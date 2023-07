Elbilene utgjør 83 prosent av det samlede nybilsalget i første halvår i år. Dette er ny rekord, selv om andelen ikke lenger vokser så fort som den har gjort tidligere.

Elbilforeningen er skeptisk til utviklingen. Generalsekretær Christina Bu frykter at Norge ikke når målet om kun elektrisk nybil-salg i 2025.

– Det er kun 1,5 år igjen før alle nye biler skal være elektriske. Det er bekymringsfullt at elbilandelen ikke er høyere, sier Bu.

Lavere andel blant firmabiler

Nybilsalget deles i to segmenter. I privatmarkedet er valget åpenbart. I første halvår 2023 valgte 94,3 prosent av privatbilistene en elektrisk bil i bilbutikken.

I leasing- og firmabilmarkedet er situasjonen en helt annen. Der er elbilandelen på 66,9 prosent.

– Det ruller alt for mange forurensende biler ut til leasing og som firmabiler. Fortsetter dette, frykter jeg at vi ikke når 2025-målet, Stortingets mål om at alle nye biler innen 2025 skal være elektriske, advarer Bu.

IKKE GODT NOK: Elbilforeningen er ikke fornøyd med elbil-salget i leasing- og firmabilmarkedet.

Etterlyser politiske tiltak

Hun etterlyser tiltak i statsbudsjettet som kommer til høsten.

– Dette handler om politikk. For privatbilister har man økonomiske virkemidler som gjør at det lønner seg å velge elbil, men disse er ikke like gode i leasing- og firmabilmarkedet. Tvert imot er det sånn at dagens firmabilbeskatning favoriserer fossilbilen, sier hun, i en pressemelding.

Statsbudsjettet til høsten er det siste budsjettet som legges fram før 2025-målet skal nås. Der forventer Elbilforeningen kraftige virkemidler som gjør at elbilen også klarer å konkurrere i leasing- og firmabilmarkedet.

Flaut å svikte på oppløpet

Norge ligger godt an til å bli det første landet i verden med kun elektriske biler i nybilsalget.

– Hele verden ser mot Norge og kommer til å følge med på om vi klarer det. Det er flaut om vi svikter på oppløpet og ikke når dette viktige klimamålet, sier Bu og legger til:

– I verste fall kan det føre til at andre land gir opp arbeidet med å elektrifisere bilparken, sier hun.

