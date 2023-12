Toyota har lange tradisjoner for å lage familiebiler med høy driftssikkerhet. Men de har virkelig en god bunke med skikkelige entusiastbiler på samvittigheten, også. Biler der fornuft kommer i andre- eller helst tredje rekke.

Dagens generasjon av Supra hører så avgjort til den siste kategorien.

Den kom i 2019 – og er breddfull av moro. Nå har vi fått muligheten til å teste den nyeste utgaven. Én ekstra pedal utgjør den store forskjellen fra tidligere. Men denne ene pedalen har virkelig mye å si.

Toyota i særklasse

Toyota er en av få bilprodusenter som fortsatt produserer flere sportsbiler med manuell girkasse. GR-modellene (Gazoo Racing) av Yaris, GR86 og Supra er alle tilgjengelige med manuell gir.

Selv det siste skuddet på stammen – GR Corolla – kommer med en sekstrinns manuell girkasse.

Alle disse har en kraftig motor, kombinert med tre pedaler.

Vi har kjørt Supra med manuell girkasse på bane tidligere, men nå er det endelig klart for å teste den på norske veier. Forventningene er høye.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt?

Den nye girkassen er konstruert sammen med en ny clutch spesielt tilpasset effekten og moment­karakteristikken til den 3-liters motoren på 340 hestekrefter. Sistnevnte er forøvrig en perle, hentet fra BMW sitt sortiment.

Men girkassen har Toyota laget selv. Og de har ikke overlatt noe til tilfeldighetene. Visste du for eksempel at de har målt avstanden mellom girkula og klimaanlegget? Den er nøyaktig 42 millimeter. Kloke hoder i Toyota mener at det er den perfekte avstanden. Derfor måtte hele midtkonsollen endres fra modellen med automatgir. Girspaken og knappene til å velge kjøreprogram er flyttet lenger bakover.

Den nykonstruerte clutchen har større diameter og forsterket membranfjær. Sier ikke det deg så mye? Kort forklart gir det mulighet for enda høyere ytelser, tilpasset dreiemomentet.

Parallelt er kontrollsystemer for bremsing og fjæring trimmet på nytt for å oppnå bedre ytelser.

Du får også mulighet for en egen hardcore-utgave av Supra – der man har kuttet vekten med 40 kilo.

Hvitfargen på testbilen, Moonstone White, er ny i forbindelse med den oppgraderte Supra-modellen. Det samme gjelder det brune interiøret, som blander en porsjon luksus inn i sportsbil-miksen.



Denne har mange ventet lenge på



BRUNT: Det brune interiøret er nytt av året. Midtkonsollen er forøvrig redesignet for at det skal være riktig avstand mellom klimaanlegget og girspaken. Her snakker vi millimeter-presisjon.

Hvordan fungerer det?

Det å sitte bak rattet i en manuelt giret bil er helt spesielt. Særlig i 2023 – når det knapt lages sportsbiler med manuell gir, lenger.

I Supra er følelsen enda mer spesiell enn på de fleste andre biler. Her er du plassert lavt og bak et laaangt panser. Det er kun to seter, og det føles nesten som man sitter oppå bakakselen.

Kort sagt, allerede når du setter deg inn i bilen, øker pulsen og forventningene. Et trykk på startknappen vekker 340 hestekrefter. Men lyden på kaldstart er ikke fullt så frekk som vi skulle ønske. Denne bilen fortjener mer.

Det får den imidlertid når du begynner å gi gass. Ved skikkelig pådrag kommer et hissig hves fra motoren, som vi ikke kan huske fra BMW-modeller med samme motor. Frekt og perfekt, akkurat sånn skal det være!

Når du skifter gir, er det herlig presist. Toyota har lagt inn automatisk «mellomgass» – eller revmatching – for å optimalisere turtallet maksimalt. Det fungerer ypperlig. Det blir mindre rykk og napp – og mer effektiv kjøring. Det gjør også bakkestarter til en lek, noe en del er litt skeptiske til med manuell gir.

SINT: Fronten har massevis av særpreg – og bærer bud om en bil som har et potent fraspark. Bak lysene er det en herlig BMW-motor på 340 hestekrefter.

Skjønt, noe rykk og napp skal det selvsagt være. Det er jo noe av poenget. Og når Supra får plantet kreftene i bakken (det er ikke alltid så lett), får du saktens kjenne på G-kreftene.

