Bekrefter: Ikonet gjenoppstår i 2028

Volkswagen planlegger en helt ny generasjon Volkswagen Golf, den niende i rekken. Den skal kun komme i elektrisk utgave, og vil etter planen være på veiene i 2028.

Dette bekrefter Volkswagen-sjef Thomas Schäfer overfor britiske Autocar.

Nyheten kommer kort tid etter at Volkswagen viste fram konseptbilen ID. GTI, som sannsynligvis gir et stort hint om designen på neste generasjon Golf.

Skifter ikke navn

Ifølge Schäfer skal nye Golf være litt mer kompakt enn ID.3, en bil han omtaler som elektrisk utgave av Golf Plus. Det kan bety at Golf og ID.3 vil eksistere samtidig.

Flere medier spekulerer i at Golf skal erstatte ID.3, men her er foreløpig ingen endelige avgjørelser tatt, ifølge Schäfer.

Han understreker samtidig at Golf er et så sterkt merkenavn i seg selv, at det neppe blir snakk om å døpe den om til ID.Golf, slik mange har spekulert i.

– Vi eier ikoniske merkenavn som Golf og GTI. Det ville være galskap å la dem dø og forsvinne, sier han.



2024: VW Golf GTI, slik den framstår i åttende utgave. Den niende vil nok helt sikkert ha en gjenkjennelig design

Helt ny plattform

Bilen blir den første fra selskapet som bygges på en helt ny, elektrisk plattform som har fått navnet SSP. Dette er arvtakene til MEB-plattformen, som blant annet er grunnlaget for dagens biler i Volkswagens ID.-familie. Plattformen skulle egentlig stå ferdig i 2026, men er altså noe forsinket.

Når den er klar, vil den være langt mer fleksibel og skalerbar enn MEB, og skal kunne brukes på alt fra små og billige bybiler, til store og luksuriøse SUV-er.

Plattformen skal videre være designet for å støtte en rekke nye teknologier, inkludert kunstig intelligens og selvkjøring på nivå fire. Det betyr i praksis at bilene skal kunne kjøre helt selv, uten innblanding fra sjåføren.

SSP vil benytte 800 volts-arkitektur, som blant annet åpner for langt høyere ladehastigheter enn på dagens MEB-plattform (400 volt og maks 175 kW).

Volkswagen har allerede lovet at det bare skal ta 12 minutter å lade fra 10-80 prosent under ideelle forhold, så her kan det fort dreie seg om en dobling i effekten.

Under hardt press

Volkswagen legger ikke skjul på at de er under hardt press om dagen. Særlig konkurransen med Kina gjør at de nå girer opp utviklingshastigheten. Den kompakte ID.2all skal for eksempel utvikles i løpet av 36 måneder, mot 54 måneder som har vært normalen så langt.

Samtidig er de klokkeklare på at kortere utviklingsløp ikke skal bety noe for kvaliteten.

– Vi vil ikke risikere at vi lanserer nye biler med mange feil. Utfordringen blir å opprettholde kvaliteten med færre testsykluser. Våre kinesiske konkurrenter viser jo at det er gjennomførbart. Vi har også konkrete tanker om hvordan vi skal få det til, sier Volkswagens tekniske sjef Kai Grunitz.

