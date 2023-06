Bekrefter nyheten mange har ventet på

Jubelen sto i taket hos mange da BMW bekreftet en stasjonsvogn, eller Touring-versjon, av legendariske M3 for tre år siden.

Responsen har heller ikke latt vente på seg etter lanseringen. Nye M3 Touring har blitt en stor suksess. Faktisk har BMW Norge aldri hatt større pågang rundt en M-bil noen sinne.

Nå bekrefter dessuten BMW at også storebror M5 skal gjøre comeback som Touring. Dermed får både Audi RS 6 og Mercedes-AMG E 63 S stasjonsvogn en reell konkurrent fra Bayern igjen.

Ikke første gang

Dette skjer i forbindelse med lanseringen av en helt ny generasjon M5.

Men det er ikke første gang M5 blir tilgjengelig som stasjonsvogn. Det skjedde tilbake i 1992, basert på andre generasjons BMW M5 Sedan.

I 2007 la BMW M også til en Touring-variant til fjerde generasjon BMW M5. Den gangen med den velkjente 5-liters V10-motoren på 507 hestekrefter.

Noe V10-motor kan vi naturligvis se langt etter i kommende M5 Touring.

HISSIG: Dette ble umiddelbart en drømmebil for veldig mange. V10, 507 hestekrefter og 0-100 km/t på 4,8 sekunder. DET luktet det svidd av for 16 år siden.

Elektrifisert

Akkurat som den kommende BMW M5 Sedan, vil stasjonsvogn-varianten også ha en helt nyutviklet og delvis elektrifisert drivlinje. Dermed akselererer BMW M stadig videre på sin vei mot elektrifisering.

FØRSTE SMAKEBIT: Vi kan så vidt skimte fire potter, så lyd skal det bli selv med litt elektrisk drahjelp.

Testing av de første prototypene av den kommende BMW M5 Touring vil starte i løpet av de neste dagene.

Dette vil skje både i bybildet, samt på krevende Nürburgrings Nordschleife og andre racerbaner rundt om i verden. Målet er som alltid å finne den ideelle balansen mellom sportslige ytelser på racerbanen og kjørekomfort i hverdagen og over lange avstander.

– I en tid hvor hverdagen og modellporteføljen vår i Norge nå bortimot er helt elektrisk, så er vi heldige som også kan by på særegne modeller til våre kunder som har noen dråper bensin i blodet og en genuin entusiasme for vår historie. Det er derfor fristende å si «festen er ikke over, det er kake igjen», sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Mer informasjon om BMW M5 Sedan og BMW M5 Touring vil komme før lanseringen begynner i 2024.

