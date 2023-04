Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Nå har det skjedd to ganger. Når jeg skal fylle diesel på bilen på stasjoner i Norge stopper pumpene på 1.200 kroner.

Er det satt et tak på hvor mye man kan fylle? Kan ikke huske at dette har vært et problem før, men da har det jo heller ikke kostet over 1.200 for å fylle opp tanken, før det siste året.

Takk for fin spalte, forresten. Håper du har en forklaring på dette?

Benny svarer:

Hei på deg! Ved betaling av drivstoff med kort på pumpa, reserverer banken et beløp før selve tankingen starter. Det beløpet utgjør en grense for hvor mye du kan fylle. Dette mener jeg ble innført for en del bensinstasjoner i løpet av sommeren 2020. Det er altså ikke noe helt nytt lenger.

Beløpet som reserveres er det bensinstasjonene som bestemmer ut fra drivstoffprisene, om jeg har forstått dette riktig. Jeg trodde dette beløpet var økt i takt med bensinprisene. Men kanskje ikke alle steder?

Jeg, og garantert mange med meg, er ikke i nærheten av å få full tank på bilen for det beløpet. Men jeg har aldri opplevd den begrensingen du viser til.

Løsningen om du vil ha full tank er nok fylle i to omganger. Om det ikke er er på automat-stasjon, kan man jo også betale inne også.

Der har det forresten også skjedd endringer, har jeg oppdaget. Noen ganger må man forhåndsbetale FØR man fyller. Dette fordi flere og flere glemmer å betale, eller rett og slett stikker av fra regningen. I USA, og sikkert andre steder også, har dette vært vanlig praksis i mange år. Nå har det tydeligvis blitt aktuelt her også.

Håper dette var oppklarende og ga svaret du var ute etter.