0-100 km/t går unna på 4,6 sekunder. Det høres kanskje ikke brennfort ut, lenger. Det er også 0,3 sekunder saktere enn med automatgir. Men det føles virkelig raskt!

Dessuten er det ikke selve akselerasjonen som er det viktigste – men måten den serveres. 3-literen med turbo er rett og slett en helt vidunderlig motor – som har en nesten «sugemotor»-aktig karaktertistikk. Fordelingen av effekten er jevn og uten forsinkelse. Hver gang du skifter gir, er det plenty krefter til å dundre på videre med.

Når hekken slipper, og det gjør den, føles bilen eksemplarisk å kontrollere. Den lar deg styre sladden (ja, vi har kjørt både på bane og vanlig vei). Med manuell kasse er også mulighetene for justeringer underveis mye bedre.

Til vanlig kjøring fungerer den også helt fint. Det er brukbart støyisolert og komforten er også ivaretatt.

Eneste savn er ett gir til, når man kjører på motorveien i høy fart. Da kan turtallet bli noe høyt.

Designet bruker vi ikke mye tid på. Jeg synes rett og slett den ser helt fantastisk ut fra alle vinkler. Utifra reaksjonene til elever på barneskolen som blir ekstatiske av å se bilen, virker det som jeg ikke er alene om å mene det.

Plass er ikke bilens paradegren. Det digre panseret og coupeen som er plassert langt bak, gir ikke all verdens spillerom. 290 liter er det du får.

Ett ankepunkt som er med fra tidligere Supra-modeller vi har testet: Innholdet på skjermen på dashbordet er tidvis vanskelig å se. Her er BMW av en eller annen grunn mye bedre. Vi synes også at rattet er litt klumpete og stort for en sportsbil.

Toyota Supra: Thomas har 500 hk på bakhjulene



SMÅTT: Bagasjerommet er ikke digert, nei. 290 liter er det du får. Ja, og et tykt, luksuriøst teppe, da.

Konklusjon:

La oss bare ta bilens store ankepunkt først som sist: Prisen. Testbilen letter deg for 1.100.000 kroner. Da er den brått på samme prisnivå som en svært tøff konkurrent – nemlig Porsche Cayman. Sistnevnte blir imidlertid dyrere når du skal spekke den med utstyr. Hos Toyota er det inkludert.

Et annen konkurrent i omtrent samme prisklasse, er nye BMW M2 – som også leveres med manuell girkasse. Den er betydelig raskere og har dessuten bakseter, større bagasjerom og firehjulsdrift. Startprisen er rundt 100.000 kroner mer – men totalpakken vil nok friste en god del kunder.

Supraen slår på sin side i bordet med det mange vil mene er et tøffere design og lavere vekt.

Sønnen til en kompis som satt på til trening kom med følgende uttalelse: Jeg trenger ikke noe pre work out (energi-drikk), etter å ha kjørt med denne! Nå er jeg mer enn gira, nok ...

Det finnes nok av Supra-entusiaster av den gamle skolen som synes Toyotas samarbeid med BMW blir helt feil. Jeg ser ikke problemet. Og jeg våger påstanden at de fleste skeptikere ville blitt overbevist av å kjøre den med manuell girkasse.

Ja, for kombinasjonen manuell girkasse, bakhjulsdrift og kraftig motor må du jo bare elske! I alle fall når det gjøres så bra som Toyota har gjort det her ...



Her får Lamborghinien juling av en Toyota!



LITT SMÅTT: Testbilen har ikke 360-kamera og visningen av ryggekamera blir ganske smått. Desstuten er skjermen litt vanskelig å lese når det er mye sol.

Bilen for deg hvis?

Du er ute etter god gammeldags og analog kjøreglede

Ikke bilen for deg hvis?

Du kjører mye i rushtrafikk og trenger bakseter

LEKENT: Selv Supra-logoen forteller litt om at Toyota er litt mer lekne med denne bilen, enn mye av det andre de lager. Toyota GR Supra, med manuell girkasse Motor og ytelser: Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 340 hk / 500 Nm

0-100 km/t: 4,6 sek.

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,98 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 438 x 185 x 129 cm

Bagasjerom: 290 liter

Vekt: 1.495 kg

Tilhengervekt: 0 kg

Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 1.059.000 kroner (automat)

Pris testbil: 1.079.000 kroner

