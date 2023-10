Bil før prisøkningen? Da bør du skynde deg

De ladbare hybridene var lenge storselgere på det norske markedet. Kombinasjonen av å kunne kjøre kortere avstander på strøm og ingen rekkeviddeangst på langtur, det var «Ja takk, begge deler» for mange norske bileiere.

I tillegg kom bilene lenge gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Ja, mange av dem hadde ikke avgift i det hele tatt.

Det har imidlertid endret seg de siste årene. Avgiftene har kommet og gjort bilene dyrere, samtidig tar elbilene over mer og mer av salget.

Har hatt syv ladbare

Fra nyttår er det klart for ny avgiftsøkning. Den gjør at mange modeller blir mye dyrere. Sannsynligvis vil flere av dem forsvinne ut nå – samtidig som det haster for de som ønsker å sikre seg ladbar hybrid før prisene går opp.

Volvo har vært ledende innenfor denne klassen de siste ti årene. Ingen har solgt flere ladbare hybrider enn dem i Norge, vi snakker nesten 42.000 eksemplarer.

Siden 2013 har på det meste syv av Volvos modeller blitt levert som ladbare hybrider. Den bestselgende modellen i perioden har vært XC60 med i alt 15.600 registreringer, foran XC90 med 9.200 og V60 med 8.000.



NAF spådde at salget ville falle som en stein

NUMMER EN: XC60 er bestselgeren blant Volvos ladbare hybrider, den finnes det nå over 15.000 eksemplarer av på norske veier.

Selger med 2022-priser

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge. Han forteller at de nå gjør seg klare til en hektisk avslutning på 2023:

HASTER: Volvos kommunikasjonssjef Erik Trosby forventer at mange vil skaffe seg ladbar hybrid før jul.

– Vi forventer at mange vil sikre seg en ladbar hybrid før nyttår. Avgiftene øker betydelig, så det er mulig å gjøre et meget godt kjøp dersom man bestiller raskt. Volvo økte ikke prisene ved avgiftsøkning i januar, så vi selger fortsatt biler til 2022-priser, sier Trosby.

– Og dere kan levere?

– Vi har god tilgang på biler. De populære SUV-ene XC60 og XC90 kan leveres i år, dersom man bestiller raskt. Sitter man på gjerdet, må man hoppe ned nå, sier Trosby.

Her sprakk nyheten: Mange biler blir dyrere



DYRERE: Den store SUV-en XC90 får over 50.000 kroner i økt avgift fra årsskiftet.

Over 82.000 kroner opp

XC90 koster i dag fra 990.000 kroner. Fra nyttår øker avgiftene med 51.394 kroner. Hvis dette automatisk legges til prisen, ender bilen på 1.041.395 kroner.

Og det er ikke bare de dyreste bilene som øker mye. Bestselgeren Toyota RAV4 får over 40.000 kroner i avgiftsøkning. I andre enden av skalaen: Ladbar Range Rover øker med hele 82.000 kroner.

Mange har spådd at denne avgiftsøkningen er starten på slutten for ladbare hybrider i Norge. Men Volvo har ingen planer om å kutte dem ut:

Derfor forsvant denne tidlig fra Norge

VAR LADBAR: XC40 er en stor suksess som elbil i Norge. Den var også med oss en periode som ladbar hybrid, men denne utgaven ble faset ut da den elektriske varianten kom.

Gunstig startpris

– Vi kommer til å tilby ladbare hybrider så lenge kundene etterspør dem. Selv om avgiftene øker, forventer vi at det vil være etterspørsel i markedet også i 2024, selv om volumet antagelig går ned, sier Trosby.

Han legger til:

– Vi har allerede faset ut sedanene S60 og S90. Hvordan modellprogrammet vil se ut til neste år er ikke helt klart ennå.

Uansett tar elbilene stadig større markedsandeler også hos Volvo. I dag handler det om SUV-en XC40 og søstermodellen C40. Den kompakte crossoveren EX30 er straks i Norge og med startpris på 321.900 kroner ligger det an til storsalg her. Til neste år kommer så det nye og elektriske flaggskipet fra Volvo, nemlig EX90.

LES MER: Disse bilene blir mye dyrere fra nyttår

Video: EX30 er siste nytt fra Volvo, den er snart i Norge