om hva du har krav på, og hvordan du går fram for å klage.

Lykke til!

Hilsen oss i Broom.

