Bilen «ingen» kjøper – men mange drømmer om

BMW holder ikke igjen på noe som helst med sitt enorme flaggskip X7. Når størrelsen teller, er det denne du skal ha. Bilen strekker seg 518 centimeter i lengde, er to meter bred og 1,83 meter høy.

Du får den med en bunke ulike motoralternativer – men elektrifisering er det bare å glemme. Skal du ha X7, er det bensin eller diesel som gjelder. Punktum.

Testbilen er spekket med det meste av utstyr – og prisen nederst på papiret er like ubeskjeden som designet på bilen. 1.834.317 kroner – og 53 øre, faktisk ...

Med høye renter, inflasjon og ikke minst den varslede avgiftsøkningen på både diesel og bensin, er det svært få som kommer til å unne seg en slik bil.

Lykke til!

Nybilmarkedet er tungt som bly i 2023. Og de fleste velger i større grad rimeligere og mer fornuftige biler, enn de siste fire-fem årene.

X7 ble det kun solgt 11 eksemplarer av i 2022 – og det var i et rekordår for norsk bilsalg. Det blir ikke ny salgsrekord for X7 i hverken i 2023 eller 2024, heller. Man trenger ikke være Nostradamus for å spå det. Kanskje blir det solgt en håndfull.

Det er ikke så lett å argumentere for kjøp av en slik bil – hverken økonomisk eller sett fra et miljøperspektiv.

Eller, vent litt. Akkurat rundt det økonomiske har jeg faktisk et argument du kan prøve å legge fram ...

BELYST, MÅ VITE: Klart du må ha lys i grillen! Hvem har ikke det?

Billig

Startprisen på X7 med dieselmotor er ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) 1.619.000 kroner. Nok til å skremme fanden på flat mark, selvsagt.

Men likevel. Hvis vi ser på konkurrenten Mercedes GLS 450 d, blir det rene «kuppet». Mercedesen har en noe sterkere dieselmotor – med sine 367 hestekrefter. Men startprisen på denne er 1.923.000 kroner – med andre ord 204.000 kroner mer enn X7 40d.

De to har eksakt samme ytelser (0-100 km/t på 6,1 sekunder) – GLS har sågar høyere forbruk.

Det siste bryr ikke kjøpere av disse bilene seg en døyt om, selvsagt. Men høyere forbruk betyr også høyere utslipp. Se der! Nå fikk du jammen et miljøargument med på kjøpet, også.

Men nok om teoretiske dilemmaer, tørre fakta og tall: La oss komme oss ut på veien – og se hva du faktisk får når du kjøper BMWs super-SUV til over 1,8 millioner kroner.

MASSIV: BMW X7 er en diger bil – og designet gjør ingenting for å gi deg inntrykk av noe annet.

Hva er nytt:

Fjeset! Dette er facelift – eller ansiktsløftning på godt norsk – i ordets rette forstand. De ganske tradisjonelle lyktene er byttet ut med «to etasjers»-løsning – a la det vi har blitt vant med i luksus-elbilen i7.

Jeg nøyer meg med å registrere at det ser annerledes ut. Om det er bedre eller dårligere er vanskelig å si. Jeg heller nok mot å foretrekke de gamle lyktene, men jeg er nok mindre progressiv enn de nye kundene.

Testbilen med en lekker brunfarge, svarte detaljer og M-pakke skiller seg mer ut enn den gjorde før.

Innvendig består nyhetene først og fremst av at X7 har fått Curved Display-skjermene, som vi kjenner fra alle de andre nybilene til BMW. Det betyr to like store skjermer – integrert bak én glassplate. Det innebærer også en helt ny generasjon operativsystem og nye digitale tjenester.

Heldigvis har BMW beholdt menyhjul og hurtigmenyknapper på midtkonsollen – som gjør at du slipper å bruke fingrene på skjermen. Det er bra for trafikksikkerheten.

Interiøret ellers er akkurat så velduftende (bilen har egen parfyme, må vite), smakfullt belyst og dandert med eksklusive materialer som vi forventer av et slikt flaggskip. Dette kan BMW!

Midterste seterad kan flyttes 14,5 cm i lengderetningen. Elektrisk justering og oppvarming er standard for alle seteradene.

Bagasjerommet rommer 326 liter med alle syv setene i bruk – men økes til 722 liter med tredje seterad nedfelt. Felles også andre seterad ned, blir volumet vanvittige 2.120 liter.

Fargen på testbilen er forresten ny. Den heter Manhattan Metallic – og koster faktisk ikke mer enn 12.700 kroner ekstra.

X7 bærer også på en annen stor nyhet, bokstavelig talt: Om ønskelig kan bilen nå leveres med felger i 23 tommer. Dette er første gang BMW tilbyr felger i en slik dimensjon, rett fra fabrikken. På testbilen har man nøyd seg med 22 tommer.

KOMFORT FOR SJU: Også de to bakerste setene er forseggjorte og byr på bra komfort. Fullt så bra som seteraden foran er de likevel ikke.

Hvordan fungerer det?

Fire sitter som konger, femtemann sitter helt greit og de to bakerste setene fungerer faktisk for voksne, de også. Egne koppholdere, leselys og glasstak har de, også. Tredje seterad er litt snaut på langtur, kanskje, men av sjusetere, er dette noe av det mest romslige du får.

Vi har testet Rolls-Royce Cullinan og Bentley Bentayga. Da snakker vi überluksus-biler, til en helt annen pris. Men X7 trenger slett ikke å være flau for å stille seg opp ved siden av disse. Den er en luksus- og komfortbombe av dimensjoner. Stjernehimmel, har den også. LED i et mønster av 15.000 punkter kan glimre i taket. Fargen på lyset kan man selvsagt velge selv.

Dieselmotoren passer norske avgifter som en dårlig aksjehandel av Sindre Finnes – men den passer bilen som en lissepasning av Martin Ødegaard.

3-literen med seks sylindre i rekke er nå videreutviklet med et 48-voltssystem – som gir litt ekstra fraspark og samtidig lavere forbruk. Selv på en bil som veier knapt 2,5 tonn, har den et skikkelig kraftoverskudd. Dreiemomentet på 700 Nm er der så snart du rører gasspedalen.

GAMMEL SUKSESS-OPPSKRIFT: SUV, firehjulsdrift og dieselmotor – det var hot som bare det. Nå er det knapt noen som vil kjøpe dieselbil, lenger.

Den voldsomme doningen suser omtrent lydløst på veien – og gir deg som sjåfør en oase av velbehag. Styring, girkasse og luftfjæring jobber i trespann til terningkast 6.

Vi prøver å finne feil, men det ender opp med å bli surmaget klaging på de digitale instrumentene. Men den klagingen fortsetter vi med, til BMW faktisk endrer på dem! Hvor vanskelig kan det være?

Med tanke på vekten på bilen, størrelsen på motoren og den lite aerodynamiske fronten, er forbruket absolutt til å leve med. 0,78 l/mil er oppgitt. På rolig langkjøring kommer du under det – og det er langtur denne bilen liker aller best.

Nå som vi nærmer oss vinteren for alvor, kan X7-eiere dessuten suse av gårde uten å tenke på at forbruket blir dobbelt så høyt fordi det er kaldt. Tenk deg følgende scenario: Snøen laver ned sidelengs, det er kø på ladestasjonen og folk står og knoter med betalingsapper som ikke fungerer. På veien ved siden av suser du forbi i en bil som gir deg massasje og tar deg og hele storfamilien hele veien til hytta – og tilbake – uten å mukke. Uten å gi deg hverken rekkevidde- eller ladeangst. Det er en luksus mange setter pris på, det også.

Hengerfeste gir deg dessuten mulighet til å trekke 3,5 tonn – og du kan ha 100 kilo på taket. Kombinert med bagasjerommet, skal det mye til at dette ikke holder.

SMART: BMW har et eget sted for oppbevaring av rolloen, når den ikke brukes. Det sier jo også litt om plassoverskuddet i denne bilen.

Konklusjon:

X7 er – isolert sett – en luksus-SUV det er vanskelig å finne feil på. Det er nok mange som blir provosert av de nye lyktene, men denne bilen skal uansett ikke være for alle.

Det underbygges av prisen. Hvis du ikke virkelig trenger sju seter og tidligere nevnte gymsal/bagasjerom – blir det vanskelig å argumentere for å punge ut prisen for denne overdådige bilen.

For eksempel har BMWs egen X5 nettopp blitt fornyet. Stor og romslig luksus-SUV, det også.

Startpris på den er 1.117.000 kroner – før nye avgifter fra 1. januar. Her har du bare fem seter. Men til den prisen har du potensielt rundt en halv million kroner til overs til å bruke på en morsom toseter – og det blir jo sju seter tilsammen, i alle fall ...

GYMSAL: Legger du ned ryggen på baksetene, har du en fullgod gymsal til rådighet. Harry-handel i Sverige blir en lek!

Bilen for deg hvis ...

Du vil kjøre rundt som en konge.

Ikke bilen for deg hvis ...

Budsjettet er stramt fra før og du skjelver når det snakkes om renteheving.

JUSTERBARE: Andre seterad er elektrisk justerbar – og selv tredje seterad har sitt eget glasstak.

BMW X7 40d xDrive Motor og ytelser: Motor: 3-liter, 6 syl., diesel

Effekt: 340 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 6,1 sek.

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,78 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 518 x 200 x 183 cm

Bagasjerom: 326-2.120 liter

Vekt: 2.470 kg

Tilhengervekt: 3.500 kg

Taklast: 100 kg Pris: Startpris: 1.619.000 kroner

Pris testbil: 1.834.316 kroner

