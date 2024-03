Bekreftet: Mystisk testbil kommer til Norge

I forrige uke sikret Broom-leser Roar André Brenne seg bilder av en helt spesiell testbil på norske veier.

Da han svingte inn ved ladestasjonen på Tangen i Stange kommune for en beinstrekk og for å lufta bikkja, fikk han se et beist av en bil ved ladestolpen.

– Jeg rakk å ta to bilder, før tre kinesere kom, viftet med armene og ga tydelig tegn til at dette likte de ikke, fortalte Brenne.



Ikke tilfeldig

Etter litt research fant vi ut at bilen er kinesisk, kommer fra statlige Dongfeng og går under navhet M-Hero I. Modellen ble introdusert i Kina i 2023.



Nå er det akkurat bekreftet at det ikke er tilfeldig at bilen er i Norge. Bransje-nettstedet BilNytt.no kan nemlig avsløre at norsk importør er på plass og skal ta inn M-Hero I.

Forhandler-gruppen Sulland står bak selskapet Electric Way som til nå har tatt inn biler fra kinesiske Voyah til Norge. Voyah er ett av mange merker som produseres av Dongfeng. Nå skal Electric Way ta inn M-Hero. Prislapp: Opp mot to millioner kroner:

KRAFTIGE SAKER: Dongfeng M-Hero I får startpris på oppunder to millioner kroner i Norge.

– Ikke for hvermansen

– Vi våger å kalle det årets tøffeste bilnyhet. M-Hero I får et lite volum i et eksklusivt segment. Det sier seg selv at vi ikke skal selge ekstremt mange av dem. Den er ikke for hvermansen. Du synes ganske greit i både gate og terreng når du kommer i en M-Hero I. sier Electric Way-sjef Torje Sulland, til BilNytt.no.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han sier dette til satsingen på Dongfeng i Norge:

– Mange ble overrasket da Sulland-konsernet ble importør av Voyah. Gjennom 40 år har Arvid Sulland bygd opp et milliardkonsern fra Mjøs-distriktet, som nå er representert med 38 bilforhandlere i 22 ulike byer i Norge – med 13 ulike bilmerker. Det familieeide forhandler-konsernet ble bilimportør på kanskje det verst tenkelig tidspunkt, rett før det norske nybilmarkedet kollapset høsten 2022.

LADESTOPP: – Det så ut som de hadde noen problemer med ladingen, sa Roar André Brenne som sikret seg de første bildene av bilen på norsk jord. Foto: Privat

Kommer før sommerferien

– De har fått en tøff start?

– Ja, flere i bilbransjen har spekulert i om Sulland ville kaste kortene, og heller satse på sitt forhandlerkonsern på grunn av den trange fødselen som bilimportør. Men nå viser konsernet at de er villige til å satse videre på flere bilmerker fra den statseide kinesiske giganten. Produsenten som Sulland har kontrakt med står fjellstøtt, i motsetning til flere av de andre bilmerkene som har blitt lansert fra Kina. Men det er en krevende jobb å lykkes med nye bilmerker i Norge i dagens marked, sier Falch Tuverud.

M-Hero I skal etter planen være klar for prøvekjøring i Norge allerede før sommerferien og leveres fra månedsskiftet august/september.



