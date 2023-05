Den er diger, brautende og gjerne med en stor V8 bensinmotor under panseret.

Vi snakker om Cadillac Escalade. En svært sjelden bil å se på norske veier – i motsetning til i hjemlandet USA. Bare i fjor ble det solgt over 40.000 nye Escalade der.

Den røslige SUV-en har vært med oss siden slutten av 90-tallet. Nå ruller femte generasjon ute på veiene. Om ikke alt for lenge lanseres en helt ny versjon av bilen.

Nå bekrefter Cadillac også at Escalade blir helelektrisk.

Neste år

Dette er Cadillacs tredje elbil, i tillegg til sedanen Celestiq og SUV-en Lyriq.

Produksjonsstart for nye Escalade IQ, skal etter planen skje allerede neste år. Trolig blir bilen presentert som en 2025-modell.

Utover dette har ikke Cadillac sluppet noe informasjon rundt tekniske spesifikasjoner.

Det vi derimot kan slå fast, er det dette naturligvis ikke blir noen rimelig bil. Amerikanske medier spår at prisen i USA vil havne på rundt 120.000 dollar – noe som tilsvarer rundt 1,3 millioner kroner før norske avgifter.

VOLDSOM: Under panseret på denne sitter en 6,2-liters V8-er på 682 hestekrefter.

Til Norge?

Nå begynner det å bli noen år siden du kunne kjøpe ny Cadillac i Norge, men det kan snart endre seg.

Bransje-nettstedet BilNytt.no har tidligere meldt at Cadillacs eierselskap General Motors (GM) er i gang med å bygge seg opp igjen i Europa. De har etablert seg i Sveits og skal i gang med en direktesalgsmodell av biler der.

BilNytt.no erfarer også at GM Europe har vært i kontakt med tidligere ansatte her i Norge. Dermed kan en etablering være på gang igjen – denne gangen på en ganske annen måte enn tidligere:

– Det er spennende å se hvordan en gigant og «gammel» bilprodusent som GM plutselig kan gjøre comeback i Europa som en «liten og lett» start-up for nye elbiler. Vi er i en tid der de fleste bilprodusenter er opptatt av overgang til en såkalt direktesalgsmodell på elbilene. De vil «eie» sluttkunden selv, fremfor at salget skal gå via forhandlere, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i BilNytt.no.

NUMMER TRE: Kommende Escalade IQ blir Cadillacs tredje elbil.

