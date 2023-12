Regjeringen og samarbeidspartner SV er enige om statsbudsjettet for 2024.

Det betyr flere økte avgifter. Engangsavgiften både for bensin-, dieselbiler og ladbare hybrider går opp i 2024.

Ladbare hybrider får i snitt nesten 50.000 kroner mer i engangsavgift, mens nye bensin- og dieselbiler får 17.000 kroner i økt avgift sammenlignet med 2023.

De fleste bilavgiftene er uendret fra det regjeringen presenterte i høst.

Dette er imidlertid endringene, som Bilnytt.no oppsummerer.

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften på varebiler med 10 % utover prisjustert 2023-nivå.

Redusere innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler fra 82 g/km til 70 g/km.

Bevilgning av 285 millioner kroner til Enova for å styrke støtteordningene for tunge nullutslippskjøretøy og bedriftslading for tunge kjøretøy.

Dyrere bensin og diesel

Regjeringen øker også drivstoff-avgiften på bensin og diesel med 15 øre per liter.

Dette for å bidra til utslippskutt.

Avgifts- og prisøkningen kompenseres med å sette ned trafikkforsikrings­avgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

VEDTATT: Regjeringen er nå enig med SV om økte avgifter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Overrasket

Med økte avgifter for både bensin-, dieselbiler og ladbare hybrider, er Norsk elbilforening positivt overrasket.

– Etter at vi tidligere i år har kritisert regjeringen for å ha latt elbilandelen i nybilsalget flate ut, er vi nå positivt overrasket over grepene som er tatt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun legger til:

– Dette øker konkurransekraften til elbilene, noe som er svært viktig for at vi skal komme i mål med 2025-målet, hvor alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie.

