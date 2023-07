At ordet «hurtiglading» kan være en skikkelig overdrivelse, er noe veldig mange elbil-eiere erfarer - særlig når det er kaldt i været. Er batteriet i bilen i tillegg kaldt, er det ikke uvanlig at ladingen tar dobbelt så lang tid som om sommeren. Noen ganger går det enda tregere.

Problemet er knyttet til kjemien i dagens litium-ion-batterier. Jo kaldere det blir, desto mer øker den indre motstanden i batteriet, som igjen forsinker ladeprosessen. Aller best trives batteriet når det er mellom 20 og 30 grader - temperaturer vi nordmenn må se langt etter, bortsett fra et par-tre måneder i året.

Derfor bør du ikke lade elbilen i tordenvær

Strømkrevende forvarming

Nyere elbiler er utstyrt med systemer som forvarmer batteriet før du ankommer ladestasjonen. På enkelte biler kan du aktivere forvarmingen manuelt, på andre må du taste inn ønsket ladestopp i navigasjonssystemet. Da vil forvarmingen starte i god tid før du ankommer ladestasjonen.

Den store ulempen med dette er at forvarmingen stjeler strøm fra batteriet, noe som reduserer rekkevidden og øker driftskostnadene. Dette problemet er noe alle batteriprodusentene naturligvis er klar over og jobber for å redusere.

Ladetrikset er kjempesmart, men ikke alltid lett å finne ut av

Kraftig forbedring i dagens batterier

Og nå annonserer verdens største elbilbatteri-produsent CATL, at de har gjort et gjennombrudd i sin batteriforskning som vil gjøre det mulig å lade dagens litium-ion-batterier dramatisk mye raskere, særlig ved ekstrem kulde.

GJENNOMBRUDD: Forskningssjef Wu Kai fra CATL har ledet arbeidet med den nye batterikjemien. Foto: Raul Ariano

Ifølge Reuters skal CATL ha utviklet nye materialer i elektrolytten som skal kunne gi 50 prosent økning i ladeeffekten ved temperaturer ned mot 20 minusgrader.

Også ved normale temperaturer skal effekten kunne økes med inntil 43 prosent, noe som betyr vesentlig raskere lading både på vinter og sommer.

Selskapets forskningssjef Wu Kai, som presenterte nyheten under en konferanse i Shanghai, sier imidlertid ikke noe om når den nye elektrolytten skal tas i bruk i produksjonen. Nyheten viser uansett at det fortsatt er mulig å skvise betydelig mer ut dagens litium-ion-batteriteknologi.

Nå kan eierne få super-rekkevidde

Kan snart være historie

CATL er imidlertid ikke alene om å presentere nye batterigjennombrudd for tiden. Mye av innovasjonen dreier seg imidlertid om det som ofte omtales som fremtidens batteriteknologi, såkalte faststoffbatterier (solid state).

Når disse kommer i produksjon, vil de mest sannsylig eliminere mange av problemene og utfordringene knyttet til dagens litium-ion-batterier.

Sist ut er Toyota, som nettopp har presentert et faststoffbatteri som kan gi elbiler rekordrekkevidde og lynrask lading. Målet er å ta teknologien i bruk fra 2027.

Les mer om gjennombruddet i denne saken:

Toyota-gjennombrudd: Lover 120 mil rekkevidde på 10 minutter

Få også med deg denne videoen: