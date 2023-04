Ulovlig mobilbruk bak rattet har blitt et omfattende problem. Dette skaper mye uoppmerksomhet, som igjen kan føre til farlige situasjoner og ulykker. Derfor har også politiet fokus på å luke ut dem som bruker mobilen mens de kjører bil.

En slik sjåfør kom en politimann i sivil bil over i juli i fjor, i Nøstvettunnelen på E6 sør for Oslo. Nå har saken vært oppe i retten og mannen fått sin dom.

Etter å ha blitt stoppet, påsto mannen sent i 40-årene at han hele tiden hadde hatt mobiltelefonen i en fastmontert holder. Han vedtok dermed heller ikke noe forelegg.

Leste nettavis?

I Follo og Nordre Østfold Tingrett ble han ikke trodd på dette. Retten fant det i stedet bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte benyttet mobiltelefon mens han kjørte bilen.

Ved bevisvurderingen la retten forklaringen til politibetjenten til grunn. Han forklarte at han ble oppmerksom på tiltalte fordi han holdt lav hastighet. Idet politimannen kjørte forbi tiltaltes bil, observerte han at tiltalte satt med mobiltelefonen i den ene hånden, og at denne var opplyst.

For politimannen fremsto det som om tiltalte leste en nettavis eller lignende.

Råkjørte – og ble avslørt av mobilen



PROBLEM: Etter hvert som stadig flere har smarttelefon, har det også blitt et større problem med bruk av disse under kjøring. Det kan skape svært farlige situasjoner.

8.900 kroner i bot

Politimannen har anslo at tiltalte virket å ha oppmerksomheten rettet mot mobiltelefonen hele tiden mens han lå ved siden av ham.

Etter dette la politimannen seg igjen bak tiltalte – og stanset ham like etterpå.

I straffutmålingen i dommen kan vi lese dette:

Aktor har foreslått at straffen settes til en bot på 8.900 kroner. Retten er enig i at dette er passende. Straffen er i samsvar med standardiserte bøtesatser for forholdet. Den subsidiære fengselsstraffen settes til 9 dager.

I tillegg ble tiltalte dømt til å betale saksomkostninger, skjønnsmessig satt til 1.000 kroner.



Kanskje ikke så rart politiet fikk flere tips...



FOKUS: Politiet har fokus på å stoppe ulovlig mobilbruk. Det gjøres på flere måter.

Blitt mye dyrere

Ulovlig mobilbruk bak rattet har for øvrig blitt mye mer kostbart de siste årene. Lenge lå straffen på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet.

Men etter betydelig press fra blant andre politiet og forsikringsbransjen, kom det en kraftig økning i 2021. Da gikk vi opp til 5.000 kroner og tre prikker.

1. mars i fjor ble satsen ytterligere hevet, til 7.450 kroner. Og fra 1. februar i år, koster dette 9.750 kroner, og to prikker i førerkortet.

Brukte mobil bak rattet – holdt på å smelle inn i politibil

Video: Her er den nye luksusbilen fra Volvo