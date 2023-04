Høsten 2008 parkerte 43 år gamle Benny Christensen en senket og trimmet Audi A3 utenfor et anonymt kontorbygg nord i Oslo. Han gikk ut av bilen, åpnet en dør og gikk opp trappa til tredje etasje.

Der kom han inn i et rom med et par pulter, noen PC-er og mange pappesker.

Bak én av pultene satt jeg. Jeg reiste meg opp, tok Benny høytidelig i hånden og ønsket han velkommen til Broom.

Vi var i gang – og for første gang i sitt liv skulle Benny leve av å skrive.

Lite visste han om at han også skulle komme på TV. Bli hele Norges bilekspert og også bli redaktør i VolvoKlassiker, magasinet for alle som elsker klassisk Volvo.

OPPTAK: Benny og jeg på jobb sammen, her snakker om elbiler og mangel på hengerfeste. Et tema som forresten stadig kommer tilbake...

Skummelt

Å ansette Benny var halvparten fornuft og halvparten gambling. Fornuft fordi jeg tenkte det nye bilnettstedet vårt trengte en ekspert, en som kunne mye om biler og ikke minst det tekniske. Det siste er det ikke mange biljournalister som kan. Jeg hadde også jobbet litt med Benny før Broom, da jeg var redaktør i Autofil, og visste at han var en hyggelig kar. Det er viktig når man skal jobbe tett sammen!

Gambling? Fordi Benny hadde omtrent null journalisterfaring og heller ikke hadde skrevet særlig mye. «Men det satser vi på at han får til», husker jeg at jeg tenkte.

Lærekurven har nok vært bratt, særlig i starten. Det var mye å sette seg inn i. Også ting vi andre tok for gitt. Jeg har tenkt på det noen ganger: Hvordan ville det gått hvis det var motsatt? Hvis Benny hadde ansatt meg på bilverkstedet sitt og sagt til meg at «dette er jeg sikker på at du fikser.»

Jeg tror – nei, jeg vet – at det ville gått dårlig. Men det gjorde det ikke motsatt vei. Benny tok utfordringen med å lære seg et helt nytt fag. Det gikk ikke alltid like fort i starten, men han ga aldri opp. Det tenker jeg han har grunn til å være stolt av.

IKKE PÅ TV: Benny ville ikke på TV. Det ble det fort en endring på. Her er han på opptak med TV 2 Hjelper deg.

Her hadde Benny nettmøte – i verdens lengste tunnel

Formidabel vekst

Nesten 15 år senere er Benny klar for å gjøre noe nytt. Han går til NAF, der han blir bilteknisk konsulent hos NAF Advokat. Han starter der i mai, etter et par ukers velfortjent ferie.

Dermed er det altså tid for å ta farvel med Benny her på Broom.

Vi har jobbet tett sammen i alle disse årene, Benny og jeg. I denne tiden har Broom vokst i antall ansatte. Og ikke minst: Vi har hatt en formidabel trafikkvekst. Men hva husker Benny selv best fra starten?

FØRSTE GANG: Første innspilling av eget TV-innslag. Test av Lexus i Lisboa i 2012.

– Det må være frykten og spenningen. Etter å «alltid» ha jobbet med bil, var det ikke så rent lite skummelt å gå til mediebransjen. En bransje jeg hadde null erfaring fra. Bortsett fra at jeg hadde lest tonnevis med bilblader.

– Samtidig var dette noe jeg hadde drømt om å gjøre. Det å få teste nye og brukte biler. Skrive nyheter og å formidle. Det å få jobbe så tett på et TV-team – Broom var jo også en stor TV-satsning på TV 2. Og så klart spenningen rundt det å bygge opp noe helt nytt. Jeg husker oppsigelsestiden min fra jobben før Broom som en hel evighet. Så jeg gledet meg også. Veldig.

Broom-Benny: Skulket skolen da han måtte kvitte seg med sin første bil

STORT: Lamborghini Countach er en av de bilene som gjorde stort inntrykk på Broom-Benny

Mange gromme biler

– Mye her på Broom handler jo om biler. Er det noen biler du husker spesielt godt?

– Det har vært utrolig mange som har passert i løpet av Broom-årene – også mye gromt. Så det er vanskelig. Men ett ytterpunkt var å få kjøre en 100 år gammel T-Ford. Det var moro og spesielt. Jeg tror aldri jeg har konsentrert meg så hardt for å kjøre bil noen gang.

– I motsatt ende: Lamborghini Countach. En bil som jeg husker ble lansert, og som jeg leste om som guttunge. Fullstendig uoppnåelig både da og siden. Det var stort da anledningen til å kjøre et av verdens kanskje fineste eksemplarer bød seg for et par år siden. Den gjorde et voldsomt inntrykk, sier Benny.

Tøffe år

Og mellom disse: Hundrevis av andre biler. Som redaktør har jeg vært veldig glad for at Benny har hatt fokus på biler ikke så mange andre skriver om. En litt sær Renault her, en folkelig Mitsubishi der. Mange biljournalister er mest opptatt av det som er dyrt og går fortest. Der har ikke Benny vært, til stor glede for Broom og (håper jeg) leserne våre.

Han har vært til stor glede for alle kollegene i Broom også. Som salgssjefen vår Øyvind sa en gang: «Det er ikke det samme på kontoret når Benny ikke er der». Det er ikke fordi Benny gjør så mye ut av seg. For det gjør han ikke. Men han er en lun og rolig motvekt til mye, også i den lille gruppa vår.

I starten av Broom hadde vi noen tøffe år. Det tok tid å få opp både trafikk og inntekter. Innimellom var bekymringene i overkant store. Også da var Benny god å ha. Han bevarte roen, fokuserte på det han kunne gjøre noe med, ikke alt annet. Det er en god egenskap!

Noe annet hyggelig: Å ha lunsjmøte på kjøkkenet til Benny. Det er litt som Benny selv: Ujålete, praktisk og hyggelig.

Fire år med Tesla – så kjøpte Benny bensinbil igjen

100 ÅR: – Den eldste bilen jeg noen gang har kjørt sier Benny om en 100 år gammel T-Ford.

Trives på setra

Benny bortsett fra jobben, da? Jo, han liker å trene, han liker å spise godt og han er veldig glad i søtsaker. Når Benny sier han ikke kan ha adventskalender med sjokolade fordi han ville åpnet alle lukene 1. desember, tror jeg ikke han bare tuller. Han liker å høre på radio og som de fleste av oss: Han liker musikken fra da han selv var ung best. I dette tilfellet 1970-tallet. Han har kjæreste, men ikke samboer, i alle fall ikke ennå.

Benny er ikke mannen som reiser til syden for å ligge på en strand. Det er han for rastløs til. Han drar heller på sykkeltreningstur til Mallorca eller kjører Rally Monte Carlo. Og så tror jeg han trives aller best på familiens seter, på fjellet. Uten strøm og vann. Der kommer nok barndommen på Fåberg litt inn. Han har bodd i Asker i flere tiår, men han har fortsatt tilhørighet til Fåberg og Lillehammerområdet.

Han trives forresten også i garasjen. Den gamle Volvoen hans har blitt til to. Han forteller ikke så mye om jobben han gjør der, men jeg vet han enkelt kan plukke Volvoen sin ned i deler og så sette den sammen igjen. Han kan alt dette, men gjør sjelden noe nummer ut av det. Jeg tror aldri jeg har hørt Benny skryte av seg selv eller blamere med egne kunnskaper. Der står han i solid kontrast til mange andre som lever av å skrive om bil.

Skrevet med kjærlighet

Men tilbake til Broom: Hva husker Benny best fra tiden sin hos oss?

– Jeg er i utgangspunktet en stille og beskjeden kar. En av betingelsene for at jeg sa «ja» til jobben i Broom, var at Jan Erik Larssen lovet meg at jeg skulle få slippe å være med på TV. Et par-tre år senere hadde jeg egne innslag i Broom på TV. Det er moro å se tilbake på. Det at jeg har blitt brukt og kjent som hele Norges bilekspert, på TV 2 Hjelper deg, på Nyhetene både i TV 2 og NRK og ofte blir brukt som kilde og ekspert må jeg også si betyr noe for meg personlig.

– Selvtilliten har løftet seg noen hakk. Fra anklene og opp til rett over knærne kanskje … Det å få være redaktør for magasinet VolvoKlassiker er også en drøm som gikk i oppfyllelse. Dessuten synes jeg det har vært veldig gøy med podcasten vår, Broompodden.

VolvoKlassiker har vært et velkomment sideprosjekt for Benny. I flere år har han koblet seg ut i januar, og bare jobbet med bladet. Han har laget et nedpå og folkelig blad, om Volvo og om mennesker. Og den røde tråden: Han har et spesielt forhold til Volvo, det har han hatt helt siden barndommen. Hver side i VolvoKlassiker bærer preg av å være skrevet med kjærlighet.

Les også: Benny valgte bort Lamborghini som 12-åring – her får han en ny sjanse

BROOMPODDEN: Gode kollegaer, fra venstre Benny, Mats, Knut, Vegard og Jan Erik. Fra innspillingen av julepodkast i 2021.

Spør Benny

– Spør Benny-seksjonen her på Broom har også vært en kjempesuksess. Hvor mange spørsmål tror du at du har svart på?

– Vet du hva – det aner jeg virkelig ikke. Tilbake i 2011 hadde vi en sak på at jeg hadde svart på over 5.000 spørsmål. Det er altså 12 år siden. Jeg har svart på fryktelig mange flere i mellomtiden. 25.000 kanskje ..? Uansett, det har vært gøy.

– Det har også gitt en unik nærhet til Broom-leserne som jeg har satt stor pris på. Ekstra hyggelig er det når man har fått tilbakemeldinger på at rådene jeg har gitt har blitt tatt til følge og folk er glade og fornøyde.

FØRSTE: En litt yngre Benny er klar for sitt første Spør Benny-nettmøte. Vi brukte ganske enkel bakgrunnsgrafikk den gangen. Whiteboardet på kontoret og en rød tusj! …

Tabber

– Har du gjort noen skikkelig tabber i løpet av årene dine i Broom?

– He, he… Som redaktør er du kanskje den nærmeste til å svare på det, Knut. Men jeg tror ikke det. Jeg har i alle fall ikke vraket noen biler og slike ting. Heldigvis. Jeg har riktignok et par pinlige forsovinger på samvittigheten. Som da jeg endelig skulle få komme til Goodwood i England. Det hadde jeg gledet meg til lenge. Da flyet gikk, lå jeg i senga og sov. Jeg hadde fått ny iPhone som hadde alarminnstilling for ukedager, ikke helg. Det visste ikke jeg.. Ikke før jeg bråvåknet for sent den lørdagen.

– Jeg bommet også med én dag på lanseringen av Toyota GT86. Jeg satt fortsatt hjemme og jobbet da informasjonssjef Espen fra Toyota ringte fra Gardermoen og lurte på hvor jeg ble av. Flyet gikk om et kvarter... Ut over det har jeg vel greid meg noenlunde bra, tror jeg.

Les også: Slik er det å kjøre en 99 år gammel bil

GOODWOOD: Benny kom seg til Goodwood, men ett år forsinket.

– Nærmere mitt eget fag

– Hva tror du at du vil savne mest fra Broom-jobben?

– Selvfølgelig dere kollegene. Det å være så tett på trafikktallene og det kommersielle. Også energien og kreativiteten og evnen til å snu seg fort rundt. Selvfølgelig også lanseringsturene. Jeg har jo vært verden rundt med denne jobben og opplevd masse.

– I Broom-jobben har virkeligheten overgått drømmen. Det føles rart å slutte. Samtidig som det føles riktig. 15 år er lenge og det er en tid for alt. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye oppgaver, lære nye ting og til å treffe nye kolleger i NAF-systemet. Jeg skal jobbe nærmere det som er mitt egentlige fag. Nemlig det biltekniske. Jeg tror det blir veldig bra.

DRØMMEBIL: Benny slutter ikke med biler. Det vil det fortsatt handle om i NAF også. Drømmen hans er en 911 Carrera 2,7 RS. Det har det vært de 15 årene han har jobbet i Broom.

– Noen siste ord, helt på tampen?

– Da må jeg få si tusen takk til alle som har fulgt oss og meg i Broom. Uten dere hadde det ikke blitt hverken noe Broom, eller noen Broom-Benny.

Forresten, én ting til: Hvis du skulle fått med deg én bil i sluttpakke fra Broom - hvilken skulle det vært?

– Å, det er vanskelig … Jeg er jo veldig glad i Porsche 911. Særlig de klassiske luftavkjølte. En 964 Turbo, eller en 1973-modell 2,7 Carrera RS skulle jeg gjerne hatt i garasjen. Det blir kanskje med drømmen. Men – er det noe jeg har lært av denne jobben, er det at drømmer kan bli virkelighet.

Les også:Den gamle Volvoen kjører fletta av det meste

Vi tar farvel med Benny i BroomPodden, få den med deg under:

Video: – Dette er den beste bruktbiltesten vi har laget, sier Benny selv